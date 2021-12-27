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Royal Dutch Shell Шелл

Royal Dutch Shell - Шелл

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.12.2021 Создана замена GNOME и KDE для Linux. Она сама подстраивается под устройство и работает на ПК, планшетах и смартфонах

Представлена Maui Shell Разработчики основанного на Debian Linux дистрибутива Nitrux представили новую универсальную графическую оболочку для Linux, которая может работать как на персональных компьютерах, так и

22.06.2021 По AspenTech поможет Shell Catalysts & Technologies оптимизировать управление операциями и цепями поставок

AspenTech объявила о том, что Shell Catalysts & Technologies, поставщик катализаторов, технических услуг и лицензированных технологий для нефтеперерабатывающих, газоочистных и химических заводов со всего мира внедряет прогр
05.04.2021 Accenture внедряет для Shell ИИ-решение для управления цепочками поставок

ей британской компанией в области аналитики данных, приступила к реализации проекта для Royal Dutch Shell по совершенствованию системы управления рисками в цепочках поставок на базе технологий

26.03.2021 Из-за нерасторопности ИБ-службы Shell хакеры взломали ее ИТ-систему через старую «дыру»

Зашли, но неглубоко Нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell пала жертвой кибератаки, в результате которой злоумышленники смогли похитить значительн
18.01.2021 «Шелл» запустила оплату через СБП и Webmoney на своих АЗС в России
22.12.2020 Tele2 запустил продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России
04.08.2020 Райффайзенбанк подключил в пилотном режиме АЗС «Шелл» к СБП
29.07.2020 Райффайзенбанк запустил онлайн-инкассацию для Shell при помощи автоматической депозитной машины

лугу онлайн-инкассации при помощи автоматических депозитных машин (АДМ). Первым клиентом, который масштабирует использование нового сервиса на несколько сотен розничных точек, станет нефтяной концерн Shell. АДМ устанавливается в помещении компании и осуществляет автоматический прием, пересчет, проверку подлинности денежных средств. Внесение денежных средств в АДМ осуществляется по идентифик
25.03.2019 Shell: Никто не будет контролировать бизнес лучше, чем искусственный интеллект и интернет вещей

Цифровизируйте все, что можете Максимальное расширение пределов человеческих возможностей – такую цель поставили перед собой в Shell, когда разрабатывали новую стратегию цифровизации компании. Она предполагает тотальную интеграцию решений с использованием интернета вещей и искусственного интеллекта во все производствен
14.12.2018 В России создали ПО для «уберизации» автомоек, применяемое в BP, Total и Shell

ет безлимитное количество моек в рамках абонентской платы. Разработанное в Питере ПО для «уберизации» бесконтактных автомоек создано по заказу голландской Car-Wash-Marketing, работающей с BP, Total и Shell Через личный кабинет пользователи могут просматривать информацию с детализацией по ценам, акциям, скидкам, прокладывать маршруты с учетом расположения станций, видеть, сколько дней прошло
10.06.2015 BalaBit обновила свой флагманский продукт Shell Control Box

Компания BalaBit, новатор в области ИТ-безопасности со специализацией на управлении протоколами и расширенных технологиях мониторинга, объявила о выходе новой версии своего флагманского продукта Shell Control Box (SCB). Как сообщили CNews в BalaBit, это корпоративное устройство мониторинга позволяет контролировать доступ привилегированных пользователей к удаленным ИТ-системам, сохранят
26.02.2014 Android по-русски: критический взгляд на Яндекс.Кит

Свою «шкурку» для Android Яндекс изобрел относительно давно – в позапрошлом году была представлена Яндекс.Shell, которая являлась аналогом известной оболочки SPB Shell 3D, на которую не равнялся, пожалуй, только ленивый – что говорит о хорошем качестве оригинала. Основные отличия версии Янде
16.12.2013 AltegroSky строит каналы для Wi-Fi зон на АЗС «Шелл»
06.11.2013 Shell внедрила облачное решение JDA Enterprise Store Operations на 2,3 тыс. АЗС

