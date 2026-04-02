Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 193756
ИКТ 14917
Организации 11530
Ведомства 1497
Ассоциации 1092
Технологии 3560
Системы 26835
Персоны 84487
География 3063
Статьи 1577
Пресса 1283
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2783
Мероприятия 893

Ростех S-Terra CSP С-Терра СиЭсПи

Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи

Компания «С-Терра СиЭсПи» – российский разработчик и производитель средств защиты каналов связи на основе технологии IPsec VPN. Продукты С-Терра сертифицированы ФСТЭК России и ФСБ России, используют современные ГОСТ-криптоалгоритмы, включены в реестры российского ПО и промышленной продукции РФ. Решения С-Терра защищают данные при обмене между ЦОД, при межсетевом взаимодействии, при удалённом доступе; применяются в госструктурах различных уровней, в финансовых организациях, в коммерческих фирмах, на производственных предприятиях.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 34 468 453 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 34 468 453 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 9 936 411 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 111 537 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.04.2026 Подтверждена совместимость Indeed MFA с продуктами «C-Терра»

Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, и «С-Терра СиЭсПи», производитель средств сетевой информационной безопасности, объявили об успеш
24.12.2025 «Кросс технолоджис» аккредитована на обновление «С-Терра Шлюз» до последней версии 5.0

Компания «Кросс технолоджис», провайдер услуг по кибербезопасности для бизнеса, получила аккредитацию на обновление средства криптографической защиты информации «С-Терра Шлюз» до последней версии 5.0. Интегратор и вендор заключили соответствующее соглашение. «С-Терра Шлюз» – это программно-аппаратный комплекс для обеспечения безопасности связи лю
19.09.2025 QApp и «С-Терра» создали первый в России квантово-устойчивый TLS-шлюз

Компании QApp и «С-Терра» завершили совместный проект по разработке первого отечественного квантово-устойчивог
29.07.2025 Академия Softline открывает обучение по продуктам «С-Терра»

азовательная экосистема Академия Softline (ГК Softline) объявляет о старте партнерства с компанией «С-Терра СиЭсПи», российским разработчиком и производителем средств сетевой информационной без
14.03.2025 Свежий релиз NSPM-решения Netopia Firewall Compliance упростит hardening на продуктах «С-Терра СиЭсПи»

. Это обновление позволит существенно повысить защищенность сетевой инфраструктуры заказчиков. *** «С-Терра СиЭсПи» — российский разработчик и производитель средств сетевой информационной безоп
30.01.2025 Совместные испытания Netopia и «С-Терра СиЭсПи» открывают новые горизонты кибербезопасности

Netopia и «С-Терра СиЭсПи» завершили совместные технологические испытания, которые подтвердили высокий у
06.08.2024 «Газинформсервис» и «С-Терра СиЭсПи» подтверждают совместимость продуктов для комплексной защиты инфраструктуры

оху цифровизации, когда киберугрозы становятся все более изощренными, компании «Газинформсервис» и «С-Терра СиЭсПи» завершили совместные испытания продуктов Efros Defence Operations и «С-Тер
15.02.2024 Подтверждена совместимость системы усиленной аутентификации Indeed AM с VPN-продуктами «С-Терра»

ы для криптографической защиты и фильтрации трафика. Об этом CNews сообщили представители компании «С-Терра». Совместное использование этих систем позволяет сотрудникам безопасно получать удале
08.02.2024 Крупный бизнес сможет управлять удаленным доступом сотрудников и подрядчиков в филиалах

Компании «АйТи Бастион» и «С-Терра СиЭсПи» в рамках технологического партнерства создали решение для обеспечения безопас
24.05.2023 Более 6 тысяч правил Positive Technologies для выявления киберугроз используются в системе «С-терра СОВ»

равил для выявления киберугроз в новую версию системы обнаружения вторжений «C-терра СОВ» компании «С-терра сиэспи». Правила, созданные экспертным центром безопасности PT Expert Security Center
09.03.2023 «ИТ-экспертиза» и «С-терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве

Генеральный директор компании «ИТ-экспертиза» Вячеслав Савлюк и генеральный директор «С-терра сиэспи» Михаил Иванов подписали соглашение о технологическом партнерстве с целью развития интеграции решений двух компаний. Соглашение направлено на усиление позиций компаний на рынке и
28.09.2022 «Айти бастион» и «С-Терра сиэспи» представили совместное решение для защиты удалённого доступа

«Айти бастион» и «С-Терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве с целью интеграции своих р
27.09.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором средств сетевой безопасности «С-Терра»

Merlion объявила о начале сотрудничества с компанией «С-Терра сиэспи», российским разработчиком и производителем сертифицированных средств сетевой

31.03.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» запустил программу трейд-ин для VPN-шлюзов

