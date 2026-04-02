Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи

Подтверждена совместимость Indeed MFA с продуктами «C-Терра» Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, и «С-Терра СиЭсПи», производитель средств сетевой информационной безопасности, объявили об успеш

«Кросс технолоджис» аккредитована на обновление «С-Терра Шлюз» до последней версии 5.0 Компания «Кросс технолоджис», провайдер услуг по кибербезопасности для бизнеса, получила аккредитацию на обновление средства криптографической защиты информации «С-Терра Шлюз» до последней версии 5.0. Интегратор и вендор заключили соответствующее соглашение. «С-Терра Шлюз» – это программно-аппаратный комплекс для обеспечения безопасности связи лю

QApp и «С-Терра» создали первый в России квантово-устойчивый TLS-шлюз Компании QApp и «С-Терра» завершили совместный проект по разработке первого отечественного квантово-устойчивог

Академия Softline открывает обучение по продуктам «С-Терра» азовательная экосистема Академия Softline (ГК Softline) объявляет о старте партнерства с компанией «С-Терра СиЭсПи», российским разработчиком и производителем средств сетевой информационной без

Свежий релиз NSPM-решения Netopia Firewall Compliance упростит hardening на продуктах «С-Терра СиЭсПи» . Это обновление позволит существенно повысить защищенность сетевой инфраструктуры заказчиков. *** «С-Терра СиЭсПи» — российский разработчик и производитель средств сетевой информационной безоп

Совместные испытания Netopia и «С-Терра СиЭсПи» открывают новые горизонты кибербезопасности Netopia и «С-Терра СиЭсПи» завершили совместные технологические испытания, которые подтвердили высокий у

«Газинформсервис» и «С-Терра СиЭсПи» подтверждают совместимость продуктов для комплексной защиты инфраструктуры оху цифровизации, когда киберугрозы становятся все более изощренными, компании «Газинформсервис» и «С-Терра СиЭсПи» завершили совместные испытания продуктов Efros Defence Operations и «С-Тер

Подтверждена совместимость системы усиленной аутентификации Indeed AM с VPN-продуктами «С-Терра» ы для криптографической защиты и фильтрации трафика. Об этом CNews сообщили представители компании «С-Терра». Совместное использование этих систем позволяет сотрудникам безопасно получать удале

Крупный бизнес сможет управлять удаленным доступом сотрудников и подрядчиков в филиалах Компании «АйТи Бастион» и «С-Терра СиЭсПи» в рамках технологического партнерства создали решение для обеспечения безопас

Более 6 тысяч правил Positive Technologies для выявления киберугроз используются в системе «С-терра СОВ» равил для выявления киберугроз в новую версию системы обнаружения вторжений «C-терра СОВ» компании «С-терра сиэспи». Правила, созданные экспертным центром безопасности PT Expert Security Center

«ИТ-экспертиза» и «С-терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве Генеральный директор компании «ИТ-экспертиза» Вячеслав Савлюк и генеральный директор «С-терра сиэспи» Михаил Иванов подписали соглашение о технологическом партнерстве с целью развития интеграции решений двух компаний. Соглашение направлено на усиление позиций компаний на рынке и

«Айти бастион» и «С-Терра сиэспи» представили совместное решение для защиты удалённого доступа «Айти бастион» и «С-Терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве с целью интеграции своих р

Merlion стала официальным дистрибьютором средств сетевой безопасности «С-Терра» Merlion объявила о начале сотрудничества с компанией «С-Терра сиэспи», российским разработчиком и производителем сертифицированных средств сетевой

Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» запустил программу трейд-ин для VPN-шлюзов Российский разработчик и производитель средств сетевой информационной безопасности «С-Терра СиЭсПи» из ОЭЗ «Технополис “Москва”» запустила услугу, которая позволит сэкономить на

Концерн «Автоматика» и «С-терра сиэспи» заключили соглашение о технологическом партнерстве в области обеспечения ИБ Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и «С-терра сиэспи», российский производитель сертифицированных средств защиты каналов связи, объ

Концерн «Автоматика» протестировал совместимость IVA AVES с российскими средствами защиты информации НИИ «Масштаб», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, совместно с «С-Терра Сиэспи» - российским разработчиком и производителем средств сетевой информационной бе

«С-терра сиэспи» и «Аквариус» начинают производство VPN-шлюзов с ГОСТ-криптографией на российских аппаратных платформах «С-терра сиэспи», российский производитель сертифицированных средств защиты каналов связи, и «

Подтверждена совместимость VPN-клиента «С-Терра Клиент А» с ОС Astra Linux ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем и средств виртуализации, и компания «С-Терра Сиэспи», российский разработчик и производитель средств сетевой информационной безопа

«С-Терра СиЭсПи» и «Актив» совместно защитили удаленный доступ к корпоративным ресурсам «С-Терра СиЭсПи» и «Актив» совместно защитили доступ к корпоративным ресурсам с удаленного раб

«С-Терра» разработала решение для безопасного удаленного доступа «С-Терра сиэспи» разработала решение для обеспечения безопасного удаленного доступа с использо

TrueConf и С-Терра обеспечат защиту видеоконференцсвязи TrueConf и «С-Терра СиЭсПи» объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого компании обеспечили

«С-Терра СиЭсПи» успешно испытала системы квантовой и криптографической защиты на высокоскоростной линии связи Как сообщил CNews представитель «С-Терра СиЭсПи», в России впервые проведены успешные испытания системы квантовой и криптографической защиты информации на высокоскоростной линии связи, пригодной для использования в крупных дат

«С-Терра Клиент» и Esmart Token ГОСТ протестированы на совместимость Компании «С-Терра СиЭсПи» и ISBC завершили тестирование совместимости VPN-продукта «С-Терра Клие

Kraftway и «С-Терра» представили совместное решение по защите удаленного рабочего места сотрудника ийские компании Kraftway, разработчик и производитель доверенных средств вычислительной техники, и «С-Терра СиЭсПи», разработчик и производитель средств сетевой информационной безопасности, зав

Positive Technologies и «С-Терра СиЭсПи» представили совместное решение для защиты корпоративных веб-приложений Компании Positive Technologies и «С-Терра СиЭсПи» успешно протестировали работу PT Application Firewall (межсетевого экрана при

Продукты «С-Терра» включены в перечень криптографического оборудования, разрешенного к использованию в СМЭВ Продукты «С-Терра» включены в перечень криптографического оборудования, разрешенного к использованию дл

Решения «С-Терра Шлюз» и «С-Терра Клиент» интегрированы в систему PT MaxPatrol SIEM Компании «С-Терра СиЭсПи» и Positive Technologies завершили тестирование решения по интеграции продукто

«С-Терра» и «Актив» протестировали совместное решение для обеспечения безопасности процедуры электронной подписи в браузере Компании «С-Терра СиЭсПи» и «Актив» объявили об успешном тестировании совместного решения для обеспечен

«С-Терра СиЭсПи» и Huawei представили совместное решение для обеспечения безопасности сети Результатом развития сотрудничества компаний «С-Терра СиЭсПи» и Huawei стало появление на рынке комплектов, состоящих из маршрутизаторов Hu

Решения Mind и «С-Терра» обеспечат безопасную видеоконференцсвязь Компании «С-Терра СиЭсПи» и Mind успешно завершили тестирование серверного решения Mind для организации

Шлюзы безопасности CSP VPN от S-Terra интегрированы с HP ArcSight Компании «С-Терра СиЭсПи» и «ДиалогНаука» объявили об успешном завершении работ по интеграции шлюзов бе

«Лаборатория Касперского» + «С-Терра СиЭсПи»: совместное решение для маршрутизаторов Cisco ISR «Лаборатория Касперского» и компания «С-Терра СиЭсПи», технологический партнер Cisco Systems, объявили о выходе на рынок нового реш

«С-Терра СиЭсПи» получила лицензию ФСБ на разработку СКЗИ Компания «С-Терра СиЭсПи», разработчик средств сетевой информационной безопасности, объявила о получени

«С-Терра СиЭсПи» выпустила новую линейку защитных продуктов CSP VPN 3.0 Компания «С-Терра СиЭсПи» объявила о выпуске новой версии семейства продуктов CSP VPN. Выход версии 3.0

Антивирусное ПО «ЛК» интегрировано в шлюзы CSP VPN Gate ем защиты от вредоносного ПО, хакерских атак и спама, сообщила о подписании соглашения с компанией «С-Терра СиЭсПи», разработчиком продуктов сетевой информационной безопасности на основе станда

Шлюз безопасности от «С-Терра СиЭсПи» и Sun Microsystems показал 1,5 Гбит/с Компания «С-Терра СиЭсПи» и корпорация Sun Microsystems объявили о том, что шлюз безопасности для высок

Lwcom заключил партнерский договор с ЗАО «С-Терра СиЭсПи» Компания Lwcom заключила партнерский договор с ЗАО «С-Терра СиЭсПи» о праве на распространение средств сетевой защиты информации CSP VPN Client,

CSP VPN Gate от "С-Терра ": рекордная скорость шифрования сетевых потоков Компания «Открытые Технологии» объявляет результаты тестирования шлюзов безопасности CSP VPN Gate производства «С-Терра СиЭсПи». По мнению участников тестирования, до настоящего времени ни один из российских производителей сетевых средств криптографической защиты информации и построения виртуальных частн