GS LED – российский бренд компонентов для светотехники с максимальной локализацией производства. Компоненты GS LED разрабатываются и производятся холдингом GS Group на базе высокотехнологичных предприятий инновационного кластера «Технополис GS». В 2021 году запущено производство светодиодов. Следующий этап – вывод на рынок источников питания (драйверов) и вторичной оптики для светодиодных светильников.

Модельный ряд светодиодов GS LED включает более 30 модификаций в наиболее востребованных типоразмерах: 2835, 3030 и 5050. Номинальная потребляемая мощность— от 0,5 до 4,0 Вт; номинальная цветовая температура — от 2700 до 6500 К; возможный индекс цветопередачи — CRI 70, CRI 80. Светодиоды рассчитаны под напряжение от 3 до 24 В. Продукция прошла испытания в специализированных лабораториях, подтвердив соответствие заявленным характеристикам. Мощности GS Group позволяют выпускать до 145 млн единиц продукции. Получено заключение Минпромторга о подтверждении производства модельного ряда светодиодов на территории Российской Федерации, изделия внесены в Реестр российской промышленной продукции.