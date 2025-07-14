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Прудников Андрей
УПОМИНАНИЯ
Прудников Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Станислав 117 2
|Эйгес Павел 102 1
|Духвалов Андрей 27 1
|Степанов Владимир 87 1
|Иванцов Илья 13 1
|Гайкович Владимир 40 1
|Тимофеев Илья 10 1
|Шумилов Максим 15 1
|Давидюк Глеб 8 1
|Грунтов Антон 8 1
|Алтуев Мурат 6 1
|Харин Константин 6 1
|Аминджанов Темур 7 1
|Кархов Александр 6 1
|Загороднев Григорий 4 1
|Гучиа Станислав 7 1
|Головин Дмитрий 38 1
|Добровольский Дмитрий 8 1
|Гарусев Максим 6 1
|Лебедев Павел 35 1
|Осипов Владимир 21 1
|Панфилов Виталий 4 1
|Балашов Илья 1 1
|Кузьменко Юрий 5 1
|Гордиан Александр 1 1
|Ливинский Андрей 3 1
|Щепицын Сергей 1 1
|Стрельцов Дмитрий 9 1
|Торубаров Алексей 4 1
|Краюшенко Николай 1 1
|Письман Вениамин 2 1
|Markets&Markets Research 113 1
|IMS Research 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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