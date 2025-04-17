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GS Group GS LED светодиоды


GS LED – российский бренд компонентов для светотехники с максимальной локализацией производства. Компоненты GS LED разрабатываются и производятся холдингом GS Group на базе высокотехнологичных предприятий инновационного кластера «Технополис GS». В 2021 году запущено производство светодиодов. Следующий этап – вывод на рынок источников питания (драйверов) и вторичной оптики для светодиодных светильников.

Модельный ряд светодиодов GS LED включает более 30 модификаций в наиболее востребованных типоразмерах: 2835, 3030 и 5050. Номинальная потребляемая мощность— от 0,5 до 4,0 Вт; номинальная цветовая температура — от 2700 до 6500 К; возможный индекс цветопередачи — CRI 70, CRI 80. Светодиоды рассчитаны под напряжение от 3 до 24 В. Продукция прошла испытания в специализированных лабораториях, подтвердив соответствие заявленным характеристикам. Мощности GS Group позволяют выпускать до 145 млн единиц продукции. Получено заключение Минпромторга о подтверждении производства модельного ряда светодиодов на территории Российской Федерации, изделия внесены в Реестр российской промышленной продукции.


17.04.2025 GS LED презентовал новую линейку высокоэнергоэффективных российских светодиодов 1
08.11.2024 В Гусеве произвели первые отечественные светодиоды с ультратеплым светом 1
17.09.2024 Крупнейшие представители светотехнической отрасли создали «Содружество производителей светотехники» 1
06.06.2023 GS Group и НПК «Вирона» объявляют о сотрудничестве в области производства светотехнической продукции 1
28.03.2023 GS Group начала производить 10-кристальные светодиоды типоразмера 5050 1
16.01.2023 GS Group и «Лед-эффект» объявили о партнерстве в области производства энергоэффективного освещения 1
28.06.2022 Светодиоды GS LED получили трехлетнюю прописку в Реестре российской промышленной продукции 1
21.06.2021 Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

GS Group и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 317 6
GS Group - Технополис GS Гусев 73 5
Dell EMC 5043 2
ЛЕД Эффект - LED Effect 1 1
Аргос Электрон 1 1
Арлайт Рус 1 1
РуСИД 2 1
Вирона НПК 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 755 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 486 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1006 6
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1055 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2215 3
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