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Подтверждена совместимость продуктов и решений «Рутокен» с ОС «Альт» на «Десятой платформе»

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и «Актив», создатель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, завершили испытания и подтвердили совместимость устройств и программных продуктов «Рутокен» с дистрибутивами операционной системы «Альт» на российских платформах «Байкал-М» и «Эльбрус» и классических архитектурах x86/x86-64.

Согласно подписанным сертификатам, версии операционных систем «Альт Рабочая станция» 10 и «Альт Сервер» 10 для процессоров x86/x86-64, aarch64 («Байкал-М») и e2k/e2kv4 («Эльбрус») корректно работают с USB-токенами, смарт-картами линеек «Рутокен Lite», «Рутокен ЭЦП 2.0», «Рутокен ЭЦП 3.0» и программным продуктом «Рутокен Плагин», а также считывателями смарт-карт «Рутокен SCR 3001».

Совместное использование устройств «Рутокен» с операционными системами семейства «Альт» обеспечивает пользователям безопасный доступ в среду ОС за счет двухфакторной аутентификации, а также защищенное хранение электронной подписи. Криптографические активные носители из линеек «Рутокен ЭЦП» версий 2.0 и 3.0 могут также выступать как средство формирования электронной подписи на рабочем месте сотрудника. Эти возможности особенно важны для владельцев критической информационной инфраструктуры.

Совместимость с ОС «Альт» решения «Рутокен Плагин» гарантирует работу электронной подписи, шифрования и строгой двухфакторной аутентификации в браузере с использованием устройств «Рутокен ЭЦП» версий 2.0 и 3.0.

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Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив», сказал: «Аппаратные и программные продукты «Рутокен» совместимы с большинством российских операционных систем, лежащих в основе миграции на отечественные решения и импортозамещения. Вместе со специалистами «Базальт СПО» мы сделали все возможное, чтобы, приступив к работе с обновленной операционной системой «Альт», пользователь мог без каких-либо ограничений использовать «Рутокен» как защищённый ключевой носитель электронной подписи и средство аутентификации. «Рутокен» и ОС «Альт» помогают с помощью двухфакторной аутентификации предотвратить попытки злоумышленников получить права легального пользователя и доступ к критически важной информации».

Сергей Трандин, директор «Базальт СПО», сказал: «Задачи обеспечения технологической независимости в сфере ИТ надо решать в неразрывной связи с задачами обеспечения информационной безопасности. Мы с коллегами из компании «Актив» предоставляем нашим заказчикам такую возможность. Регулярно, по мере обновления наших продуктовых линеек, мы создаем программные и программно-аппаратные стеки. Воспользовавшись ими, организация может развернуть у себя технологически независимую, надежно защищенную и функциональную цифровую среду».

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