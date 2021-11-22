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Индексная книга CNews*
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Veritas Technologies Веритас Текнолоджис Veritas Software Corporation

Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation

Обзор «Symantec» на Market.CNews

22.11.2021 Ежегодная эксклюзивная конференция Veritas Solution Day пройдет 2 декабря
13.09.2021 «Крок облачные сервисы» и Veritas расскажут на конференции Cnews, как найти ресурсы при мировом дефиците чипов и обеспечить защиту данных
17.02.2021 Обучение, тестирование и запуск пилотных проектов Veritas — теперь и на технологических площадках дистрибьюторов
16.02.2021 Veritas добавляет функции горизонтального масштабирования и предлагает унифицированную платформу с самым широким выбором поддерживаемых сред на рынке
13.01.2021 Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными
13.01.2021 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации
29.12.2020 Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными
25.12.2020 В «СКАЛА-Р» появилась поддержка внешних систем резервного копирования
24.12.2020 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации
04.12.2020 Veritas назвала три главных аспекта управления данными в ЦОД. Видео.
05.10.2020 Онлайн-трансляция презентации Veritas Net Backup 8.3 в России
07.08.2020 Эксабайт данных APTARE™
04.08.2020 КРОК и Veritas: от резервного копирования до аудита ИТ-инфраструктуры
23.07.2020 «КРОК Облачные сервисы» первым в России стал предоставлять услуги на базе продуктов Veritas по подписке
25.10.2019 Veritas приглашает на конференцию Vision Solution Day в Москве
09.10.2019 Банковский бизнес будет расти за счет роботизации и работы с данными
25.09.2019 Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner
25.06.2019 Google меняет поисковую выдачу, «чтобы опять не вышло как в прошлый раз с Трампом»
08.04.2019 Veritas приобрела разработчика облачной аналитики Aptare
19.10.2017 Игорь Минаев: В современной экономике информация – самый критичный актив бизнеса
18.10.2017 Грамотный подход к хранению данных: минимум затрат на пути в облака
16.10.2017 Николай Починок: Как без потерь отказаться от услуг облачного провайдера
03.10.2017 Veritas Vision Solution Day состоится в Москве 24 октября
13.09.2016 Bureau Veritas выбрал решение Dassault Systèmes для оптимизации расчетов конструкции кораблей
21.04.2016 WDC и Veritas предложили совместное облачное решение для хранения и резервного копирования данных
11.08.2015 Symantec продает бизнес по управлению информацией за $8 млрд
28.01.2015 Symantec раскрыла название независимой публичной компании, которая займется управлением информацией
28.06.2012 Продукты Symantec теперь поддерживают облачную платформу Windows Azure
26.10.2011 Обновленные продукты Symantec помогают ИТ-компаниям создавать частные «облака»
29.10.2008 Symantec представила новую платформу НА/DR для ЦОД
24.03.2008 Veritas Storage Foundation от Symantec поддерживает Windows Server 2008
07.12.2007 Акустика Energy, Mirage и RBH – made in America
02.08.2007 Veritas CommandCentral 5.0 от Symantec: управление хранением данных
15.11.2006 Symantec и Oracle возобновляют технологическое соглашение
17.07.2006 Symantec анонсировала Storage Foundation 5.0
01.06.2006 Symantec представила Data Center Foundation
31.05.2006 Годовой доход Symantec составил $4,14 млрд
21.04.2006 Symantec задолжал $1 млрд
25.01.2006 Гэри Блум покидает Symantec
05.07.2005 Symantec и Veritas завершили слияние

