Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189645
ИКТ 14637
Организации 11352
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26553
Персоны 82298
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Сакулин Леонид


СОБЫТИЯ


14.01.2026 В реестр отечественного ПО с боем прорвался новый «убийца» Android 1
14.07.2025 Продана половина производителя видеорегистраторов «Дозор» для Росгвардии 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сакулин Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 71 2
Google LLC 12316 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 379 1
Росатом - РУКИТ - Русатом Критические Информационные Технологии 1 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 50 1
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 18 1
Цифровые платформы АНО 7 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 32 1
Ruteq - Рутек 36 1
Yandex - Яндекс 8552 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 395 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 625 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 54 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8273 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 1
Google Android - приложения и разработчики 710 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 456 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7696 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 853 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13033 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 1
ARMv8 - Архитектура процессора 101 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 462 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3141 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Google Mobile Services - GMS - Google Mobile App 89 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU 70 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 49 1
Ruteq - Р-таб - серия платшетов 14 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 94 1
Pixabay 205 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 961 1
Kaspersky OS 146 1
Linux OS 10984 1
Google Android 14772 1
Google YouTube - Видеохостинг 2909 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 142 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1231 1
Google Gmail 989 1
Прудников Андрей 8 2
Бородин Сергей 3 2
Кравцов Сергей 59 1
Зыков Владимир 10 1
Горшенин Максим 41 1
Квашенкина Ольга 44 1
Бойко Алексей 107 1
Шевченко Андрей 18 1
Абакумов Евгений 224 1
Шадаев Максут 1159 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 669 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1770 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 230 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10399 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3195 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6372 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6275 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще