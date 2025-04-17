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Мартынов Андрей



17.04.2025 GS LED презентовал новую линейку высокоэнергоэффективных российских светодиодов 1
17.09.2024 Крупнейшие представители светотехнической отрасли создали «Содружество производителей светотехники» 1
02.08.2022 Крупнейшего российского производителя печатных плат купил бизнесмен из списка Forbes 1
25.11.2020 GS Group запустит масштабное производство светодиодов в России 1
22.07.2020 В России начинается производство электроники для умных счетчиков электричества 1
30.03.2009 «Метростандарт» выбрал мобильные компьютеры Motorola МС70 для сбора данных в ФСК ЕЭС 1
04.02.2008 «Компьютерный мир» получил лицензию на установку пожарно-охранной сигнализации 1
20.09.2007 Microsoft соблазнит Питер бесплатным 60-дневным Office 1
01.06.2007 «Компьютерный мир» откроет ещё 5 магазинов 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Мартынов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 317 4
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 3
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 51 2
GS Group - Технополис GS Гусев 73 2
Lenovo Motorola 3504 1
Microsoft Corporation 24781 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 187 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
Motorola Inc 1148 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 62 1
Пранкор 9 1
Прорыв НПФ 2 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
РуСИД 2 1
Арлайт Рус 1 1
Аргос Электрон 1 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 1
ЗМС - Завод МетроСтандарт 4 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 604 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 63 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 10 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 137 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16298 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4003 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1055 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10224 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1006 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1003 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 293 1
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 167 1
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы 170 1
NAND flash memory - флеш-память 626 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14054 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8779 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21055 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11261 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3293 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4091 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3083 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13967 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28161 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14559 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9382 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8004 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1696 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7024 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3233 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5873 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 373 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11400 1
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 214 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12332 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4250 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1044 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 110 1
BGA - Ball Grid Array - "массив шариков" - Тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем 50 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 678 1
GS Group - GS LED светодиоды 8 2
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Александров Леонид 3 1
Ткаченко Андрей 21 1
Шпак Василий 235 1
Мордавченков Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1324 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 327 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 89 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 253 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 438 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 307 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 216 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10045 2
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5907 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1506 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4934 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5934 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6286 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6041 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 930 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4102 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 471 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5624 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3308 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3075 1
Налогообложение - Налог на прибыль 207 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1355 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 982 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3671 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 620 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 360 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7854 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 812 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5121 1
Энергетика - Energy - Energetically 5191 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 1
Forbes - Форбс 844 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 549 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 32 1
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