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Доброхотов Михаил



02.04.2025 Из реестра российской продукции вычеркнут товары, о производстве и продажах которых вовремя не отчитались 1
26.11.2024 Российская электроника просит ввести льготную ставку кредита, чтобы ее покупали. Нужна помощь государства 1
24.09.2024 В России продлят и расширят налоговые льготы для производителей микроэлектроники 1
27.08.2024 Власти хотят запретить продажи в России зарубежного ПО. Кто под ударом 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Доброхотов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 314 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 280 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 81 1
Orion soft - Орион софт - 128 1
SAP SE 5309 1
Oracle Corporation 6738 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1175 1
Базальт СПО - BaseALT 677 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 869 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1051 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 927 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2948 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6016 3
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 453 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11865 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 168 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4582 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2007 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 68 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 135 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1676 2
Data monetization - Монетизация данных 1667 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5300 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4231 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10861 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9370 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3798 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 537 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7567 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28323 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10440 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20059 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30164 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3068 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12308 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3780 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 897 1
FreePik 1071 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1658 2
СКБ Контур - Контур.Закупки 23 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3265 1
Новые облачные технологии - МойОфис 801 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 224 1
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Путин Владимир 3213 1
Березин Максим 116 1
Смирнов Алексей 243 1
Калинин Алексей 68 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51889 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8784 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1345 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 412 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6792 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2930 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6482 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16543 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6031 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8147 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 139 1
Льготы - Льготные кредиты 143 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5873 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14707 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 356 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1923 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350574, в очереди разбора - 761397.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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