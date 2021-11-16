ЦОД ТРК территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных ЦОД Сетевая инфраструктура
|16.11.2021
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OR Group внедрила модель катастрофоустойчивости для корпоративной ИТ-системы
OR Group, развивающая современную торговую платформу, сеть торговых и сервисных точек Westfalika и экосистему сервисов, внедрила модель катастрофоустойчивости для корпоративной ИТ-системы, что позволит компании обеспечить защиту данных от гипотетически опасных рисков и внештатных ситуаций. В этом случае информация, хранящаяся в
|09.11.2021
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Step Logic обеспечила катастрофоустойчивость ИТ-инфраструктуры «РГС банка»
лись на создание географически растянутого кластера, так как одним из важнейших условий эффективной деятельности банка является надежность и непрерывность предоставляемых клиентам услуг. Новая модель катастрофоустойчивости гарантирует сохранность данных и минимальное время простоя информационных систем без необходимости вмешательства технического персонала в случае чрезвычайной ситуации в о
|23.04.2018
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ВТБ перевел ИТ-инфраструктуру на новую модель катастрофоустойчивости
полную защиту данных клиентов от потерь в случае чрезвычайной ситуации. Проект реализуется компанией «Инфосистемы Джет», российским системным интегратором. Переход розничного бизнеса банка на модель катастрофоустойчивости за счет размещения и резервирования ключевых бизнес-систем в двух территориально распределенных дата-центрах стал важным шагом для обеспечения бесперебойной работы основн
|21.07.2016
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Евгений Родионов -
Главное качество ИТ-инфраструктуры – катастрофоустойчивость
по поддержке направления продуктов Microsoft, я провел 34 собеседования. Это мой личный рекорд. На мой взгляд, ключевой вопрос, который необходимо решать при создании ИТ-инфраструктуры компании – это катастрофоустойчивость. Перед каждым руководителем ИТ-подразделения стоит задача найти оптимальные стоимость и модель ее реализации. В нашей компании ключевые узлы ИТ-инфраструктуры дублированы
|06.09.2011
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R-Style Softlab и ЕМС обеспечили катастрофоустойчивость АБС RS-Bank в банке «Столичный кредит»
знес-критичных систем банка. В целом в рамках проекта реализовано централизованное хранение, управление данными, защита от потерь при сбоях, быстрое восстановление функционирования систем, а также их катастрофоустойчивость при наступлении форс-мажорных обстоятельствах. Выдвигая высокие требования к уровню готовности критичных ИТ-систем, банк «Столичный Кредит» сделал выбор в пользу R-Style
ЦОД ТРК и организации, системы, технологии, персоны:
|Залманов Андрей 37 8
|Дружинин Станислав 20 7
|Попов Игорь 13 7
|Макевнин Борис 44 7
|Гатин Виталий 9 7
|Едренкин Анатолий 11 7
|Босенко Павел 16 7
|Меденцев Константин 89 7
|Галкин Николай 64 7
|Вавра Владимир 23 7
|Кабаков Ярослав 47 7
|Путин Сергей 57 7
|Путин Владимир 2912 6
|Заединов Руслан 45 5
|Кондратьев Дмитрий 32 5
|Степанов Антон 62 4
|Макаров Станислав 117 4
|Захаров Павел 60 4
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 4
|Березин Максим 94 4
|Сысоев Александр 37 4
|Стятюгин Роман 32 3
|Самойленко Александр 9 3
|Починок Николай 12 3
|Морозов Константин 10 3
|Козлов Михаил 169 3
|Мнев Игорь 16 3
|Шамаев Андрей 6 3
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 3
|Рудычева Наталья 94 3
|Филатов Андрей 112 3
|Фомичев Андрей 69 3
|Баранов Сергей 19 3
|Егорченков Роман 5 2
|Симаков Олег 113 2
|Мацкевич Дмитрий 20 2
|Исанин Антон 30 2
|Зинкевич Сергей 45 2
|Щепилов Евгений 36 2
|Никифоров Николай 1173 2
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