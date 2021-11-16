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ЦОД ТРК территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных ЦОД Сетевая инфраструктура



16.11.2021 OR Group внедрила модель катастрофоустойчивости для корпоративной ИТ-системы

OR Group, развивающая современную торговую платформу, сеть торговых и сервисных точек Westfalika и экосистему сервисов, внедрила модель катастрофоустойчивости для корпоративной ИТ-системы, что позволит компании обеспечить защиту данных от гипотетически опасных рисков и внештатных ситуаций. В этом случае информация, хранящаяся в
09.11.2021 Step Logic обеспечила катастрофоустойчивость ИТ-инфраструктуры «РГС банка»

лись на создание географически растянутого кластера, так как одним из важнейших условий эффективной деятельности банка является надежность и непрерывность предоставляемых клиентам услуг. Новая модель катастрофоустойчивости гарантирует сохранность данных и минимальное время простоя информационных систем без необходимости вмешательства технического персонала в случае чрезвычайной ситуации в о
23.04.2018 ВТБ перевел ИТ-инфраструктуру на новую модель катастрофоустойчивости

полную защиту данных клиентов от потерь в случае чрезвычайной ситуации. Проект реализуется компанией «Инфосистемы Джет», российским системным интегратором. Переход розничного бизнеса банка на модель катастрофоустойчивости за счет размещения и резервирования ключевых бизнес-систем в двух территориально распределенных дата-центрах стал важным шагом для обеспечения бесперебойной работы основн
21.07.2016 Евгений Родионов -

Главное качество ИТ-инфраструктуры – катастрофоустойчивость

по поддержке направления продуктов Microsoft, я провел 34 собеседования. Это мой личный рекорд. На мой взгляд, ключевой вопрос, который необходимо решать при создании ИТ-инфраструктуры компании – это катастрофоустойчивость. Перед каждым руководителем ИТ-подразделения стоит задача найти оптимальные стоимость и модель ее реализации. В нашей компании ключевые узлы ИТ-инфраструктуры дублированы
06.09.2011 R-Style Softlab и ЕМС обеспечили катастрофоустойчивость АБС RS-Bank в банке «Столичный кредит»

знес-критичных систем банка. В целом в рамках проекта реализовано централизованное хранение, управление данными, защита от потерь при сбоях, быстрое восстановление функционирования систем, а также их катастрофоустойчивость при наступлении форс-мажорных обстоятельствах. Выдвигая высокие требования к уровню готовности критичных ИТ-систем, банк «Столичный Кредит» сделал выбор в пользу R-Style


Публикаций - 265, упоминаний - 279

ЦОД ТРК и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24000 50
Broadcom - VMware 2251 44
IBM - International Business Machines Corp 9332 43
Крок - Croc 1770 32
Cisco Systems 4998 26
Oracle Corporation 6495 26
Dell EMC 4971 25
HP Inc. 5615 19
7588 19
SAP SE 5088 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1027 15
Google LLC 11351 14
Ростелеком 10639 13
Citrix Systems 798 13
NetApp - Network Appliance 627 12
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1682 12
Huawei 3684 12
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 978 11
HPE - Hewlett Packard Enterprise 594 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 751 10
МегаФон 7690 9
ФОРС - Центр разработки 599 9
Amazon Inc - Amazon.com 2880 9
Softline - Софтлайн 2358 8
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 505 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4497 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1409 8
АйТи 1329 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1571 7
Теко НПК 429 7
Schneider Electric 554 7
Intel Corporation 11872 7
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 325 7
Directum - Директум 995 6
Veeam Software 307 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8385 6
Hitachi - Хитачи 1455 5
Selectel - Селектел 297 5
Fujitsu 2027 5
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 276 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6464 11
Открытие ФК - Банк Открытие 523 11
МКБ - Московский кредитный банк 517 9
Югория - страховая компания 39 7
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 64 7
Военторг 15 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2600 7
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 173 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 615 7
Росводоканал 93 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1045 7
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 81 7
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 161 7
РЖД - Российские железные дороги 1768 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6758 5
Газпром ПАО 1221 5
ВТБ - ВТБ24 661 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 4
Альфа-Банк 1664 4
Лента - Сеть розничной торговли 1890 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 439 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1011 3
ВТБ Лизинг 61 3
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 194 3
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 102 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 411 3
Газпром нефть 549 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 3
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 191 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 249 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1405 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 749 3
Почта России ПАО 1990 3
Открытие ФК - Бинбанк 193 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 3
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UPS 196 2
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Президент Российской Федерации 4000 7
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1291 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1013 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 864 4
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3144 4
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Федеральное казначейство России 1641 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 559 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2831 3
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1756 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 332 2
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 967 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3006 7
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3763 6
Microsoft Office 365 892 6
IBM Power Systems - серия серверов 219 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4560 6
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HPE 3PAR 98 5
IBM Storage - IBM Storwize 40 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1300 5
Apache Hadoop 397 5
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 247 5
Oracle СУБД 609 4
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Microsoft Skype 2008 4
Stack Group - M1Cloud 109 4
Oracle Java - язык программирования 2873 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 787 4
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 91 4
Microsoft Office 3543 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1470 4
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 245 4
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 157 4
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 930 4
Залманов Андрей 37 8
Дружинин Станислав 20 7
Попов Игорь 13 7
Макевнин Борис 44 7
Гатин Виталий 9 7
Едренкин Анатолий 11 7
Босенко Павел 16 7
Меденцев Константин 89 7
Галкин Николай 64 7
Вавра Владимир 23 7
Кабаков Ярослав 47 7
Путин Сергей 57 7
Путин Владимир 2912 6
Заединов Руслан 45 5
Кондратьев Дмитрий 32 5
Степанов Антон 62 4
Макаров Станислав 117 4
Захаров Павел 60 4
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 4
Березин Максим 94 4
Сысоев Александр 37 4
Стятюгин Роман 32 3
Самойленко Александр 9 3
Починок Николай 12 3
Морозов Константин 10 3
Козлов Михаил 169 3
Мнев Игорь 16 3
Шамаев Андрей 6 3
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 3
Рудычева Наталья 94 3
Филатов Андрей 112 3
Фомичев Андрей 69 3
Баранов Сергей 19 3
Егорченков Роман 5 2
Симаков Олег 113 2
Мацкевич Дмитрий 20 2
Исанин Антон 30 2
Зинкевич Сергей 45 2
Щепилов Евгений 36 2
Никифоров Николай 1173 2
Россия - РФ - Российская федерация 131833 188
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40384 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50842 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13657 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16033 28
Европа 21318 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13823 17
Германия - Федеративная Республика 12365 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6769 10
Россия - СФО - Новосибирск 3918 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13097 8
Украина 7429 7
Азия - Азиатский регион 5274 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3573 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2442 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2587 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15948 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1358 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1343 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2427 5
Земля - планета Солнечной системы 10104 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1389 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1052 4
Казахстан - Республика 5231 4
Франция - Французская Республика 7677 4
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Россия - УФО - Тюменская область 1031 4
Беларусь - Белоруссия 5066 4
Польша - Республика 1905 3
Япония 13101 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1389 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1243 3
Россия - Сибирь 2200 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1993 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 760 3
Ближний Восток 2835 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2548 3
Узбекистан - Республика 1575 3
Италия - Итальянская Республика 4262 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2745 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44790 111
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46993 77
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12202 60
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5009 59
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5233 51
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11957 45
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22105 44
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10138 32
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2923 27
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