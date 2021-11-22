Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation

Ежегодная эксклюзивная конференция Veritas Solution Day пройдет 2 декабря лларов и даже больше. Хорошая новость в том, что ваши данные от таких атак можно защитить. Эксперты Veritas и гостевой спикер от «Лаборатории Касперского» представят статистику киберпреступлени

«Крок облачные сервисы» и Veritas расскажут на конференции Cnews, как найти ресурсы при мировом дефиците чипов и обеспечить защиту данных ечивать катастрофоустойчивость и защиту данных в локальной инфраструктуре или инфраструктуре провайдера, прозрачно управлять данными, пойдет речь в презентации Николая Починка, технического директора Veritas в России, Турции, Польше и СНГ.

Обучение, тестирование и запуск пилотных проектов Veritas — теперь и на технологических площадках дистрибьюторов Центр компетенции Merlion знакомит пользователей со всеми ключевыми решениями Veritas — Backup Exec, Netbackup, Enterprise Vault и Infoscale. Есть круглосуточный доступ к обучающим видеоматериалам и расписание вебинаров на несколько месяцев вперед. Проводятся онлайн-демо

Veritas добавляет функции горизонтального масштабирования и предлагает унифицированную платформу с самым широким выбором поддерживаемых сред на рынке САНТА-КЛАРА, штат Калифорния, 26 января 2021 г. Сегодня компания Veritas Technologies, мировой лидер в сфере защиты данных, обеспечения доступности и аналитик

Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации быткам. В итоге оказывается, что наличие резервных копий файлов не равно их постоянной доступности, а современная инфраструктура может не сэкономить средства компании, а принести ещё больше расходов.Veritas EDSR и InfoScale Компания Veritas в 2020 году в очередной раз попала в квадрант Gartner в качестве одного из лидеров рынка решений для ЦОД в сфере резервного копирования и восста

Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными . Для упрощения этих задач и существуют специализированные решения, включая Backup Exec от компании Veritas.Что такое Veritas Backup Exec? Backup Exec — это универсальное решение для соз

Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными акие данные стоит копировать, а какие не представляют ценности либо их бэкап уже запланирован/сделан. Для упрощения этих задач и существуют специализированные решения, включая Backup Exec от компании Veritas. Что такое Veritas Backup Exec? Backup Exec — это универсальное решение для создания и восстановления резервных копий различных файлов и баз данных организаций любого масштаба, о

В «СКАЛА-Р» появилась поддержка внешних систем резервного копирования Rubytech объявила о том, что интеграция программно-определяемого инфраструктурного комплекса «СКАЛА-Р» с популярной системой резервного копирования Veritas NetBackup поможет гарантированно сохранить важные данные и встроить «СКАЛА-Р» в сложившийся ИТ-ландшафт. Для подключения к внешним системам резервного копирования в ПО «СКАЛА-Р Управлен

Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации быткам. В итоге оказывается, что наличие резервных копий файлов не равно их постоянной доступности, а современная инфраструктура может не сэкономить средства компании, а принести ещё больше расходов. Veritas EDSR и InfoScale Компания Veritas в 2020 году в очередной раз попала в квадрант Gartner в качестве одного из лидеров рынка решений для ЦОД в сфере резервного копирования и восста

Veritas назвала три главных аспекта управления данными в ЦОД. Видео. С какими вызовами встречаются клиенты при построении ЦОД? И какие продукты Veritas помогут их решить? Узнайте о главных аспектах хранения, миграции, защиты и восстановления данных, чтобы эффективно управлять их доступностью.

