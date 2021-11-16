ЦОД ТРК территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных ЦОД Сетевая инфраструктура

OR Group внедрила модель катастрофоустойчивости для корпоративной ИТ-системы OR Group, развивающая современную торговую платформу, сеть торговых и сервисных точек Westfalika и экосистему сервисов, внедрила модель катастрофоустойчивости для корпоративной ИТ-системы, что позволит компании обеспечить защиту данных от гипотетически опасных рисков и внештатных ситуаций. В этом случае информация, хранящаяся в

Step Logic обеспечила катастрофоустойчивость ИТ-инфраструктуры «РГС банка» лись на создание географически растянутого кластера, так как одним из важнейших условий эффективной деятельности банка является надежность и непрерывность предоставляемых клиентам услуг. Новая модель катастрофоустойчивости гарантирует сохранность данных и минимальное время простоя информационных систем без необходимости вмешательства технического персонала в случае чрезвычайной ситуации в о

ВТБ перевел ИТ-инфраструктуру на новую модель катастрофоустойчивости полную защиту данных клиентов от потерь в случае чрезвычайной ситуации. Проект реализуется компанией «Инфосистемы Джет», российским системным интегратором. Переход розничного бизнеса банка на модель катастрофоустойчивости за счет размещения и резервирования ключевых бизнес-систем в двух территориально распределенных дата-центрах стал важным шагом для обеспечения бесперебойной работы основн

Евгений Родионов - Главное качество ИТ-инфраструктуры – катастрофоустойчивость

по поддержке направления продуктов Microsoft, я провел 34 собеседования. Это мой личный рекорд. На мой взгляд, ключевой вопрос, который необходимо решать при создании ИТ-инфраструктуры компании – это катастрофоустойчивость. Перед каждым руководителем ИТ-подразделения стоит задача найти оптимальные стоимость и модель ее реализации. В нашей компании ключевые узлы ИТ-инфраструктуры дублированы