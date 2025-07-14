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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бородин Сергей


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 Продана половина производителя видеорегистраторов «Дозор» для Росгвардии 1
14.11.2019 «Связной» запустил продажу топливных карт 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бородин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Связной ГК 1375 1
Royal Dutch Shell - Шелл 217 1
Газпром нефть 646 1
E100 13 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5205 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1608 1
Транспорт - Топливная карта - Fuel card - карта, используемая для автоматизации оплаты топлива на АГНКС, АГЗС или АЗС 3 1
Следков Максим 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1107 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25091 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 603 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49787 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6337 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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