Онлайн-трансляция презентации Veritas Net Backup 8.3 в России 6 октября 2020 г. в 11:00 компания Veritas проводит онлайн-трансляцию запуска в России, Украине и СНГ новой версии своего продуктового флагмана NetBackup 8.3 — ключевого решения Enterprise Data Services Platform (EDSP) для защит

Эксабайт данных APTARE™ Согласно отчету IDC, подготовленному по заказу Veritas в январе 2020 года, совокупный среднегодовой рост объёма данных до 2023 года будет со

КРОК и Veritas: от резервного копирования до аудита ИТ-инфраструктуры Не только копирование В июле 2020 г. компания Veritas 15-й раз подряд была включена в квадрант Gartner как лидер в сфере резервного копирования и восстановления данных. Veritas Enterprise Data Services Platform (EDSP) призвана решат

«КРОК Облачные сервисы» первым в России стал предоставлять услуги на базе продуктов Veritas по подписке «КРОК Облачные сервисы» стал первым российским облачным провайдером, подключившимся к новой партнерской программе Veritas, разработчика решений для защиты и управления данных. По условиям программы бизнес-юнит ИТ-компании «КРОК» будет предоставлять сервисы, в том числе решение для резервного копирования Ne

Veritas приглашает на конференцию Vision Solution Day в Москве ачу от их основного актива — информации. В этом году традиционная конференция с участием заказчиков Veritas, ключевых партнеров, состоится 12 ноября в Москве. Заказчики Veritas сталкиваю

Банковский бизнес будет расти за счет роботизации и работы с данными просто так удалить мы их не можем, как многие не могут расстаться со своими старыми вещами или, что более понятно, как мы не удаляем старые фотографии», – говорит Михаил Кротов, менеджер по продажам Veritas. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Михаил Кротов, менеджер по продажам Veritas: Данные надо не только защищать, но и наладить их коммерческое использование Данные надо не только защищать, но и н

Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner CNews: Как развивалось российское подразделение Veritas в 2018-2019 годах? Игорь Минаев: Несколько нет назад была утверждена стратегия развит

Google меняет поисковую выдачу, «чтобы опять не вышло как в прошлый раз с Трампом» которая сложилась в 2016 г. Об этом сообщила в частной беседе руководитель отдела ответственных инноваций Google Джен Дженнаи (Jen Gennai). Разговор был записан на скрытую камеру организацией Project Veritas, которая занимается расследованием случаев коррупции, мошенничества и нарушения прав человека. «Мы все облажались в 2016, опять-таки, не только мы, люди облажались, новостные медиа обла

Veritas приобрела разработчика облачной аналитики Aptare Veritas завершила сделку по приобретению компании Aptare — производителя аналитических решений для локальных и гибридных облачных сред. Включение в продуктовую линейку Veritas платформы ИТ-аналитики Aptare дает возможность дополнить продукты по защите данных, такие как NetBackup, Backup Exec и InfoScale, полным спектром решений для извлечения статистической и

Игорь Минаев: В современной экономике информация – самый критичный актив бизнеса CNews: Как развивается компания Veritas после отделения от Symantec? Игорь Минаев: Многие хорошо помнят компанию Veritas с начала 2000-х годов и ее решения по непрерывности бизнеса. В 2014 году Veritas была прио

Грамотный подход к хранению данных: минимум затрат на пути в облака В сентябре 2017 г. в рамках концепции 360 Data Management компания Veritas представила новую версию Veritas Access 7.3 – программно-определяемого решения для организации многоцелевого масштабируемого хранилища данных на базе стандартных серверов архитек

Николай Починок: Как без потерь отказаться от услуг облачного провайдера CNews: После отделения от Symantec облачные технологии стали одними из важнейших для Veritas. Какие задачи в этой сфере вы ставите перед собой? Николай Починок: Veritas исторически занималась защитой данных от физических и логических ошибок. Мы знаем, как бороться с нару

Veritas Vision Solution Day состоится в Москве 24 октября Veritas проводит ежегодную конференцию Veritas Vision Solution Day, которая состоится 24 октября 2017 в Radisson Slavyanskaya – Hotel & Business Centre, по адресу площадь Европы, 2, Москва, Россия.Ключевыми темами мероприятия станут

Bureau Veritas выбрал решение Dassault Systèmes для оптимизации расчетов конструкции кораблей Компания Bureau Veritas, мировой поставщик услуг по тестированию, контролю и сертификации для различных отраслей промышленности, в том числе для судостроения и морского строительства, выбрала отраслевое решени

WDC и Veritas предложили совместное облачное решение для хранения и резервного копирования данных Корпорация Western Digital Corporation и компания Veritas Technologies объявили о том, что система активного архивирования HGST Active Archive

