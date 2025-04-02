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Доброхотов Михаил
Доброхотов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1051 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 927 1
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 68 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 135 1
|Мишустин Михаил 688 2
|Шпак Василий 230 1
|Копосов Максим 62 1
|Петрофанова Ксения 3 1
|Крючков Илья 2 1
|Путин Владимир 3213 1
|Березин Максим 116 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Калинин Алексей 68 1
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