Российский разработчик и производитель средств сетевой информационной безопасности «С-Терра СиЭсПи» из ОЭЗ «Технополис “Москва”» запустила услугу, которая позволит сэкономить на
24.12.2021 Концерн «Автоматика» и «С-терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве в области обеспечения ИБ

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и «С-терра сиэспи», российский производитель сертифицированных средств защиты каналов связи, объ
08.04.2021 Концерн «Автоматика» протестировал совместимость IVA AVES с российскими средствами защиты информации

НИИ «Масштаб», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, совместно с «С-Терра Сиэспи» - российским разработчиком и производителем средств сетевой информационной бе
26.03.2021 «С-терра сиэспи» и «Аквариус» начинают производство VPN-шлюзов с ГОСТ-криптографией на российских аппаратных платформах

«С-терра сиэспи», российский производитель сертифицированных средств защиты каналов связи, и «
29.01.2021 Подтверждена совместимость VPN-клиента «С-Терра Клиент А» с ОС Astra Linux

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем и средств виртуализации, и компания «С-Терра Сиэспи», российский разработчик и производитель средств сетевой информационной безопа
30.11.2020 «С-Терра СиЭсПи» и «Актив» совместно защитили удаленный доступ к корпоративным ресурсам

«С-Терра СиЭсПи» и «Актив» совместно защитили доступ к корпоративным ресурсам с удаленного раб
07.04.2020 «С-Терра» разработала решение для безопасного удаленного доступа

«С-Терра сиэспи» разработала решение для обеспечения безопасного удаленного доступа с использо
29.03.2019 TrueConf и С-Терра обеспечат защиту видеоконференцсвязи

TrueConf и «С-Терра СиЭсПи» объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого компании обеспечили
22.05.2018 «С-Терра СиЭсПи» успешно испытала системы квантовой и криптографической защиты на высокоскоростной линии связи

Как сообщил CNews представитель «С-Терра СиЭсПи», в России впервые проведены успешные испытания системы квантовой и криптографической защиты информации на высокоскоростной линии связи, пригодной для использования в крупных дат
25.04.2017 «С-Терра Клиент» и Esmart Token ГОСТ протестированы на совместимость

Компании «С-Терра СиЭсПи» и ISBC завершили тестирование совместимости VPN-продукта «С-Терра Клие
02.03.2017 Kraftway и «С-Терра» представили совместное решение по защите удаленного рабочего места сотрудника

ийские компании Kraftway, разработчик и производитель доверенных средств вычислительной техники, и «С-Терра СиЭсПи», разработчик и производитель средств сетевой информационной безопасности, зав
02.08.2016 Positive Technologies и «С-Терра СиЭсПи» представили совместное решение для защиты корпоративных веб-приложений

Компании Positive Technologies и «С-Терра СиЭсПи» успешно протестировали работу PT Application Firewall (межсетевого экрана при
04.02.2016 Продукты «С-Терра» включены в перечень криптографического оборудования, разрешенного к использованию в СМЭВ

Продукты «С-Терра» включены в перечень криптографического оборудования, разрешенного к использованию дл
01.12.2015 Решения «С-Терра Шлюз» и «С-Терра Клиент» интегрированы в систему PT MaxPatrol SIEM

Компании «С-Терра СиЭсПи» и Positive Technologies завершили тестирование решения по интеграции продукто
28.10.2015 «С-Терра» и «Актив» протестировали совместное решение для обеспечения безопасности процедуры электронной подписи в браузере

Компании «С-Терра СиЭсПи» и «Актив» объявили об успешном тестировании совместного решения для обеспечен
28.07.2015 «С-Терра СиЭсПи» и Huawei представили совместное решение для обеспечения безопасности сети

Результатом развития сотрудничества компаний «С-Терра СиЭсПи» и Huawei стало появление на рынке комплектов, состоящих из маршрутизаторов Hu
27.01.2015 Решения Mind и «С-Терра» обеспечат безопасную видеоконференцсвязь

Компании «С-Терра СиЭсПи» и Mind успешно завершили тестирование серверного решения Mind для организации
30.07.2013 Шлюзы безопасности CSP VPN от S-Terra интегрированы с HP ArcSight

Компании «С-Терра СиЭсПи» и «ДиалогНаука» объявили об успешном завершении работ по интеграции шлюзов бе
20.05.2009 «Лаборатория Касперского» + «С-Терра СиЭсПи»: совместное решение для маршрутизаторов Cisco ISR

«Лаборатория Касперского» и компания «С-Терра СиЭсПи», технологический партнер Cisco Systems, объявили о выходе на рынок нового реш
31.03.2009 «С-Терра СиЭсПи» получила лицензию ФСБ на разработку СКЗИ

