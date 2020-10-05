Онлайн-трансляция презентации Veritas Net Backup 8.3 в России

6 октября 2020 г. в 11:00 компания Veritas проводит онлайн-трансляцию запуска в России, Украине и СНГ новой версии своего продуктового флагмана NetBackup 8.3 — ключевого решения Enterprise Data Services Platform (EDSP) для защиты и восстановления данных в корпоративном сегменте.

Система получила новые инструменты, которые помогут снизить риск потери данных, облегчат управление облачными системами хранения и при этом позволят предприятию сократить расходы. Теперь в систему NetBackup 8.3 входят решения Veritas Resiliency Platform (VRP) и CloudPoint, чтобы надежно защитить корпоративную информацию, где бы она ни хранилась.

В рамках онлайн-трансляции планируется рассказать о решениях задач, доступных с новой версией NetBackup 8.3, позиционировании на рынке и относительно конкурентов. Партнёры мероприятия: Merlion, MONT, OCS.

Подробности и регистрация на онлайн-трансляцию — на сайте.