Компания JDA Software Group объявила о внедрении глобальной группой энергетических и нефтехимических компаний Shell облачного решения JDA Enterprise Store Operations (ESO) в качестве ключевого компонента своей программы модернизации систем АЗС более чем в 2,3 тыс. точек продаж. Внедрение этого решения

13.05.2013 «Антел-нефть» и концерн «Шелл» создадут ПО для обработки данных трехмерной сейсморазведки
19.12.2012 T-Systems продлила контракт с Shell на предоставление облачных услуг

Компания T-Systems, подразделение группы Deutsche Telekom, перезаключила договор с компанией Shell на предоставление услуг хостинга и хранения данных. Новый договор продлен еще на пять лет, сообщили CNews в T-Systems. По условиям достигнутого соглашения, Shell продолжит пользова
12.12.2012 «Шелл» запускает новое приложение для мобильных устройств

Концерн «Шелл» запустил приложение для мобильных устройств Shell Mobile Motorist на русском языке. Новое приложение Shell Mobile Motorist позволит пользователям планировать маршрут поездки с учетом расположения ближайших АЗС «Шелл», а также конт
27.11.2012 Вышла новая версия «Яндекс.Shell»

Вышла новая версия «Яндекс.Shell» для смартфонов. Как сообщают разработчики, главное новшество в интерфейсе — «бесконечная» адресная книга. Кроме того, в поиск по контактам добавлен поиск организаций, то есть вместе с но
12.10.2012 AltegroSky создал корпоративную сеть связи для АЗС «Шелл»
21.03.2012 Вышла новая версия оболочки «Яндекс.Shell» для Android

Компания «Яндекс» объявила о том, что вчера, 20 марта, новая версия оболочки «Яндекс.Shell» для смартфонов на базе Android появилась на сервисе Google Play (Android Market). Оболочка «Яндекс.Shell» на Google Play является бесплатной. Напомним, что в конце прошлого года «
28.02.2012 «Яндекс» сделал Android трехмерным

Сегодня на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне «Яндекс» представит разработку принадлежащей ему компании SPB Software. Разработка носит название Яндекс Shell 3D Tablet Edition. По сообщению поисковика, разработанная для Android оболочка «Яндекс» Shell 3D Tablet Edition «использует автостереоскопические технологии, которые создают эффект
09.02.2012 «Яндекс» выпустил бета-версию новой оболочки «Яндекс.Shell» для Android

Компания «Яндекс» сегодня, 9 февраля, представила пользователям из России бесплатную бета-версию новой оболочки «Яндекс.Shell» для устройств на основе мобильной операционной системы Android. Бета-версия сейчас доступна для скачивания в онлайн-магазине Android Market исключительно для российских пользователей. По
02.12.2011 R2-D2: SPB Shell 3D для Android - какие изменения получит Yandex-версия?

  Покупка компанией "Яндекс" компании SPB Software за внушительную сумму в $38 млн. вызвал всплеск интереса к ключевому мобильному продукту - оболочке интерфейса для Android (и не только) SPB Shell 3D. Новый владелец подчеркнул что именно в этот продукт получит интеграцию с существующими сервисами и технологиями Яндекса. Давайте посмотрим на существующий SPB Shell 3D и предпо
28.11.2011 «Яндекс» атаковал Android вслед за Windows Phone

ечения для мобильных устройств и операторов - SPB Software. Более всего SPB Software известна своим трехмерным интерфейсом для смартфонов и планшетных компьютеров, поставляемом под брендом SPB Mobile Shell. От источника, близкого к переговорам между «Яндексом» и SPB Software, CNews стало известно, что приобретение 100% компании обошлось поисковику в $38 млн (1,2 млрд руб. по курсу ЦБ РФ на

09.09.2011 Россияне выпустили 3D-интерфейс для Symbian

Российская компания SPB Software, разработчик мобильных приложений под множество платформ, объявила о выходе графической оболочки SPB Shell 3D для операционной системы Symbian^3. SPB Shell 3D полностью заменяет собственный графический интерфейс Symbian^3 на интерфейс с трехмерной анимацией. Особенностью оболочки являет
22.02.2011 T-Systems и Microsoft объединили усилия в рамках «облачного» проекта для Shell

