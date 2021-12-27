Создана замена GNOME и KDE для Linux. Она сама подстраивается под устройство и работает на ПК, планшетах и смартфонах Представлена Maui Shell Разработчики основанного на Debian Linux дистрибутива Nitrux представили новую универсальную графическую оболочку для Linux, которая может работать как на персональных компьютерах, так и

По AspenTech поможет Shell Catalysts & Technologies оптимизировать управление операциями и цепями поставок AspenTech объявила о том, что Shell Catalysts & Technologies, поставщик катализаторов, технических услуг и лицензированных технологий для нефтеперерабатывающих, газоочистных и химических заводов со всего мира внедряет прогр

Accenture внедряет для Shell ИИ-решение для управления цепочками поставок ей британской компанией в области аналитики данных, приступила к реализации проекта для Royal Dutch Shell по совершенствованию системы управления рисками в цепочках поставок на базе технологий

Из-за нерасторопности ИБ-службы Shell хакеры взломали ее ИТ-систему через старую «дыру» Зашли, но неглубоко Нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell пала жертвой кибератаки, в результате которой злоумышленники смогли похитить значительн

Райффайзенбанк запустил онлайн-инкассацию для Shell при помощи автоматической депозитной машины лугу онлайн-инкассации при помощи автоматических депозитных машин (АДМ). Первым клиентом, который масштабирует использование нового сервиса на несколько сотен розничных точек, станет нефтяной концерн Shell. АДМ устанавливается в помещении компании и осуществляет автоматический прием, пересчет, проверку подлинности денежных средств. Внесение денежных средств в АДМ осуществляется по идентифик

Shell: Никто не будет контролировать бизнес лучше, чем искусственный интеллект и интернет вещей Цифровизируйте все, что можете Максимальное расширение пределов человеческих возможностей – такую цель поставили перед собой в Shell, когда разрабатывали новую стратегию цифровизации компании. Она предполагает тотальную интеграцию решений с использованием интернета вещей и искусственного интеллекта во все производствен

В России создали ПО для «уберизации» автомоек, применяемое в BP, Total и Shell ет безлимитное количество моек в рамках абонентской платы. Разработанное в Питере ПО для «уберизации» бесконтактных автомоек создано по заказу голландской Car-Wash-Marketing, работающей с BP, Total и Shell Через личный кабинет пользователи могут просматривать информацию с детализацией по ценам, акциям, скидкам, прокладывать маршруты с учетом расположения станций, видеть, сколько дней прошло

BalaBit обновила свой флагманский продукт Shell Control Box Компания BalaBit, новатор в области ИТ-безопасности со специализацией на управлении протоколами и расширенных технологиях мониторинга, объявила о выходе новой версии своего флагманского продукта Shell Control Box (SCB). Как сообщили CNews в BalaBit, это корпоративное устройство мониторинга позволяет контролировать доступ привилегированных пользователей к удаленным ИТ-системам, сохранят

Android по-русски: критический взгляд на Яндекс.Кит Свою «шкурку» для Android Яндекс изобрел относительно давно – в позапрошлом году была представлена Яндекс.Shell, которая являлась аналогом известной оболочки SPB Shell 3D, на которую не равнялся, пожалуй, только ленивый – что говорит о хорошем качестве оригинала. Основные отличия версии Янде

Shell внедрила облачное решение JDA Enterprise Store Operations на 2,3 тыс. АЗС Компания JDA Software Group объявила о внедрении глобальной группой энергетических и нефтехимических компаний Shell облачного решения JDA Enterprise Store Operations (ESO) в качестве ключевого компонента своей программы модернизации систем АЗС более чем в 2,3 тыс. точек продаж. Внедрение этого решения

T-Systems продлила контракт с Shell на предоставление облачных услуг Компания T-Systems, подразделение группы Deutsche Telekom, перезаключила договор с компанией Shell на предоставление услуг хостинга и хранения данных. Новый договор продлен еще на пять лет, сообщили CNews в T-Systems. По условиям достигнутого соглашения, Shell продолжит пользова

«Шелл» запускает новое приложение для мобильных устройств Концерн «Шелл» запустил приложение для мобильных устройств Shell Mobile Motorist на русском языке. Новое приложение Shell Mobile Motorist позволит пользователям планировать маршрут поездки с учетом расположения ближайших АЗС «Шелл», а также конт

Вышла новая версия «Яндекс.Shell» Вышла новая версия «Яндекс.Shell» для смартфонов. Как сообщают разработчики, главное новшество в интерфейсе — «бесконечная» адресная книга. Кроме того, в поиск по контактам добавлен поиск организаций, то есть вместе с но

Вышла новая версия оболочки «Яндекс.Shell» для Android Компания «Яндекс» объявила о том, что вчера, 20 марта, новая версия оболочки «Яндекс.Shell» для смартфонов на базе Android появилась на сервисе Google Play (Android Market). Оболочка «Яндекс.Shell» на Google Play является бесплатной. Напомним, что в конце прошлого года «

«Яндекс» сделал Android трехмерным Сегодня на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне «Яндекс» представит разработку принадлежащей ему компании SPB Software. Разработка носит название Яндекс Shell 3D Tablet Edition. По сообщению поисковика, разработанная для Android оболочка «Яндекс» Shell 3D Tablet Edition «использует автостереоскопические технологии, которые создают эффект

«Яндекс» выпустил бета-версию новой оболочки «Яндекс.Shell» для Android Компания «Яндекс» сегодня, 9 февраля, представила пользователям из России бесплатную бета-версию новой оболочки «Яндекс.Shell» для устройств на основе мобильной операционной системы Android. Бета-версия сейчас доступна для скачивания в онлайн-магазине Android Market исключительно для российских пользователей. По

R2-D2: SPB Shell 3D для Android - какие изменения получит Yandex-версия? Покупка компанией "Яндекс" компании SPB Software за внушительную сумму в $38 млн. вызвал всплеск интереса к ключевому мобильному продукту - оболочке интерфейса для Android (и не только) SPB Shell 3D. Новый владелец подчеркнул что именно в этот продукт получит интеграцию с существующими сервисами и технологиями Яндекса. Давайте посмотрим на существующий SPB Shell 3D и предпо

«Яндекс» атаковал Android вслед за Windows Phone ечения для мобильных устройств и операторов - SPB Software. Более всего SPB Software известна своим трехмерным интерфейсом для смартфонов и планшетных компьютеров, поставляемом под брендом SPB Mobile Shell. От источника, близкого к переговорам между «Яндексом» и SPB Software, CNews стало известно, что приобретение 100% компании обошлось поисковику в $38 млн (1,2 млрд руб. по курсу ЦБ РФ на

Россияне выпустили 3D-интерфейс для Symbian Российская компания SPB Software, разработчик мобильных приложений под множество платформ, объявила о выходе графической оболочки SPB Shell 3D для операционной системы Symbian^3. SPB Shell 3D полностью заменяет собственный графический интерфейс Symbian^3 на интерфейс с трехмерной анимацией. Особенностью оболочки являет

T-Systems и Microsoft объединили усилия в рамках «облачного» проекта для Shell Компания T-Systems и корпорация Microsoft сообщили о подписании пятилетнего контракта, в рамках которого сотрудники нефтегазовой корпорации Shell смогут вести совместную работу онлайн по всему миру. Shell приобретет динамические услуги SharePoint через интернет, чтобы повысить гибкость и сократить расходы корпорации, говорит

Новые вредоносные программы активно используют уязвимость в Microsoft Windows Shell Eset, международный разработчик антивирусного ПО и решений в области компьютерной безопасности, сообщила о выявлении новых вредоносных программ, использующих уязвимость в программной оболочке Windows Shell. Также зафиксированы новые способы распространения подобных угроз. В частности, вирусная лаборатория Eset фиксирует постоянный рост заражений червем Win32/Stuxnet. Выполнение вредоносного

Royal Dutch/Shell заключила с AT&T, EDS и T-Systems контракт на $4 млрд Британо-голландская нефтяная компания Royal Dutch/Shell PLC подписала контракт с тремя компаниями - AT&T, Electronic Data Systems Corp. (EDS) и T-Systems, которые будут обеспечивать управление ее компьютерными и телекоммуникационными системами

Rolls-Royce и Royal Dutch Shell стали жертвой китайского кибершпионажа оникли хакеры, нанятые Китаем. Двигатели Rolls-Royce широко используются многими крупными авиалиниями и применяются в транспортных средствах вооруженных сил НАТО, Великобритании и Соединенных Штатов. Shell, англо-голландская компания, была атакована в Хьюстоне, штат Техас. Китайских хакеров интересовала информация о действиях нефтяной компании в Африке. Африканские страны привлекают междуна

Shell создает аккумулятор водорода Shell Hydrogen B.V., отделение Shell Group, заключила соглашение о совместной разработке материалов для хранения водорода с британской компанией Ilika Technologies. Ilika Technologies, созданная в 2004 году, имеет опыт в пол

Появились первые «биометрические» заправки Для автовладельцев стали доступны автозаправочные станции, в которых тестируются новые биометрические системы. О начале нового проекта заявила компания Shell. Необходимую порцию горючего для машины можно будет получить при помощи отпечатков пальцев: приложив руку к специальному устройству, необходимо немного подождать, пока система идентифицир

Shell выбрала решение mySAP EP для глобального внедрения SAP AG объявляет, что Royal Dutch/Shell Group of Companies (Shell) выбрала решение mySAP Enterprise Portal (mySAP EP) для глобального внедрения. Развертывание этого решения, осуществляемое группой компаний Shell,

Нефтяная компания Shell стала оператором сотовой связи в Гонконге Нефтяная компания Shell объявила об открытии услуг мобильной связи в Гонконге для автомобилистов. Помимо голосовой связи и SMS, Shell Mobile снабдит своих абонентов информацией о состоянии на дорогах, пла

Cable & Wireless и Shell заключили $250 млн. контракт Компания Cable & Wireless заключила контракт стоимостью $250 млн. (268,7 млн. евро) с Shell Information Technology International, подразделением группы Royal Dutch/Shell. Условия контракта включают в себя объединение телекоммуникационной техники в сеть единого поставщика,

IBM интегрирует беспроводные технологии для управления бензоколонками Shell Oil Компания Shell Oil выбрала IBM в качестве ведущего интегратора для своего проекта e-station в США.Проект e-station от Shell использовать беспроводные технологии IBM для связи местных автозаправоч

IBM объявила о $100-миллионной сделке с Shell Компания Royal Dutch/Shell подписала 5-летнее соглашение, оцениваемое по крайней мере в $ 100 млн., на использование серверов и других продуктов корпорации IBM для запуска необходимого для ведения нефтяного бизнеса

Compaq заключила с компанией Shell соглашение стоимостью $150 млн. Royal Dutch/Shell Group заключила с корпорацией Compaq соглашение, предусматривающее поставку до 90 тыс.