Публикаций - 326, упоминаний - 408

Veritas Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 107
IBM - International Business Machines Corp 9241 98
Microsoft Corporation 23707 94
Oracle Corporation 6374 89
Oracle - Sun Microsystems 2207 50
Dell EMC 4947 50
Intel Corporation 11732 46
Cisco Systems 4916 44
Softline - Софтлайн 2171 43
HP - Hewlett-Packard 3602 34
VMware 2175 33
OpenText - Micro Focus - Novell 868 32
OpenText - Micro Focus - Borland 200 29
HP Inc. 5581 27
SAP SE 4963 21
Apple Inc 11347 20
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 19
NetApp - Network Appliance 631 18
Verizon - WorldCom 487 18
Applied Materials 278 18
AMD - Advanced Micro Devices 3904 17
CA Technologies - Computer Associates 387 17
Dell Technologies - Dell Computer 2021 16
Крок - Croc 1727 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 970 15
RealNetworks Products and Services 346 14
Lam Research - Novellus Systems 102 14
i2 Technologies 132 14
Oracle Siebel Systems 503 13
Amazon Inc - Amazon.com 2830 13
Brocade Communications Systems 240 12
Yahoo! 3691 11
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 11
Red Hat 1241 11
TI - Texas Instruments Incorporated 815 11
KLA Corporation 73 10
Lenovo Motorola 3506 10
Check Point Software Technologies 717 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1546 10
Commvault 169 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1918 37
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6291 15
Merrill Lynch 433 12
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 542 12
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 218 10
eBay Inc 1603 9
Boeing 988 8
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 7
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 6
Лента - Сеть розничной торговли 1770 6
Citi - Citigroup 293 6
Coca-Cola Company 251 6
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 6
Enron - Enrongate 122 5
Federated Hermes - Federated Investors 57 5
Kempinski - Кемпински 34 4
First Call 239 4
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 88 4
CMGI 130 4
Expedia - Travelocity 60 4
Ticketmaster 40 3
Альфа-Банк 1618 3
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 3
Meta Group 55 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6033 3
Expedia Group 134 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 215 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 342 3
The Home Depot Inc 60 3
Caterpillar - Катерпиллар 88 3
McDonald’s - Макдоналдс 193 3
Carlyle Group 23 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 377 3
РЖД - Российские железные дороги 1660 2
Uber 312 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1053 2
Акрихин - Фармацевтическая компания 31 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 615 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 389 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18398 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3014 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1121 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9475 4
Судебная власть - Judicial power 2133 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 998 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1941 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1197 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 134 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 956 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3836 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4652 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2498 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 733 2
Президент Российской Федерации 3800 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1453 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1083 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 877 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 198 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 52 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 413 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 215 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 145 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 145 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3098 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 1
Федеральное казначейство России 1591 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 130 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 703 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2509 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2765 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 536 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2463 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10575 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 681 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2600 48
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 983 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 2
Project Veritas 2 2
4CIO 731 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 34 1
Eclipse Foundation 25 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 79 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1803 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54860 96
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26373 87
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8293 65
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4874 64
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80272 61
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20695 44
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9716 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22428 41
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17804 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26611 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40387 32
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9397 27
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11801 16
BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако 490 16
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1394 15
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VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2209 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8209 12
Консоль 2498 12
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3647 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19435 11
Microsoft Windows 2000 12796 52
Microsoft Windows 14636 39
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 31
Linux OS 8474 24
Veritas Backup Exec 72 23
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1459 18
Microsoft Exchange 1346 17
Microsoft Azure 1332 16
Apple iPhone 6 6272 14
Softline Direct - Софтлайн Директ 44 13
Veritas Storage Foundation 17 12
Microsoft Windows NT 816 11
Oracle PeopleSoft 385 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4825 9
Veritas Infoscale 11 9
Microsoft SQL Server 1491 9
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 974 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 555 8
Oracle StorageTek 70 8
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 270 7
Oracle Java - язык программирования 2798 7
SAP Sybase 289 7
Veritas Enterprise Vault - Symantec Enterprise Vault - IMlogic 35 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6712 5
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Казем Алексей 3 3
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Квашук Сергей 14 2
Мучник Феликс 68 2
Зинкевич Сергей 34 2
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Папшев Андрей 4 2
Кузин Вадим 35 2
Львова Галина 4 2
Гулевич Руслан 6 2
Карбасов Дмитрий 7 2
Белоусов Олег 4 2
Сушко Андрей 6 2
Cormier Paul - Пол Кормье 22 2
Plumridge Bob - Пламридж Боб 8 2
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Скоробогатов Александр 5 2
Ремизов Алексей 20 2
Минаев Игорь 3 2
Бардинцев Игорь 11 2
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Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 2
Колесов Александр 28 2
Carl Stephen - Карл Стивен 9 2
Зубарев Максим 13 2
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Россия - РФ - Российская федерация 125705 120
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50559 85
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13337 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40015 49
Европа 21478 25
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 12
Беларусь - Белоруссия 4473 12
Европа Восточная 3009 10
Ирак - Республика 695 10
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Польша - Республика 1863 8
Африка - Африканский регион 3300 8
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13056 7
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Индия - Республика 5131 5
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Израиль 2626 5
Германия - Федеративная Республика 12170 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15360 5
США - Калифорния 4686 5
Франция - Французская Республика 7612 4
Грузия 1149 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1751 4
Канада 4729 4
Туркмения - Туркменистан 418 3
Беларусь - Минск 570 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2653 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1337 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1065 3
Америка Северная 3119 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2576 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 997 3
США - Вашингтон - Сиэтл 397 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42948 55
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24781 44
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5346 18
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