Компания T-Systems и корпорация Microsoft сообщили о подписании пятилетнего контракта, в рамках которого сотрудники нефтегазовой корпорации Shell смогут вести совместную работу онлайн по всему миру. Shell приобретет динамические услуги SharePoint через интернет, чтобы повысить гибкость и сократить расходы корпорации, говорит
29.07.2010 Новые вредоносные программы активно используют уязвимость в Microsoft Windows Shell

Eset, международный разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности, сообщила о выявлении новых вредоносных программ, использующих уязвимость в программной оболочке Windows Shell. Также зафиксированы новые способы распространения подобных угроз. В частности, вирусная лаборатория Eset фиксирует постоянный рост заражений червем Win32/Stuxnet. Выполнение вредоносного
19.12.2008 Система анализа продаж на платформе Contour BI 3.0 внедрена в «Шелл Нефть»
31.03.2008 Royal Dutch/Shell заключила с AT&T, EDS и T-Systems контракт на $4 млрд

Британо-голландская нефтяная компания Royal Dutch/Shell PLC подписала контракт с тремя компаниями - AT&T, Electronic Data Systems Corp. (EDS) и T-Systems, которые будут обеспечивать управление ее компьютерными и телекоммуникационными системами
03.12.2007 Rolls-Royce и Royal Dutch Shell стали жертвой китайского кибершпионажа

оникли хакеры, нанятые Китаем. Двигатели Rolls-Royce широко используются многими крупными авиалиниями и применяются в транспортных средствах вооруженных сил НАТО, Великобритании и Соединенных Штатов. Shell, англо-голландская компания, была атакована в Хьюстоне, штат Техас. Китайских хакеров интересовала информация о действиях нефтяной компании в Африке. Африканские страны привлекают междуна
02.11.2007 Shell создает аккумулятор водорода

Shell Hydrogen B.V., отделение Shell Group, заключила соглашение о совместной разработке материалов для хранения водорода с британской компанией Ilika Technologies. Ilika Technologies, созданная в 2004 году, имеет опыт в пол
01.11.2007 Появились первые «биометрические» заправки

Для автовладельцев стали доступны автозаправочные станции, в которых тестируются новые биометрические системы. О начале нового проекта заявила компания Shell. Необходимую порцию горючего для машины можно будет получить при помощи отпечатков пальцев: приложив руку к специальному устройству, необходимо немного подождать, пока система идентифицир
11.11.2002 Shell выбрала решение mySAP EP для глобального внедрения

SAP AG объявляет, что Royal Dutch/Shell Group of Companies (Shell) выбрала решение mySAP Enterprise Portal (mySAP EP) для глобального внедрения. Развертывание этого решения, осуществляемое группой компаний Shell,

12.03.2002 Нефтяная компания Shell стала оператором сотовой связи в Гонконге

Нефтяная компания Shell объявила об открытии услуг мобильной связи в Гонконге для автомобилистов. Помимо голосовой связи и SMS, Shell Mobile снабдит своих абонентов информацией о состоянии на дорогах, пла
10.10.2001 Cable & Wireless и Shell заключили $250 млн. контракт

Компания Cable & Wireless заключила контракт стоимостью $250 млн. (268,7 млн. евро) с Shell Information Technology International, подразделением группы Royal Dutch/Shell. Условия контракта включают в себя объединение телекоммуникационной техники в сеть единого поставщика,
01.10.2001 IBM интегрирует беспроводные технологии для управления бензоколонками Shell Oil

Компания Shell Oil выбрала IBM в качестве ведущего интегратора для своего проекта e-station в США.Проект e-station от Shell использовать беспроводные технологии IBM для связи местных автозаправоч
09.07.2001 IBM объявила о $100-миллионной сделке с Shell

Компания Royal Dutch/Shell подписала 5-летнее соглашение, оцениваемое по крайней мере в $ 100 млн., на использование серверов и других продуктов корпорации IBM для запуска необходимого для ведения нефтяного бизнеса
21.03.2001 Compaq заключила с компанией Shell соглашение стоимостью $150 млн.

Royal Dutch/Shell Group заключила с корпорацией Compaq соглашение, предусматривающее поставку до 90 тыс.

