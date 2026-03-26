Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator

«Яндекс» и UserGate представили совместное решение для киберзащиты по принципу сетевого доверия й работы двух продуктов компаний реализован впервые. Об этом CNews сообщили представители UserGate. Безопасный браузер — один из важнейших инструментов защиты корпоративных инфраструктур. Многи

Россия лидирует по глубине внедрения ИИ в браузеры овало, как искусственный интеллект трансформирует браузеры. В аналитический отчет «Ландшафт ИИ-браузеров 2025» вошли решения крупнейших игроков, включая Google Chrome, Microsoft Edge, Opera и «Яндекс Браузер». Об этом CNews сообщили представители AIPort. Аналитики отмечают: за последние 15–20 лет браузеры превратились из простых «окон в интернет» в сложные цифровые среды. Раньше пользовател

«Алиса AI» в «Яндекс Браузере» научилась отвечать на вопросы по информации из видео и документов оторые могут быть полезны. Доступ к новой возможности в «Яндекс Браузере» постепенно появляется у тех, кто ранее записывался в лист ожидания. В ближайшее время она станет доступна всем пользователям «Браузера» в России. Возможность задавать вопросы по документам доступна для PDF-файлов, а также для текстов, открытых в «Поиске Яндекса» или в «Google Документах». Чтобы задать вопросы по текст

Маски сорваны. Chrome официально признан самым опасным браузером Где безопасность, Google? Браузер Google Chrome, самый популярный в мире с долей 71,22% (ноябрь 2025 г., StatCounter), оказался одним из самых небезопасных. Как пишет портал Neowin, с точки зрения защищенности персональ

В «Яндекс Браузере для организаций» появилась нейросеть «Алиса AI» , где ключевые бизнес-приложения существуют в веб-формате. – Упрощенная интеграция в корпоративную оргструктуру. «Консоль управления» «Яндекс Браузера для организаций» теперь позволяет интегрировать «Браузеры» в существующую корпоративную оргструктуру, централизованно настраивать политики как для конкретного сотрудника, так и для целых отделов. Помимо этого, «Консоль» теперь доступна не тол

Киберспецы рекомендуют избегать ИИ-браузеров: Это азы кибербезопасности юбов (Evgeny Mirolyubov) и вице-президент и аналитик Джон Уоттс (Jon Watts) отмечают: «В настройках браузера с ИИ-технологиями по умолчанию приоритет отдается удобству использования, а не инфор

«Яндекс Браузер» оптимизировал потребление оперативной памяти с помощью машинного обучения ми и даже расстояние между разными вкладками. Управлять функцией экономии памяти можно в настройках Браузера, в разделе «Производительность». ML-модель работает, если включена опция «Всегда выг

Троян годами маскировался под полезные инструменты, чтобы внезапно наброситься на пользователей Chrome и MS Edge чие новых инструкций, загружает произвольный JavaScript-код и выполняет его с полным доступом к API браузера. Оно также может внедрять вредоносный контент на любые веб-сайты, включая HTTPS-соед

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют осовой помощник от Яндекса, доступна на большом количестве устройств. Алиса работает в смартфонах и планшетах на Android и iOS через специальное приложение «Яндекс — с Алисой», а также прямо в Яндекс Браузере и Яндекс Навигаторе; на ПК — через Яндекс Браузер (пока только для Windows); в умных устройствах Яндекса (колонки «Яндекс Станция», умные телевизоры «Яндекс ТВ)». Маруся работает с сер

Обнаружена новая разновидность хакерских атак, обманывающая антивирусы. Она обречена на широкое распространение ого архива для выполнения вредоносного кода. Что же касается проникновения вредоносного файла в кэш браузера, то как раз тут вступает в дело приём «контрабанды кэша»: при посещении потенциально

Yandex B2B Tech и Avanpost запускают новое решение для безопасного доступа в эпоху BYOD и гибридной работы оры не видят, обновлен ли антивирус, актуальна ли ОС или установлены ли необходимые патчи; неточная идентификация: одно и то же устройство может «выглядеть» как несколько разных при подключении через браузер, мобильное приложение или десктопный агент. Интеграция решений Avanpost и Yandex B2B Tech устраняет все три проблемы и дает бизнесу следующие возможности: единый цифровой профиль устрой

«Яндекс Браузер» для организаций существенно расширил функции безопасности на мобильных устройствах оить корпоративную сеть или ИT-системы так, чтобы к ним невозможно было подключиться из какого-либо браузера, кроме «Яндекс Браузера» для организаций. Это нужно для соблюдения принятых в

Нейросеть «Алиса» в «Яндекс Браузере» научилась описывать изображения для незрячих и слабовидящих пользователей «Алиса» готова не только составить, но и озвучить описание. Управлять функцией можно в настройках «Браузера», в разделе «Специальные возможности». Если включена программа экранного доступа, «А

Проклятие Internet Explorer живо. Самый дырявый браузер в мире даже после «смерти» портит жизнь миллионам людей. Опрос шь убрала кнопку активации режима Internet Explorerз панели инструментов и контекстного меню своего браузера. При этом его все еще можно включить через настройки Edge буквально за пару кликов.

ГК Softline представила результаты исследования эффективности защиты от фишинга в браузерах ил в 8 раз больше фишинговых ресурсов, чем продукты других компаний. Из 100 угроз десктопная версия Браузера выявила 85 мошеннических сайтов, а мобильная — более 75. Следующее по эффективности

«Яндекс Браузер»: каждое третье поручение альфа-версии ИИ-агента — просьба помочь с покупками Пользователи чаще всего используют ИИ-агентов в браузере в качестве помощников для шоппинга, организации путешествий и работы с документами. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс Браузера», изучив обезличенные данные участников альфа-тест

Инженер «Яндекса» устранил серьёзную уязвимость в браузерах на Chromium спользовалась версия без ошибки, поэтому его пользователей уязвимость не коснулась. Все обновления «Браузера» будут включать уже исправленную версию. «Яндекс» регулярно выпускает обновления без

«Тау Технологии» и «Ред Софт» подтвердили совместимость «Тау Браузер» и «Тау Платформа» с «Ред ОС М» и «Тау Технологии» и «Ред Софт» объявили о технологической совместимости флагманских продуктов «Тау Браузер» и «Тау Платформа» с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Результаты тестирова

Mozilla устранила уязвимость в браузере Firefox, найденную экспертом Positive Technologies до версии не ниже 140.0 и Firefox ESR — до версии не ниже 128.12. Если установить актуальную версию браузера невозможно, эксперт Positive Technologies рекомендует применять средства очистки пол

«Яндекс Браузер» научился автономно выполнять поручения пользователей с помощью «Алисы» в режиме ИИ-агента ма найдет, где теперь находится поле для ввода промокода. Во время альфа-тестирования пользователи «Браузера» одними из первых в России смогут попробовать новый способ решения задач в интернете

Браузеры с ИИ - угроза для кошельков пользователей, если им слишком доверять наченных только им... и пользовательских запросов», - говорится в публикации ИБ-фирмы. Разработчики браузера Brave, в который встроен собственный ИИ-помощник Leo, недавно решили проверить, наск

Мир на пороге третьей мировой войны браузеров. Все из-за новых модных технологий зе Chrome. Чем будут мериться или первый повод для войны Первая причина войны – ИИ-функциональность браузера. Глава Palo Alto уверен, что многие разработчики браузеров не захотят встраивать в с

«Информзащита»: кибератаки с перехватом доступа к системной памяти увеличились почти вдвое программного обеспечения, отмечают специалисты. Злоумышленники используют ошибки в обработке памяти браузера, такие как use-after-free, out-of-bounds access и произвольное исполнение кода, для

«Яндекс Браузер» покажет отзывы и рейтинг интернет-магазинов сразу при их посещении В «Яндекс Браузере» теперь можно посмотреть рейтинг интернет-магазинов, составленный на основе отзывов покупателей. Он доступен сразу при посещении сайта: в «Браузере» для компьютеров он отображае

Искусственный интеллект в работе врача, новый браузер пациента и расширенные аналитические возможности. Вышел релиз 25.1 МИС qMS работы с данными. Интеллектуальное планирование в МИС В рамках бета-тестирования в обновленной версии qMS разработчики «СП.АРМ» представляют два новых ключевых функционала. Они доступны в обновленном браузере пациента. Первый функционал – подбор времени слотов в расписании для планирования визитов к разным специалистам в удобное для пациента время (с учетом доступных слотов в клинике). Это

В России создан ИИ, распознающий лица прямо в браузере, «не используя биометрию» яснили CNews представители Smart Engine. Ключевое преимущество системы — ее работа полностью внутри браузера пользователя. Все вычисления происходят на его устройстве без передачи данных в обла

Какой корпоративный браузер выбрать? Сравниваем решения для бизнеса в России оны службы ИБ возникает риск утечки», — отмечает Дмитрий Мажарцев, директор по безопасности «Яндекс Браузера для организаций». Специальные программы с такими защитными технологиями на российско

Браузер Chrome вводит санкции против всех россиян. Прекращается поддержка важнейших плагинов, без которых сломаются «Госуслуги» оставляется вместе с "Яндекс Браузером" для организаций. Пользователи некоммерческой версии "Яндекс Браузера" для компьютеров могут установить его из меню "Расширения"», – сообщили CNews предст

«Яндекс Браузер» научился передавать оригинальные голоса и интонации при переводе видео а и интонации героев видео. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Ролики, переведенные в «Браузере» с английского, теперь звучат так, словно их герои владеют русским. «Яндекс Браузер»

Создатели ChatGPT хотят купить браузер Chrome, если власти заставят Google его продать тересованности в покупке Chrome у Google, пишет Bloomberg. Компания OpenAI заинтересована в покупке браузера Chrome от Google в случае решения суда о разделении ИТ-компании, сообщил руководител

За пользователями Google Chrome шпионят десятки расширений, скачанных миллионы раз лоями обфускации обнаружились вызовы к API, предназначенные для отправки вовне данных, собранных из браузера. Вытянуть большого слона... Эти данные выводились на домен с названием unknow.com. Н

Япония запретила Google навязывать свой поиск и браузер Chrome в смартфонах на Android о добросовестной торговле Японии обязала Google прекратить практику навязывания поисковой системы и браузера Chrome производителям смартфонов на операционной системе (ОС) Android, об этом сообщ

Пользователей браузера Chrome защитят от шпионажа. Google решала проблему более 20 лет раницах в Сети пользователем-посетителем, на которых тот побывал, не имея прямого доступа к истории браузера. Возможность раскрытия такой информации является угрозой конфиденциальности. В совре

Мобильный «Яндекс Браузер» для организаций стал доступен в магазинах приложений Мобильная версия «Яндекс Браузера» для организаций появилась в магазинах приложений Google Play, Apple AppStore, RuSto

Выпущен сверхпростой Linux, чтобы работать и не отвлекаться. В нем нет интерфейса и браузеров, только текстовый редактор ь поддержка USB-флешек, что позволяет переносить документы с одного компьютера на другой. При необходимости Tinker WriterDeck позволит подключиться к интернету, но, опять же, через текстовые команды. Браузер не откроется, однако можно будет настроить синхронизацию с облачными хранилищами, будь то Google Drive, Dropbox, Nextcloud и пр.

«Яндекс Браузер»: чаще всего пользователи используют пересказ видео для инструкций и лекций азались самыми популярными. По данным сервиса, каждое пятое видео, которое пересказывают с помощью «Браузера» — это видеоинструкции. Чаще всего такие пересказы читают на мобильных устройствах:

В мобильном интернете революция. В браузере для Android впервые в истории появились расширения как на ПК, спасибо Microsoft шества у Edge. Поддержка расширений в мобильном Edge реализована так же, как и в настольных версиях браузера – посредством специального магазина плагинов. Старые версии браузера не умеют

Cloudflare без объяснения причин стал отключать от интернета пользователей редких браузеров. Жалобы полностью игнорируются пользователей самого Firefox 115 ESR, который появился в конце ноября 2024 г. Это последняя версия браузера Mozilla, совместимая с устаревшими операционными системами Microsoft Windows 7 и 8.