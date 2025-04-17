Получите все материалы CNews по ключевому слову
GS Group GS LED светодиоды
GS LED – российский бренд компонентов для светотехники с максимальной локализацией производства. Компоненты GS LED разрабатываются и производятся холдингом GS Group на базе высокотехнологичных предприятий инновационного кластера «Технополис GS». В 2021 году запущено производство светодиодов. Следующий этап – вывод на рынок источников питания (драйверов) и вторичной оптики для светодиодных светильников.
Модельный ряд светодиодов GS LED включает более 30 модификаций в наиболее востребованных типоразмерах: 2835, 3030 и 5050. Номинальная потребляемая мощность— от 0,5 до 4,0 Вт; номинальная цветовая температура — от 2700 до 6500 К; возможный индекс цветопередачи — CRI 70, CRI 80. Светодиоды рассчитаны под напряжение от 3 до 24 В. Продукция прошла испытания в специализированных лабораториях, подтвердив соответствие заявленным характеристикам. Мощности GS Group позволяют выпускать до 145 млн единиц продукции. Получено заключение Минпромторга о подтверждении производства модельного ряда светодиодов на территории Российской Федерации, изделия внесены в Реестр российской промышленной продукции.
GS Group и организации, системы, технологии, персоны:
|GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 317 6
|GS Group - Технополис GS Гусев 73 5
|Dell EMC 5043 2
|ЛЕД Эффект - LED Effect 1 1
|Аргос Электрон 1 1
|Арлайт Рус 1 1
|РуСИД 2 1
|Вирона НПК 1 1
|Четверин Кирилл 2 2
|Шпак Василий 235 2
|Мартынов Андрей 9 2
|Бородастов Алексей 5 1
|Габиева Дарья 1 1
|Зверева Ольга 1 1
|Мордавченков Сергей 1 1
|Ткаченко Андрей 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.