Концерн «Автоматика» и «С-терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве в области обеспечения ИБ

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и «С-терра сиэспи», российский производитель сертифицированных средств защиты каналов связи, объявили о заключении долгосрочного соглашения о технологическом партнерстве в области обеспечения информационной безопасности, в частности, в области формирования, продвижения, внедрения и сопровождения отечественных высокотехнологичных решений для создания автоматизированных систем управления, в том числе в защищенном исполнении.

Компании планируют развивать сотрудничество путем создания новых совместных разработок на базе продукции и решений, сгенерированных каждой из сторон, обмена идеями, опытом и информацией.

«Соглашение нацелено на то, чтобы объединить компетенции, возможности и ресурсы обеих компаний и создать условия для разработки новых отечественных средств защиты, – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко. – Совместное использование решений Концерна и продуктов «С-терра сиэспи», в первую очередь, позволит создать защищенные корпоративные сети видеоконференцсвязи для удаленного взаимодействия сотрудников с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по информационной безопасности и без риска утечек конфиденциальных данных».

«Почти 20 лет мы обеспечиваем рынок надежными российскими решениями для защиты данных при их передаче по открытым каналам связи. Мы уверены, что соглашение даст новый импульс развитию наших проектов по импортозамещению в сфере информационной безопасности», – отметил генеральный директор «С-терра сиэспи» Михаил Иванов.

В этом году «С-терра сиэспи» также начала сотрудничество с НИИ «Масштаб», входящим в концерн «Автоматика». Компании успешно провели двустороннее тестирование на совместимость сервера защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S, сервера видеоконференцсвязи IVA AVES, терминала защищенной видеоконференцсвязи IVA LARGO и средств сетевой защиты информации линейки «С-терра VPN». По результатам испытаний была подтверждена корректность и стабильность работы решений НИИ «Масштаб» совместно с продуктами «С-терра VPN», обеспечивающими защиту VPN-подключения удаленных пользователей.