Symantec продает бизнес по управлению информацией за $8 млрд Продажа Veritas Symantec объявила о подписании обязывающего соглашения о продаже своего бизнеса по вы

Symantec раскрыла название независимой публичной компании, которая займется управлением информацией ециализацией на управлении информацией, которая появится после разделения Symantec, будет назваться Veritas Technologies Corporation. Компания также представила новую эмблему Veritas. Ка

Продукты Symantec теперь поддерживают облачную платформу Windows Azure Корпорация Symantec объявила об оснащении решений Storage Foundation High Availability для Windows и Veritas Volume Replicator Disaster Recovery (DR) поддержкой облачной платформы Windows Azure корпорации Microsoft. Теперь в случае отказа локального уровня или при выходе из строя сайта, решени

Обновленные продукты Symantec помогают ИТ-компаниям создавать частные «облака» анных помочь ИТ-компаниям создавать частные «облака» путем трансформации уже существующей инфраструктуры. Обновление было выпущено для целого семейства продуктов Symantec, включая флагманские системы Veritas Storage Foundation 6.0, Veritas Cluster Server 6.0 и Veritas Operations Manager 4.1. Все системы были полностью интегрированы друг с другом, что позволяет ИТ-компаниям пер

Symantec представила новую платформу НА/DR для ЦОД Компания Symantec представила Veritas Cluster Server One (VCS One) - новую платформу высокой готовности (high availability - HA) и аварийной защиты (disaster recovery - DR) для центров обработки данных следующего поколения.

Veritas Storage Foundation от Symantec поддерживает Windows Server 2008 Корпорация Symantec анонсировала Veritas Storage Foundation и Veritas Cluster Server 5.1 for Windows, решения для управления неоднородными системами хранения данных и обеспечения высокой эксплуатационной готовности, кот

Акустика Energy, Mirage и RBH – made in America тановым среднечастотным динамиком. Производится дизайнерская акустика серии Take в черном и серебристом цвете, а комплект Take Classic доступен в цвете «черный лак». Линейка акустики компании Energy Veritas Family Ну а на последок мы оставили самое интересное – топовую линейку акустики Veritas. Эти колонки основаны на Модуле Конвергентного Источника и являются верхом технологичности

Veritas CommandCentral 5.0 от Symantec: управление хранением данных Корпорация Symantec представила флагманское семейство продуктов Veritas CommandCentral 5.0, ключевой компонент своей инициативы Storage United, направленной на то, чтобы помочь предприятиям согласовать управление хранением данных с требованиями своего бизне

Symantec и Oracle возобновляют технологическое соглашение Корпорация Symantec объявила о подписании нового соглашения о взаимодействии с Oracle, в рамках которого одновременно с выпуском новых предложений по Oracle RAC будет проводиться сертификация Veritas Storage Foundation for Oracle RAC. Таким образом, соглашение регламентирует совместную техническую работу компаний над Veritas Storage Foundation for Oracle RAC на платформах IBM

Symantec анонсировала Storage Foundation 5.0 Корпорация Symantec анонсировала Veritas Storage Foundation 5.0, следующее поколение своей технологии хранения и виртуализации данных. К числу усовершенствований продукта относятся новые средства централизованного управления,

Symantec представила Data Center Foundation Symantec объявила о выпуске пакета Data Center Foundation в составе Veritas NetBackup, Veritas Storage Foundation, Veritas Server Foundation и Veritas i3. Он предназначен для решения корпоративных задач резервного копирования, хранения и уп

Годовой доход Symantec составил $4,14 млрд ь доходы будущих периодов в размере $61 млн, исключенные из результатов ГААП как часть приобретения Veritas Software Corporation. Доход не-ГААП увеличился на один процент по сравнению с совокуп

Symantec задолжал $1 млрд Как уверяют в IRS, Symantec и приобретенная ею в прошлом году Veritas Software занижали стоимость интеллектуальной собственности, лицензию на которую перед

Гэри Блум покидает Symantec своего поста заместителя председателя совета директоров. «Гэри был отличным партнером при слиянии с Veritas, и после завершения объединения коллективов наступает удобное время для этого шага»,