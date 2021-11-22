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Veritas Technologies Веритас Текнолоджис Veritas Software Corporation

Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation
Обзор «Symantec» на Market.CNews

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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22.11.2021 Ежегодная эксклюзивная конференция Veritas Solution Day пройдет 2 декабря

лларов и даже больше. Хорошая новость в том, что ваши данные от таких атак можно защитить. Эксперты Veritas и гостевой спикер от «Лаборатории Касперского» представят статистику киберпреступлени
13.09.2021 «Крок облачные сервисы» и Veritas расскажут на конференции Cnews, как найти ресурсы при мировом дефиците чипов и обеспечить защиту данных

ечивать катастрофоустойчивость и защиту данных в локальной инфраструктуре или инфраструктуре провайдера, прозрачно управлять данными, пойдет речь в презентации Николая Починка, технического директора Veritas в России, Турции, Польше и СНГ.
17.02.2021 Обучение, тестирование и запуск пилотных проектов Veritas — теперь и на технологических площадках дистрибьюторов

Центр компетенции Merlion знакомит пользователей со всеми ключевыми решениями Veritas — Backup Exec, Netbackup, Enterprise Vault и Infoscale. Есть круглосуточный доступ к обучающим видеоматериалам и расписание вебинаров на несколько месяцев вперед. Проводятся онлайн-демо
16.02.2021 Veritas добавляет функции горизонтального масштабирования и предлагает унифицированную платформу с самым широким выбором поддерживаемых сред на рынке

САНТА-КЛАРА, штат Калифорния, 26 января 2021 г. Сегодня компания Veritas Technologies, мировой лидер в сфере защиты данных, обеспечения доступности и аналитик
13.01.2021 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации

быткам.  В итоге оказывается, что наличие резервных копий файлов не равно их постоянной доступности, а современная инфраструктура может не сэкономить средства компании, а принести ещё больше расходов.Veritas EDSR и InfoScale Компания Veritas в 2020 году в очередной раз попала в квадрант Gartner в качестве одного из лидеров рынка решений для ЦОД в сфере резервного копирования и восста
13.01.2021 Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными

. Для упрощения этих задач и существуют специализированные решения, включая Backup Exec от компании Veritas.Что такое Veritas Backup Exec? Backup Exec — это универсальное решение для соз
29.12.2020 Veritas Backup Exec: от простых резервных копий к эффективному управлению данными

акие данные стоит копировать, а какие не представляют ценности либо их бэкап уже запланирован/сделан. Для упрощения этих задач и существуют специализированные решения, включая Backup Exec от компании Veritas. Что такое Veritas Backup Exec? Backup Exec — это универсальное решение для создания и восстановления резервных копий различных файлов и баз данных организаций любого масштаба, о
25.12.2020 В «СКАЛА-Р» появилась поддержка внешних систем резервного копирования

Rubytech объявила о том, что интеграция программно-определяемого инфраструктурного комплекса «СКАЛА-Р» с популярной системой резервного копирования Veritas NetBackup поможет гарантированно сохранить важные данные и встроить «СКАЛА-Р» в сложившийся ИТ-ландшафт. Для подключения к внешним системам резервного копирования в ПО «СКАЛА-Р Управлен
24.12.2020 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации

быткам. В итоге оказывается, что наличие резервных копий файлов не равно их постоянной доступности, а современная инфраструктура может не сэкономить средства компании, а принести ещё больше расходов. Veritas EDSR и InfoScale Компания Veritas в 2020 году в очередной раз попала в квадрант Gartner в качестве одного из лидеров рынка решений для ЦОД в сфере резервного копирования и восста
04.12.2020 Veritas назвала три главных аспекта управления данными в ЦОД. Видео.

