Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198091
ИКТ 15293
Организации 11724
Ведомства 1509
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27011
Персоны 86364
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 895

ЗМС Завод МетроСтандарт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.04.2020 Скандальную структуру Минкомсвязи, координирующую ИТ в госорганах, возглавил выходец из «Ростелекома» 1
30.03.2009 «Метростандарт» выбрал мобильные компьютеры Motorola МС70 для сбора данных в ФСК ЕЭС 1
26.09.2008 Softline Consulting Services модернизировала ИТ-инфраструктуру «Метростандарта» 2
07.06.2007 Helios IT-Operator автоматизирует систему учета электроэнергии для ЕЭС 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

ЗМС и организации, системы, технологии, персоны:

Motorola Inc 1156 2
Microsoft Corporation 25741 2
Motorola Solutions 113 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 453 1
Sepura 7 1
Softline Consulting Services - Софтлайн Консалтинг 24 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 1
Harris Corporation 90 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Softline - Софтлайн 3714 1
IBM - International Business Machines Corp 9692 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1729 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 336 1
Ростелеком 10915 1
СБСистем - Стратегические Бизнес-Системы 5 1
Прорыв НПФ 2 1
Zebra Technologies 158 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 345 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Lenovo Motorola 3562 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9496 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 723 2
ЕЭС-Гарант 1 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3577 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13731 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12823 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6641 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16095 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5265 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13668 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 425 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12881 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3165 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1608 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3368 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29625 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7907 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 430 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1228 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14736 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2048 1
Пропускная способность - Bandwidth 1900 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10725 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22848 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15406 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 480 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5748 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16948 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3547 1
ЦЭКИ ИС УПК - Информационная система управления проектами и контрактами 2 1
Microsoft Windows 16852 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1678 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1845 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 848 1
Шуленков Петр 3 1
Тебеньков Яков 11 1
Яшин Александр 1 1
Мартынов Андрей 12 1
Александров Леонид 3 1
Урнышев Роман 34 1
Слышкин Василий 129 1
Буяджи Павел 21 1
Лысенко Эдуард 317 1
Шадаев Максут 1209 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19469 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1298 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6143 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5446 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33594 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1120 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4418 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5673 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3139 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1278 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2187 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще