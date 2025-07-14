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Прудников Андрей


УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 Продана половина производителя видеорегистраторов «Дозор» для Росгвардии 1
03.07.2020 Российские разработчики объединяются для создания решений на базе отечественных технологий 1
23.10.2019 «Лаборатория Касперского» проведет аудит безопасности видеорегистраторов «Дозор» 1
10.12.2014 Для эффективного видеонаблюдения необходима аналитика 1
01.04.2013 Видеонаблюдение "врастает" в ИТ-системы 1
04.09.2012 «АйТи» реконструировала вычислительный центр «Иркутскэнерго» 1
21.11.2007 4 декабря состоится конференция "Security Invest-2007" 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Прудников Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

БайтЭрг 61 5
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 2
Цифра ГК 2494 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5082 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 921 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 459 1
Google LLC 12015 1
АйТи 1392 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
Intel Corporation 12355 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Информзащита 802 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 268 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 609 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
АФК Система - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 24 1
Сатро-Паладин - Satro-Paladin 7 1
Costar Technologies - Arecont Vision 17 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 2
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 39 1
Лента - Сеть розничной торговли 2174 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 65 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 78 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1940 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4664 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1421 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2617 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3382 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5102 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4207 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1900 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 595 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 284 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29620 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16400 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22097 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14024 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7557 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9762 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3594 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1092 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 556 1
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 126 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21301 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8998 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5932 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21340 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13030 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1240 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21313 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15641 1
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4429 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1748 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4701 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3371 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2262 1
Микрофон - Microphone 2619 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6018 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1219 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12495 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 889 1
Google YouTube - Видеохостинг 2831 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 933 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 784 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 726 1
Apple iPhone 6 4863 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 29 1
Schneider Electric InRow 26 1
Макаров Станислав 117 2
Эйгес Павел 102 1
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Россия - РФ - Российская федерация 150825 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14300 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13434 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7822 1
Европа Восточная 3110 1
Земля - планета Солнечной системы 10498 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Великобритания - Лондон 2391 1
Азия - Азиатский регион 5642 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19505 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6131 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1299 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5304 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4563 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10273 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5797 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1288 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30611 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49697 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 746 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3675 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1764 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2719 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2596 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4188 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 686 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2498 1
Спорт - Футбол 744 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2219 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2442 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1322 1
Металлы - Золото - Gold 1165 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3598 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5403 1
Markets&Markets Research 113 1
IMS Research 31 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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