Компания «С-Терра СиЭсПи», разработчик средств сетевой информационной безопасности, объявила о получени
29.10.2008 «С-Терра СиЭсПи» выпустила новую линейку защитных продуктов CSP VPN 3.0

Компания «С-Терра СиЭсПи» объявила о выпуске новой версии семейства продуктов CSP VPN. Выход версии 3.0
29.04.2008 Антивирусное ПО «ЛК» интегрировано в шлюзы CSP VPN Gate

ем защиты от вредоносного ПО, хакерских атак и спама, сообщила о подписании соглашения с компанией «С-Терра СиЭсПи», разработчиком продуктов сетевой информационной безопасности на основе станда
06.02.2008 Шлюз безопасности от «С-Терра СиЭсПи» и Sun Microsystems показал 1,5 Гбит/с

Компания «С-Терра СиЭсПи» и корпорация Sun Microsystems объявили о том, что шлюз безопасности для высок
15.06.2007 Lwcom заключил партнерский договор с ЗАО «С-Терра СиЭсПи»

Компания Lwcom заключила партнерский договор с ЗАО «С-Терра СиЭсПи» о праве на распространение средств сетевой защиты информации CSP VPN Client,

12.04.2005 CSP VPN Gate от "С-Терра ": рекордная скорость шифрования сетевых потоков

Компания «Открытые Технологии» объявляет результаты тестирования шлюзов безопасности CSP VPN Gate производства «С-Терра СиЭсПи». По мнению участников тестирования, до настоящего времени ни один из российских производителей сетевых средств криптографической защиты информации и построения виртуальных частн
06.09.2004 "АМТ Груп" и "С-Терра СиЭсПи" подписали договор о партнерстве

Интегратор "АМТ Груп" и производитель VPN "С-Терра СиЭсПи" подписали договор о партнерстве. Руководство «АМТ Груп» надеется, что соглашение расширит спектр решений, предлагаемых компанией, и усилит её позиции в секторе информационной бе

Публикаций - 119, упоминаний - 203

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 543 23
Код Безопасности 747 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5455 22
Cisco Systems 5314 18
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1647 17
КриптоПРО - Крипто-ПРО 458 15
Ростелеком 10682 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2794 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1251 9
Информзащита 902 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1347 9
АйТи 1494 9
Газинформсервис - ГИС 459 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3386 8
InfoWatch - Инфовотч 1142 8
Softline - Софтлайн 3541 8
Крок - Croc 1923 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 175 7
АйТи Бастион - IT Bastion 143 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1593 7
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 372 7
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 456 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1027 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 450 7
ДиалогНаука 265 6
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 135 6
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 198 6
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 137 6
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 347 6
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 128 5
QRate - КуРэйт 36 5
Ростех - Автоматика Концерн 1796 5
Dr.Web - Доктор Веб 1289 5
Acronis - Акронис 473 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 637 5
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 145 4
Микротест 284 4
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 4
Открытые технологии 728 4
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 4
ГПБ - Газпромбанк 1230 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8536 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 138 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 160 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 308 2
Газпром нефть 692 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Сконтел 11 1
Barclays 122 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 131 1
Anko Retail 1 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 113 1
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 22 1
МК Рустек 3 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Лидер УК 25 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 27 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Волгоградэнергосбыт 7 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
EY - Эрнст энд Янг 80 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1615 1
Топ-Реставрация 1 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 42 1
Tupperware - Тапервэр 8 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 15 1
Уфаойл - Уфаойл-ОПТАН 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2045 1
РВК - Российская венчурная компания 567 1
Почта России ПАО 2301 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3094 1
Газпром ПАО 1451 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 595 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1854 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5298 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3497 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13332 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3664 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 593 5
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 455 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5493 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3355 4
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 264 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2802 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 363 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5856 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 341 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3532 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6435 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2040 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5334 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2267 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1477 2
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Москоллектор ГУП 10 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 444 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 103 1
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 9 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 502 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 54 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 268 1
Правительство Челябинской области 76 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 399 1
Судебная власть - Judicial power 2455 1
БРСК - Башкирский регистр социальных карт - Социальная карта Башкортостана 5 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 8 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1132 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3017 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 767 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 5 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 266 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 805 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 261 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6474 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 76080 62
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33267 55
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24209 54
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4059 48
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4930 31
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2871 28
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4812 28
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9970 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12738 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9064 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27642 20
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7898 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32616 19
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2368 18
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 330 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12419 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23611 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9177 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 59377 13
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7830 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13408 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12542 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15397 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2943 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17564 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6883 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13913 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6739 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7323 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13479 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22416 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14560 9
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 926 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11820 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17625 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4238 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34962 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4252 7
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2682 6
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 299 6
Ростех - S-Terra CSP - VPN Gate - С‑Терра Шлюз - С‑Терра TLS-шлюз 25 19
Ростех - S-Terra Клиент А 12 12
Microsoft Windows 16635 11
Linux OS 11251 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2225 8
InfoTeCS - ViPNet NME-RVPN 8 7
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 140 6
Google Android 15022 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 675 6
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 463 6
Ростех - S-Terra Юнит 5 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1087 5
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 346 5
Apple iOS 8461 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5430 5
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 91 4
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 91 4
Ростех - S-Terra Виртуальный Шлюз 4 4
Ростех - S-Terra СОВ - система обнаружения вторжений 4 4
Cisco NME-RVPN - Russia VPN Network Module 4 4
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 200 4
КриптоПро CSP СКЗИ 253 4
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 57 3
Ростех - S-Terra КП 3 3
Netopia FC - Netopia Firewall Compliance 13 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 299 3
Apple macOS 2344 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1494 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 3
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 48 2
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 71 2
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 58 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 122 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol - Cisco TelePresence Tactical MXP - Cisco Tandberg Tactical MXP - Cisco TelePresence SX 76 2
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 2
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 45 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 203 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 243 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 455 2
Ростех - S-Terra Пост 2 2
Иванов Михаил 115 9
Пыслару Аркадий 7 6
Газаров Христофор 5 5
Рябко Сергей 5 5
Веселов Александр 10 4
Залогин Владимир 4 4
Дегтев Геннадий 270 4
Горелов Дмитрий 61 3
Янкин Андрей 47 3
Овчинский Владислав 230 3
Бородавко Александр 3 3
Земков Сергей 159 2
Федоров Алексей 134 2
Ляпунов Игорь 132 2
Генс Филипп 45 2
Анфимов Павел 56 2
Гайдуков Алексей 23 2
Филиппов Максим 54 2
Заикин Андрей 34 2
Коростелев Павел 38 2
Макаров Владимир 77 2
Михеев Дмитрий 40 2
Костров Дмитрий 37 2
Шерстобитов Сергей 57 2
Груздев Сергей 46 2
Смирнов Павел 46 2
Сивцев Илья 168 2
Богданов Валентин 19 2
Афанасьев Алексей 25 2
Левчук Илья 10 2
Сердюк Виктор 46 2
Голдбергс Алексей 5 2
Заболотный Алексей 2 2
Кадников Вячеслав 20 2
Переверзев Михаил 19 2
Дубинин Вадим 27 2
Чугунов Евгений 16 2
Лаптев Андрей 25 2
Гугля Антон 13 2
Кудрявцева Мария 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 161816 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46764 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54044 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14683 7
Беларусь - Белоруссия 6172 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19130 6
Украина 7874 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 947 3
Казахстан - Республика 5936 3
Европа 24811 3
Россия - УФО - Свердловская область 1875 3
Узбекистан - Республика 1942 3
Россия - Восточная Сибирь 305 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18694 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1399 2
Азия - Азиатский регион 5842 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3381 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4394 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3276 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1388 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1372 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2563 2
Ближний Восток 3102 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2983 2
Россия - СФО - Новосибирск 4793 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3478 2
Турция - Турецкая республика 2551 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1277 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1094 2
Таджикистан - Республика 932 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1302 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1010 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 388 1
Азербайджан - Баку 136 1
Молдавия - Республика Молдова 733 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 281 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 227 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 284 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 119 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56185 52
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1110 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52252 20
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7165 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10994 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32716 14
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1968 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5477 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3431 12
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2637 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8057 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5027 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20929 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15562 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7553 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26580 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8356 7
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1043 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8671 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9963 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4504 5
Энергетика - Energy - Energetically 5655 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2739 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10998 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6411 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12011 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2361 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1413 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1286 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5610 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5436 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6031 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2276 3
Физика - Physics - область естествознания 2887 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8573 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17744 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6444 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6459 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2780 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3247 3
9to5Google 58 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 88 1
Variety 24 1
9to5Mac 70 1
Independent 111 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11504 1
Ведомости 1375 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 440 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8473 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3849 8
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 6
Mordor Intelligence 33 1
Zecurion Analytics 25 1
Piccard - Пикард 5 1
Gartner - Гартнер 3638 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1694 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Информзащита Учебный центр 38 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
РАН - Российская академия наук 2073 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 296 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 447 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 175 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 278 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 96 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 51 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 182 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 6 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 74 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 161 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 64 1
Микротест УЦ - Учебный центр 13 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 186 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 58 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
InterSystems University Outreach - InterSystems Campus - InterSystems Student Programming Competition 2 1
Т1 Цифровая академия 51 1
МГУ - Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова 5 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 49 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 561 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1158 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 24 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 424 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 212 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 272 1
Cisco Expo 23 2
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 5 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 616 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1271 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2173 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
НРБ - Неделя российского бизнеса 7 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 43 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1438277, в очереди разбора - 728984.
Создано именных указателей - 193756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще