S-Terra CSP VPN Gate С‑Терра Шлюз С‑Терра TLS-шлюз


УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 QApp и «С-Терра» создали первый в России квантово-устойчивый TLS-шлюз 2
16.07.2025 Система мониторинга, сбора и анализа ИБ-событий R-Vision SIEM получила обновление экспертизы 1
26.06.2024 Хакеры ведут масштабную атаку по всему миру против защитных устройств 1
15.02.2024 Подтверждена совместимость системы усиленной аутентификации Indeed AM с VPN-продуктами «С-Терра» 1
28.12.2023 ГК Softline помогла горнопромышленному холдингу «Земтек» построить отказоустойчивую инфраструктуру 1
31.03.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» запустил программу трейд-ин для VPN-шлюзов 1
24.12.2021 Концерн «Автоматика» и «С-терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве в области обеспечения ИБ 1
08.04.2021 Концерн «Автоматика» протестировал совместимость IVA AVES с российскими средствами защиты информации 1
22.05.2018 «С-Терра СиЭсПи» успешно испытала системы квантовой и криптографической защиты на высокоскоростной линии связи 1
13.01.2017 Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью 1
01.06.2016 Softline защитила персональные данные Единого лесопожарного центра Архангельской области 1
04.02.2016 Продукты «С-Терра» включены в перечень криптографического оборудования, разрешенного к использованию в СМЭВ 1
28.10.2015 «С-Терра» и «Актив» протестировали совместное решение для обеспечения безопасности процедуры электронной подписи в браузере 2
30.07.2013 Шлюзы безопасности CSP VPN от S-Terra интегрированы с HP ArcSight 1
29.06.2010 «Крок» создал VPN-сеть для Росавтодора 3
20.05.2009 «Лаборатория Касперского» + «С-Терра СиЭсПи»: совместное решение для маршрутизаторов Cisco ISR 2
31.03.2009 «С-Терра СиЭсПи» получила лицензию ФСБ на разработку СКЗИ 1
29.10.2008 «С-Терра СиЭсПи» выпустила новую линейку защитных продуктов CSP VPN 3.0 5
29.04.2008 Антивирусное ПО «ЛК» интегрировано в шлюзы CSP VPN Gate 3
06.02.2008 Шлюз безопасности от «С-Терра СиЭсПи» и Sun Microsystems показал 1,5 Гбит/с 1
15.06.2007 Lwcom заключил партнерский договор с ЗАО «С-Терра СиЭсПи» 3
12.04.2005 CSP VPN Gate от "С-Терра ": рекордная скорость шифрования сетевых потоков 2
25.03.2005 "Микротест" разработала решение для криптографической защиты VPN-каналов 1

Публикаций - 24, упоминаний - 38

S-Terra CSP и организации, системы, технологии, персоны:

S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 101 18
Cisco Systems 5183 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5151 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 423 2
Softline - Софтлайн 3124 2
Крок - Croc 1791 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3281 2
Ростелеком 10120 2
Check Point Software Technologies 787 2
Ростех - Автоматика Концерн 1716 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 132 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2236 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2277 1
VK - Mail.ru Group 3508 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 934 1
Yandex - Яндекс 8133 1
Samsung Electronics 10493 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1541 1
МегаФон 9617 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 450 1
8744 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1185 1
Zabbix SIA - Заббикс 122 1
1С-Битрикс - Bitrix 607 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 323 1
Росплатформа - Р-Платформа 88 1
Dr.Web - Доктор Веб 1270 1
QRate - КуРэйт 32 1
Nginx - Энджайникс 182 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 283 1
Новые облачные технологии (НОТ) 458 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 455 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 129 1
Alfresco Software 147 1
Zimbra - LiquidSys 41 1
Компьюлинк ГК - Compulink 440 1
Pentaho 60 1
Intel Corporation 12432 1
HP Inc. 5728 1
ГПБ - Газпромбанк 1145 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 153 1
Royal Dutch Shell - Шелл 221 1
Земтек Горнопромышленный холдинг 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4680 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3301 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12551 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3068 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2658 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5150 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 523 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1256 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 250 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 813 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 161 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 361 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 416 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 274 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 193 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 157 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 81 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 220 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 37 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3901 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 11
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2786 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31343 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30504 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22061 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26659 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4643 6
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 310 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13242 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11691 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7331 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13191 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12719 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16799 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6562 4
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 748 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11944 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4351 3
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 283 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8662 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7659 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13350 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4203 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14412 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9584 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13118 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16717 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1017 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3266 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1411 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1198 2
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 177 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21509 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6821 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4292 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2550 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 446 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22424 2
InfoTeCS - ViPNet NME-RVPN 8 4
Cisco NME-RVPN - Russia VPN Network Module 4 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 596 2
Google Android 14495 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 156 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1037 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4980 2
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 2
IVA Largo - Видеотерминал 28 2
Google Play - Google Store - Android Market 3391 1
Apple - App Store 2975 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1430 1
Новые облачные технологии - МойОфис 849 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 252 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 970 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5675 1
Apple iOS 8129 1
Intel x86 - архитектура процессора 1953 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 810 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 135 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 79 1
Positive Technologies - XSpider 35 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 74 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 99 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 251 1
Red Hat oVirt 50 1
Red Hat Ceph Storage 107 1
Актив - Рутокен Плагин 18 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 223 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 251 1
S-Terra Пост 1 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
Cisco Secure IDS Network Sensor 3 1
Актив - Рутокен PINPad 13 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1942 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1379 1
Залогин Владимир 4 2
Иванов Михаил 110 2
Земков Сергей 159 2
Овчинский Владислав 229 1
Рубанов Владимир 75 1
Дегтев Геннадий 270 1
Рудычева Наталья 95 1
Калина Роман 62 1
Подобайло Николай 16 1
Петухова Наталья 3 1
Богданов Алексей 7 1
Комиссаров Дмитрий 233 1
Бутенко Юрий 65 1
Зеленский Владимир 25 1
Моторко Андрей 72 1
Горелов Дмитрий 61 1
Курочкин Юрий 15 1
Егоркин Александр 2 1
Определенов Владимир 20 1
Беляев Александр 19 1
Торгашин Юрий 5 1
Королев Иван 2 1
Энфиаджян Рубен 23 1
Кашин Андрей 1 1
Газаров Христофор 5 1
Смирнов Павел 45 1
Третьяков Николай 3 1
Савченко Дмитрий 2 1
Афанасьев Алексей 25 1
Заболотный Алексей 2 1
Кадер Михаил 14 1
Рябко Сергей 4 1
Журков Дмитрий 1 1
Островская Анна 3 1
Трегуб Владимир 2 1
Грибова Анна 1 1
Лаптев Андрей 17 1
Бородавко Александр 3 1
Зайцев Михаил 294 1
Савин Андрей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 153303 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45038 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18266 3
Земля - планета Солнечной системы 10574 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14373 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2517 1
Европа 24517 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 753 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1278 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7946 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3121 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 884 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 1
Беларусь - Белоруссия 5952 1
Россия - СФО - Новосибирск 4554 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2878 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2621 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53989 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6717 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1030 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9769 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50349 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19872 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2606 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31149 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6102 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14695 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8411 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2853 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4175 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10454 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6192 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6252 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 985 1
Экономический эффект 1162 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8175 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2100 1
Физика - Physics - область естествознания 2783 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1420 1
Судебная власть - Мировой суд 118 1
Трейд-ин - Trade-in 199 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2229 1
Платёжное поручение - Payment order 235 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1044 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2637 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17093 1
BleepingComputer - Издание 392 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3669 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 272 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 180 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