С какими вызовами встречаются клиенты при построении ЦОД? И какие продукты Veritas помогут их решить? Узнайте о главных аспектах хранения, миграции, защиты и восстановления данных, чтобы эффективно управлять их доступностью.
05.10.2020 Онлайн-трансляция презентации Veritas Net Backup 8.3 в России

6 октября 2020 г. в 11:00 компания Veritas проводит онлайн-трансляцию запуска в России, Украине и СНГ новой версии своего продуктового флагмана NetBackup 8.3 — ключевого решения Enterprise Data Services Platform (EDSP) для защит
07.08.2020 Эксабайт данных APTARE™

Согласно отчету IDC, подготовленному по заказу Veritas в январе 2020 года, совокупный среднегодовой рост объёма данных до 2023 года будет со
04.08.2020 КРОК и Veritas: от резервного копирования до аудита ИТ-инфраструктуры

Не только копирование В июле 2020 г. компания Veritas 15-й раз подряд была включена в квадрант Gartner как лидер в сфере резервного копирования и восстановления данных. Veritas Enterprise Data Services Platform (EDSP) призвана решат
23.07.2020 «КРОК Облачные сервисы» первым в России стал предоставлять услуги на базе продуктов Veritas по подписке

«КРОК Облачные сервисы» стал первым российским облачным провайдером, подключившимся к новой партнерской программе Veritas, разработчика решений для защиты и управления данных. По условиям программы бизнес-юнит ИТ-компании «КРОК» будет предоставлять сервисы, в том числе решение для резервного копирования Ne
25.10.2019 Veritas приглашает на конференцию Vision Solution Day в Москве

ачу от их основного актива — информации. В этом году традиционная конференция с участием заказчиков Veritas, ключевых партнеров, состоится 12 ноября в Москве. Заказчики Veritas сталкиваю
09.10.2019 Банковский бизнес будет расти за счет роботизации и работы с данными

просто так удалить мы их не можем, как многие не могут расстаться со своими старыми вещами или, что более понятно, как мы не удаляем старые фотографии», – говорит Михаил Кротов, менеджер по продажам Veritas. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Михаил Кротов, менеджер по продажам Veritas: Данные надо не только защищать, но и наладить их коммерческое использование Данные надо не только защищать, но и н
25.09.2019 Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner

CNews: Как развивалось российское подразделение Veritas в 2018-2019 годах? Игорь Минаев: Несколько нет назад была утверждена стратегия развит
25.06.2019 Google меняет поисковую выдачу, «чтобы опять не вышло как в прошлый раз с Трампом»

которая сложилась в 2016 г. Об этом сообщила в частной беседе руководитель отдела ответственных инноваций Google Джен Дженнаи (Jen Gennai). Разговор был записан на скрытую камеру организацией Project Veritas, которая занимается расследованием случаев коррупции, мошенничества и нарушения прав человека. «Мы все облажались в 2016, опять-таки, не только мы, люди облажались, новостные медиа обла
08.04.2019 Veritas приобрела разработчика облачной аналитики Aptare

Veritas завершила сделку по приобретению компании Aptare — производителя аналитических решений для локальных и гибридных облачных сред. Включение в продуктовую линейку Veritas платформы ИТ-аналитики Aptare дает возможность дополнить продукты по защите данных, такие как NetBackup, Backup Exec и InfoScale, полным спектром решений для извлечения статистической и
19.10.2017 Игорь Минаев: В современной экономике информация – самый критичный актив бизнеса

CNews: Как развивается компания Veritas после отделения от Symantec? Игорь Минаев: Многие хорошо помнят компанию Veritas с начала 2000-х годов и ее решения по непрерывности бизнеса. В 2014 году Veritas была прио
18.10.2017 Грамотный подход к хранению данных: минимум затрат на пути в облака

В сентябре 2017 г. в рамках концепции 360 Data Management компания Veritas представила новую версию Veritas Access 7.3 – программно-определяемого решения для организации многоцелевого масштабируемого хранилища данных на базе стандартных серверов архитек
16.10.2017 Николай Починок: Как без потерь отказаться от услуг облачного провайдера

CNews: После отделения от Symantec облачные технологии стали одними из важнейших для Veritas. Какие задачи в этой сфере вы ставите перед собой? Николай Починок: Veritas исторически занималась защитой данных от физических и логических ошибок. Мы знаем, как бороться с нару
03.10.2017 Veritas Vision Solution Day состоится в Москве 24 октября

