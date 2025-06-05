Получите все материалы CNews по ключевому слову
Росатом КИС НПО Критические информационные системы Научно-производственное объединение
УПОМИНАНИЯ
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Петричкович Ярослав 29 3
|Титаренко Алексей 3 3
|Путин Владимир 3248 2
|Абакумов Евгений 206 2
|Кравцов Алексей 33 1
|Наумов Евгений 38 1
|Покровский Иван 123 1
|Юмашева Инна 2 1
|Сухман Сергей 13 1
|Долгушин Артемий 1 1
|Козина Татьяна 1 1
|Соломенцев Александр 2 1
|Иодковский Станислав 92 1
|Серов Кирилл 7 1
|Бойко Алексей 72 1
|Матвеев Лев 64 1
|Одинцов Дмитрий 116 1
|Борисов Юрий 120 1
|Бочерова Елена 35 1
|Свириденко Андрей 98 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Кузнецова Светлана 16 1
|Трухманов Александр 9 1
|Мельников Алексей 66 1
|Копосов Максим 66 1
|Яфраков Михаил 9 1
|Петросов Владимир 9 1
|Костин Сергей 36 1
|Попов Борис 24 1
|Данилова Марина 9 1
|Ефанова Людмила 9 1
|Чугунова Тамара 9 1
|Шабурин Hиколай 9 1
|Сабашный Вадим 6 1
|Харитонов Дмитрий 57 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Котик Сергей 7 1
|Калякин Павел 66 1
|Карпов Роман 70 1
|Дергачева Светлана 47 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1985 6
|Ведомости 1079 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.