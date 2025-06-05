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Росатом КИС НПО Критические информационные системы Научно-производственное объединение

Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение

УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 «Почта России» и участники рынка ИБ запускают проект построения киберустойчивости 1
01.11.2024 В России к 2030 году создадут промышленную сеть передачи данных 2
30.09.2024 Знаменитый разработчик процессоров «Эльбрус» пошел по рукам. Введено внешнее управление, дальнейшая судьба покрыта мраком 1
27.09.2024 В России разработали план развития отечественных САПР для проектирования чипов 1
05.06.2024 В России появится мощное производство печатных плат полного цикла. За ним стоят гиганты рынка «Аквариус», GS Group и «Росатом» 2
28.05.2024 «Росатом» хочет купить разработчика микроэлектроники НТЦ «Модуль» 3
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
25.12.2023 «Росатом» за миллиарды купил половину легендарной российской ИТ-компании Kraftway 2
22.11.2023 Госкорпорация «Росатом» обеспечит технологическую независимость критической информационной инфраструктуры к 2030 году 1
13.01.2023 «Росатом» будет скупать российских производителей микроэлектроники и вычислительной техники 2
20.10.2022 «Росатом» займется выпуском электроники для критической инфраструктуры России 3

Публикаций - 12, упоминаний - 20

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 606 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 899 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 943 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5039 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3250 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
Zelax - Зелакс 90 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Ред Софт - Red Soft 802 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 260 1
Т1 Иннотех 183 1
Рексофт - Reksoft 424 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 432 1
TrueConf - ТруКонф 409 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 226 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 117 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 282 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 105 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 98 1
Nvidia Corp 3573 1
Синкретис - Syncretis 2 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 299 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 48 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 322 1
Аурига - Auriga 74 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 48 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 11 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 86 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Центр микроэлектроники 24 1
Content AI - Контент ИИ 87 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 34 1
1С-БСЛ 4 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7623 1
Unsplash 1033 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3094 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4632 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6083 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 339 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4411 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1409 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 140 2
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Kaspersky Internet Security 463 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6446 1
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 706 1
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