Veritas проводит ежегодную конференцию Veritas Vision Solution Day, которая состоится 24 октября 2017 в Radisson Slavyanskaya – Hotel & Business Centre, по адресу площадь Европы, 2, Москва, Россия.Ключевыми темами мероприятия станут
13.09.2016 Bureau Veritas выбрал решение Dassault Systèmes для оптимизации расчетов конструкции кораблей

Компания Bureau Veritas, мировой поставщик услуг по тестированию, контролю и сертификации для различных отраслей промышленности, в том числе для судостроения и морского строительства, выбрала отраслевое решени
21.04.2016 WDC и Veritas предложили совместное облачное решение для хранения и резервного копирования данных

Корпорация Western Digital Corporation и компания Veritas Technologies объявили о том, что система активного архивирования HGST Active Archive

11.08.2015 Symantec продает бизнес по управлению информацией за $8 млрд

Продажа Veritas Symantec объявила о подписании обязывающего соглашения о продаже своего бизнеса по вы
28.01.2015 Symantec раскрыла название независимой публичной компании, которая займется управлением информацией

ециализацией на управлении информацией, которая появится после разделения Symantec, будет назваться Veritas Technologies Corporation. Компания также представила новую эмблему Veritas. Ка
28.06.2012 Продукты Symantec теперь поддерживают облачную платформу Windows Azure

Корпорация Symantec объявила об оснащении решений Storage Foundation High Availability для Windows и Veritas Volume Replicator Disaster Recovery (DR) поддержкой облачной платформы Windows Azure корпорации Microsoft. Теперь в случае отказа локального уровня или при выходе из строя сайта, решени
26.10.2011 Обновленные продукты Symantec помогают ИТ-компаниям создавать частные «облака»

анных помочь ИТ-компаниям создавать частные «облака» путем трансформации уже существующей инфраструктуры. Обновление было выпущено для целого семейства продуктов Symantec, включая флагманские системы Veritas Storage Foundation 6.0, Veritas Cluster Server 6.0 и Veritas Operations Manager 4.1. Все системы были полностью интегрированы друг с другом, что позволяет ИТ-компаниям пер
29.10.2008 Symantec представила новую платформу НА/DR для ЦОД

Компания Symantec представила Veritas Cluster Server One (VCS One) - новую платформу высокой готовности (high availability - HA) и аварийной защиты (disaster recovery - DR) для центров обработки данных следующего поколения.
24.03.2008 Veritas Storage Foundation от Symantec поддерживает Windows Server 2008

Корпорация Symantec анонсировала Veritas Storage Foundation и Veritas Cluster Server 5.1 for Windows, решения для управления неоднородными системами хранения данных и обеспечения высокой эксплуатационной готовности, кот
07.12.2007 Акустика Energy, Mirage и RBH – made in America

тановым среднечастотным динамиком. Производится дизайнерская акустика серии Take в черном и серебристом цвете, а комплект Take Classic доступен в цвете «черный лак». Линейка акустики компании Energy  Veritas Family Ну а на последок мы оставили самое интересное – топовую линейку акустики Veritas. Эти колонки основаны на Модуле Конвергентного Источника и являются верхом технологичности
02.08.2007 Veritas CommandCentral 5.0 от Symantec: управление хранением данных

Корпорация Symantec представила флагманское семейство продуктов Veritas CommandCentral 5.0, ключевой компонент своей инициативы Storage United, направленной на то, чтобы помочь предприятиям согласовать управление хранением данных с требованиями своего бизне
15.11.2006 Symantec и Oracle возобновляют технологическое соглашение

Корпорация Symantec объявила о подписании нового соглашения о взаимодействии с Oracle, в рамках которого одновременно с выпуском новых предложений по Oracle RAC будет проводиться сертификация Veritas Storage Foundation for Oracle RAC. Таким образом, соглашение регламентирует совместную техническую работу компаний над Veritas Storage Foundation for Oracle RAC на платформах IBM
17.07.2006 Symantec анонсировала Storage Foundation 5.0

Корпорация Symantec анонсировала Veritas Storage Foundation 5.0, следующее поколение своей технологии хранения и виртуализации данных. К числу усовершенствований продукта относятся новые средства централизованного управления,

