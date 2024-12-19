Кабаков Ярослав
Кабаков Ярослав и организации, системы, технологии, персоны:
|Щиров Илья 45 13
|Батай Илья 55 9
|Алешкин Сергей 65 8
|Лагунов Андрей 43 8
|Меденцев Константин 97 8
|Залманов Андрей 37 8
|Галкин Николай 104 8
|Копысов Виталий 61 7
|Вавра Владимир 23 7
|Гатин Виталий 14 7
|Путин Сергей 63 7
|Босенко Павел 18 7
|Дружинин Станислав 20 7
|Попов Игорь 15 7
|Макевнин Борис 44 7
|Едренкин Анатолий 13 7
|Михеева Нина 8 6
|Погорелова-Триппель Наталья 28 6
|Коптелов Андрей 109 6
|Ульянов Николай 112 6
|Слободин Виталий 17 6
|Пчелин Юрий 38 5
|Кондратьев Дмитрий 32 5
|Кондратьева Елена 9 5
|Мачульский Олег 5 5
|Карпов Иван 78 4
|Гузовский Денис 68 4
|Сандлер Аркадий 24 4
|Александров Александр 70 4
|Хлебников Игорь 15 4
|Литвинов Дмитрий 10 4
|Логинова Полина 4 4
|Киселев Иван 4 4
|Балыбердина Наталья 4 4
|Саввина Юлия 4 4
|Кривошеин Роман 5 4
|Фетисов Алексей 42 4
|Косачев Антон 11 4
|Кондратенко Кирилл 19 4
|Ионов Алексей 12 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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