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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кабаков Ярослав



19.12.2024 Почему умный офис — не роскошь, а необходимость 1
03.12.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
29.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
26.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
19.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
11.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
08.11.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
25.10.2024 Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года 1
01.10.2024 Как выстроить надежную инфраструктуру за адекватные деньги 2
19.09.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
13.05.2024 Как организовать гибридную работу и не потерять в качестве 1
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 2
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
15.03.2023 К российским вендорам выстроилась очередь на разработку банковских сервисов 1
13.03.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
06.03.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
27.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1
15.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
14.02.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
09.02.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
02.02.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
31.01.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
26.01.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
23.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
20.01.2023 Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
11.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
14.12.2022 Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
12.12.2022 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
28.11.2022 От чего зависит успех проекта в области ИИ 2
18.11.2022 Удалось ли банкам объединить импортозамещение с цифровой трансформацией 1
29.09.2022 Какие новые цифровые инструменты появились в банках 1
20.09.2022 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября 1
26.08.2022 Сооснователь «Мерлиона» избавился от доли в компании 1
23.08.2022 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября 1
10.08.2022 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября 1
06.06.2022 Как внедрить RPA и получить экономический эффект 2
14.03.2022 Как будут развиваться цифровые сервисы банков 1
24.02.2022 Как ИИ помогает монетизировать большие данные 1

Публикаций - 59, упоминаний - 65

Кабаков Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 5
8213 5
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 5
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 27 5
Diasoft - Диасофт 870 4
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 8 3
Huawei 3933 3
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 3
Infinidat 32 3
SkyFLabs - Скайфолл Лабс 8 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 3
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 3
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 13 3
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Абсолют Технологии 5 3
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
SAP SE 5277 2
Directum - Директум 1090 2
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 15 2
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 2
Selectel - Селектел 385 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
Цифра ГК 2426 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
Infomaximum - Инфомаксимум 31 2
Первая Форма - 1Форма 47 2
ICL ГК 381 2
Salesforce.com 427 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 2
Intelsy - Интелси 2 2
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 2
UseTech - Юзтех Интеграция 50 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 2
2domains 4 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 57
МКБ - Московский кредитный банк 558 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 18
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 18
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 11
Альфа-Банк 1769 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 11
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 9
Абсолют Банк 230 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 8
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 8
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 8
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 8
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 8
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 8
ГПБ - Газпромбанк 1084 7
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 7
Ингосстрах СПАО 421 7
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 7
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 7
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 7
Югория - страховая компания 42 7
NanduQ - Qiwi 996 6
Ингосстрах Инвестиции 19 6
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 6
Альфа-Капитал УК 102 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 5
Лента - Сеть розничной торговли 2080 5
Комус 94 5
ПСБ - Промсвязьбанк 851 4
Почта России ПАО 2112 4
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 4
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 3
Федеральное казначейство России 1772 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 3
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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