«Крок облачные сервисы» и Veritas расскажут на конференции Cnews, как найти ресурсы при мировом дефиците чипов и обеспечить защиту данных

То, что прогнозировали еще три-четыре года назад, произошло: грянул кризис проводников. Из-за него производство и отгрузки вычислительного оборудования существенно затормозились, а стоимость некоторых систем выросла на 20-30%. Нехватка комплектующих продлится в острой фазе еще минимум полгода. Что делать в подобных условиях компаниям, ведь недоступность серверов, систем хранения, карт памяти и телекоммуникационного оборудования серьезно тормозит планы по автоматизации и цифровизации бизнеса?

На конференции Cnews Сергей Зинкевич, директор по развитию бизнеса «Крок облачные сервисы», расскажет про «антикризисные» меры, которые помогут пережить сложный период на рынке, используя по максимуму существующие мощности компании. Среди них: поиск неудоутилизированных ресурсов и оптимизация серверной инфраструктуры, продление жизненного цикла оборудования с помощью услуг технической поддержки, а также виртуализация вычислительных сред и переход в публичное облако.

Вне зависимости от того, какой путь выберут клиенты – выжать максимум из on premise до момента поставки нового оборудования или мигрировать в облако – необходимо задуматься о защите данных и резервировании. Информация сегодня – наиболее ценный актив корпоративных клиентов. Но использование устаревшего оборудования в работе с ней или отчуждение данных во внешнюю среду несут потенциальные риск. О том, как строить безопасные кластерные решения, обеспечивать катастрофоустойчивость и защиту данных в локальной инфраструктуре или инфраструктуре провайдера, прозрачно управлять данными, пойдет речь в презентации Николая Починка, технического директора Veritas в России, Турции, Польше и СНГ.