01.03.2001 В Рунете открылось представительство "Шелл"
05.11.1999 Нефтяной гигант Royal Dutch/Shell Group готов к 2000 г.

Нефтяной гигант Royal Dutch/Shell Group объявил о 99-процентной готовности к наступлению 2000 года. В настоящее время зав

Публикаций - 233, упоминаний - 239

Royal Dutch Shell и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 46
Google LLC 12688 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Yandex - Яндекс 9216 17
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 16
SAP SE 5601 14
Intel Corporation 12811 14
Apple Inc 13154 13
SPB Software 60 12
Samsung Electronics 11064 8
Microsoft Corporation - GitHub 1075 8
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
9594 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Cisco Systems 5372 6
HP Inc. 5883 6
Oracle Corporation 7074 6
Red Hat 1378 6
Deutsche Telekom 954 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Huawei 4676 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
HP - Hewlett-Packard 3662 4
One Identity - BalaBit IT Security 13 4
Box inc - box.com - box.net 375 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
Dell EMC 5180 4
Accenture plc 719 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
Trend Micro 651 3
R-Vision - Р-Вижн 267 3
Dassault Systemes 235 3
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 3
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 21
Газпром ПАО 1493 11
Роснефть НК - нефтяная компания 562 10
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 7
Татнефть 243 7
Газпром нефть 725 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Unilever - Юнилевер Русь 171 5
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 5
Альфа-Банк 1979 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 4
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
McDonald’s - Макдоналдс 220 4
Boeing 1031 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 3
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 3
Amoco 7 3
Лукойл ПАО - Teboil - Шелл Нефть 13 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
BMW Group 482 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Инновационная Норвегия - Innovasjon Norge - государственная компания и национальный банк развития 1 1
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Минтранс РФ - Морская спасательная служба - Глобальный Морской Спасательно-Координационный Центр 1 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Правительство РФ - Морская коллегия 8 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Digital Partnership - Цифровое партнерство 1 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 64
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 54
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 21
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 20
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 18
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 16
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 13
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 11
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 570 10
Microsoft Windows 16882 53
Linux OS 11533 42
Google Android 15243 25
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 24
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 14
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
Microsoft Windows 10 1938 11
Oracle Java - язык программирования 3469 11
C/C++ - Язык программирования 894 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 49 10
Apple macOS 2419 9
JavaScript - JS - язык программирования 1425 9
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 9
Microsoft Windows PowerShell 250 8
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 8
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 7
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 7
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 7
FreePik 1841 7
Google Chrome - браузер 1701 7
Microsoft Windows 7 2007 7
Microsoft Office 4170 7
Nokia Symbian OS 1411 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 7
Microsoft Windows XP 2431 7
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 6
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 6
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
Google VirusTotal 108 5
Red Hat Linux 205 5
Perl - Язык программирования 155 5
Microsoft Windows Server 2003 571 5
Microsoft Windows 11 827 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
Apple iOS 8583 5
Зайцев Михаил 345 5
Тоскин Алексей 29 4
Павлов Никита 146 4
Гвоздев Дмитрий 145 3
Clemens Reinhard - Клеменс Райнхард 5 3
Мельникова Анастасия 440 3
Богачев Игорь 183 2
Новодворский Алексей 114 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
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Аммосов Юрий 46 2
Зверев Александр 9 2
Машкова Вера 6 2
Gerstner Louis - Герстнер Луис 19 2
Abraham Spencer - Абрахам Спенсер 5 2
Riegel Jürgen - Ригель Юрген 2 2
Evans Jonathan - Эванс Джонатан 2 2
Wapenaar Kees - Вапенаар Кис 2 2
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Волож Аркадий 268 2
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Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 9 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Дырмовский Дмитрий 149 1
Ракишев Кенес 43 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 19 1
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McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 1
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Уфаев Дмитрий 15 1
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Егоров Александр 88 1
Трефилов Алексей 49 1
Холинов Андрей 18 1
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Европа 24964 22
Германия - Федеративная Республика 13221 18
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Африка - Африканский регион 3641 4
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Таиланд - Королевство 926 3
США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
Люксембург Великое Герцогство 446 3
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