01.06.2006 Symantec представила Data Center Foundation

Symantec объявила о выпуске пакета Data Center Foundation в составе Veritas NetBackup, Veritas Storage Foundation, Veritas Server Foundation и Veritas i3. Он предназначен для решения корпоративных задач резервного копирования, хранения и уп
31.05.2006 Годовой доход Symantec составил $4,14 млрд

ь доходы будущих периодов в размере $61 млн, исключенные из результатов ГААП как часть приобретения Veritas Software Corporation. Доход не-ГААП увеличился на один процент по сравнению с совокуп
21.04.2006 Symantec задолжал $1 млрд

Как уверяют в IRS, Symantec и приобретенная ею в прошлом году Veritas Software занижали стоимость интеллектуальной собственности, лицензию на которую перед
25.01.2006 Гэри Блум покидает Symantec

своего поста заместителя председателя совета директоров. «Гэри был отличным партнером при слиянии с Veritas, и после завершения объединения коллективов наступает удобное время для этого шага», 
05.07.2005 Symantec и Veritas завершили слияние

Symantec и Veritas software сообщили сегодня, что после одобрения со стороны собраний акционеров слияние

Публикаций - 337, упоминаний - 416

Veritas Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 109
IBM - International Business Machines Corp 9699 100
Microsoft Corporation 25775 99
Oracle Corporation 7074 93
Dell EMC 5180 52
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 52
Intel Corporation 12811 48
Cisco Systems 5372 46
Softline - Софтлайн 3743 44
HP - Hewlett-Packard 3662 36
Broadcom - VMware 2610 36
OpenText - Micro Focus - Novell 880 32
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 29
HP Inc. 5883 28
NetApp - Network Appliance 667 22
SAP SE 5601 22
Dell Technologies - Dell Computer 2219 21
Apple Inc 13154 20
Крок - Croc 1964 19
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 19
Verizon - WorldCom 501 18
Applied Materials 305 18
CA Technologies - Computer Associates 392 17
AMD - Advanced Micro Devices 4641 17
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 16
RealNetworks Products and Services 355 14
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 14
Lam Research - Novellus Systems 113 14
Commvault 187 14
Oracle Siebel Systems 519 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
Veeam Software 345 13
Seagate Technology 766 12
Red Hat 1378 12
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 12
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 11
Yahoo! 3726 11
TI - Texas Instruments Incorporated 848 11
Check Point Software Technologies 829 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 49
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 37
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 12
Merrill Lynch 454 12
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 10
eBay Inc 1640 9
Boeing 1031 8
Global Partners Securities 42 8
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 7
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 7
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 7
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 6
Coca-Cola Company 261 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 6
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 5
Enron - Enrongate 122 5
Federated Hermes - Federated Investors 57 5
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 4
Meta Group 54 4
Expedia - Travelocity 60 4
Kempinski - Кемпински 34 4
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 4
Gerard Klauer Mattison & Co 21 4
William O'Neil & Co 7 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Альфа-Банк 1979 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Expedia Group 136 3
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 3
Caterpillar - 93 3
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 3
The Home Depot Inc 66 3
Carlyle Group 24 3
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 50 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Районные суды РФ 196 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
Project Veritas 2 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
4CIO 20 1
Eclipse Foundation 26 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
Infosan Storage Association 2 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 74
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 48
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Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 29
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 21
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 19
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 15
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 14
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 14
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 14
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 13
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 12
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 11
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 11
Microsoft Windows 16882 41
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 35
Microsoft Windows 2000 8678 27
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 26
Linux OS 11533 26
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 21
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 19
Microsoft Azure 1526 18
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 66 16
Veritas Storage Foundation - Veritas Object Store 20 14
Veritas Server Foundation - Veritas Cluster - Veritas Cluster Volume Manager - Veritas Cluster Server - Veritas Cluster File System 23 14
Softline Direct - Софтлайн Директ 47 13
Microsoft Windows NT 890 11
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 10
Oracle PeopleSoft 426 10
Veritas Infoscale 11 10
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 9
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Veritas Enterprise Vault - Symantec Enterprise Vault - IMlogic 36 8
Oracle StorageTek 85 8
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 8
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 7
Apple iPhone 6 4861 7
SAP Sybase 292 7
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 7
Google Cloud Platform - GCP 383 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 5
