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Мартынов Андрей
Мартынов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 1
|ЗМС - Завод МетроСтандарт 4 1
|Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 2
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 2
|GS Group - GS LED светодиоды 8 2
|Linux OS 10152 1
|Microsoft Office 3792 1
|Apache OpenOffice 476 1
|Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 246 1
|Microsoft Windows 15836 1
|Microsoft Office 2007 238 1
|Лукичев Алексей 7 1
|Державин Александр 11 1
|Воротникова Анастасия 9 1
|Винниченко Софья 5 1
|Одинец Сергей 2 1
|Александров Леонид 3 1
|Ткаченко Андрей 21 1
|Шпак Василий 235 1
|Мордавченков Сергей 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 1
|Forbes - Форбс 844 1
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