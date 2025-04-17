GS LED презентовал новую линейку высокоэнергоэффективных российских светодиодов

GS LED (входит в холдинг GS Group) анонсировал запуск сразу нескольких новых линеек отечественных светодиодов. Об этом CNews сообщили представители GS Group.

Линейка светодиодов с повышенной светоотдачей предлагает энергоэффективность свыше 210 лм/Вт, что позволяет сократить энергопотребление, снижает затраты и уменьшает нагрузку на энергетическую инфраструктуру.

По словам, исполнительного директора GS LED Андрея Мартынова, высоких показателей энергоэффективности удалось достичь в том числе за счет применения нового, более эффективного кристалла.

Данная линейка содержит в себе все три основных типа корпусов, массово использующихся в России – 2835, 3030 и 5050. Первые партии заказчикам отгрузят уже в апреле.

Для особых сценариев освещения, требующих более точной передачи цвета без ультрафиолетовой составляющей компания закончила разработку отдельной линейки светодиодов с индексом цветопередачи CRI 90+. Это самый высокий из возможных показателей на международном уровне, требующий особой рецептуры люминофорной смеси, которую разработали специалисты компании. Светодиоды разрешены к использованию в образовательных и медицинских учреждениях, могут применяться для освещения картинных галерей, фотостудий и выставочных залов.

Еще одна линейка светодиодов GS LED получила защиту от серы. Такие светодиоды востребованы в нефтегазовой, химической, горнодобывающей и других отраслях. Аналогов в России на сегодняшний день нет. На разработку конструктивных решений у компании ушло больше года.

Также на конференции продемонстрировали первые отечественные светодиоды GS LED с ультратеплым светом. Они идеальны для освещения парковых пространств, архитектурных сооружений, зон отдыха в медицинских и реабилитационных учреждениях, интерьера музеев, ресторанов, гостиниц. Низкое содержание синего спектра минимизирует воздействие на ночную экосистему и поддерживает естественные ритмы жизни местной флоры и фауны.

Вся новая продукция соответствует требованиям 719 ПП.