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 5
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 5
Veritas EDSP - Veritas Enterprise Data Services Platform - Veritas Data Insight 5 5
Veritas Aptare IT Analytics 6 5
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 5
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 5
Veritas CommandCentral 5 5
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 13
Починок Николай 12 8
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 8
Bloom Gary - Блум Гэри 6 6
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 5
Thompson John - Томпсон Джон 25 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Hogan Art - Хоган Арт 47 4
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 4
Porpora Stephen - Порпора Стивен 9 4
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 4
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Казем Алексей 3 3
Умнов Николай 9 3
Лиховайдо Василий 8 3
Зеленский Андрей 6 3
Brown Michael - Браун Майкл 36 3
Михалев Евгений 98 2
Зинкевич Сергей 77 2
Минаев Игорь 3 2
Сушко Андрей 6 2
Годунов Николай 16 2
Колесов Александр 63 2
Бардинцев Игорь 11 2
Терентьев Алексей 25 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Яхина Ирина 40 2
Cormier Paul - Пол Кормье 24 2
Скоробогатов Александр 6 2
Папшев Андрей 4 2
Зубарев Максим 13 2
Краснов Михаил 87 2
Карбасов Дмитрий 7 2
Белоусов Олег 5 2
Гулевич Руслан 32 2
Львова Галина 4 2
Кузин Вадим 38 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Мучник Феликс 68 2
Carl Stephen - Карл Стивен 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 130
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 89
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 46
Европа 24964 26
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 14
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Ближний Восток 3154 10
Украина 7928 10
Ирак - Республика 709 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Европа Восточная 3138 10
Африка - Африканский регион 3641 8
Казахстан - Республика 6048 8
Япония 13807 8
Турция - Турецкая республика 2620 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Польша - Республика 2031 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
США - Нью-Йорк 3180 7
США - Калифорния 4829 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Индия - Bharat 5870 5
Израиль 2856 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Франция - Французская Республика 8177 4
Грузия 1332 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Канада 5082 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 3
Беларусь - Минск 706 3
США - Вашингтон - Сиэтл 407 3
Туркмения - Туркменистан 456 3
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 3
Америка - Американский регион 2206 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 59
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 54
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 45
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 40
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 21
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 21
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 15
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 15
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 14
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 14
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
ISDEX интернет-индекс 250 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 43
Dow Jones - MarketWatch 334 15
CNET Networks - CNET News 1643 14
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 12
Открытые системы ИД 176 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
Известия ИД 770 4
Computer Weekly 376 4
Infosan 75 4
Bloomberg 1627 3
NYT - The New York Times 1100 3
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 17 3
Атлас страхования 14 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
FT - Financial Times 1296 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Ars Technica 450 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Fortune 211 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
TechSpot 188 1
Yahoo! Finance 122 1
Dow Jones - Barron's 26 1
InformationWeek 241 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
VNUNet.com 214 1
cw360 84 1
Scientific American 81 1
The Economist 49 1
Times 661 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
Internet Stock Report 994 44
IDC - International Data Corporation 4975 34
Gartner - Гартнер 3658 23
S&P 500 565 17
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 13
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Fortune Global 500 295 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Fortune Global 100 142 4
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 4
Thomson Financial - Thomson First Call 386 4
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 3
Forrester Research 834 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Moody's Investors Service 136 2
Bear Stearns 79 2
Webtrends 18 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Markets&Markets Research 113 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Allied Market Research 22 1
Cybersecurity Ventures 11 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
Ventana Research 7 1
Forbes Cloud 100 6 1
Gartner - Dataquest 353 1
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Fortune Global 1000 51 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gartner - Meta Group 8 1
Illuminata 13 1
comScore Networks 35 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
NRC - National Research Council Canada - Национальный научно-исследовательский совет Канады 3 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 33 1
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 27 1
Radboud Universiteit Nijmegen - Katholieke Universiteit Nijmegen - Radboud University Nijmegen - Университет Неймегена имени святого Радбода Утрехтского 14 1
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
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LinuxWorld 52 2
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Infosecurity - выставка 63 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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