Индексная книга (каталог) CNews*
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Логинова Полина
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Логинова Полина и организации, системы, технологии, персоны:
|Diasoft - Диасофт 1166 3
|SAP SE 5624 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2887 4
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 3
|Microsoft Azure 1530 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 90 1
|Пчелин Юрий 41 4
|Сандлер Аркадий 24 4
|Кабаков Ярослав 67 4
|Щиров Илья 45 4
|Хлебников Игорь 17 4
|Литвинов Дмитрий 10 4
|Киселев Иван 4 4
|Балыбердина Наталья 4 4
|Адушев Дмитрий 9 3
|Соловьев Игорь 53 3
|Шебалкин Антон 5 2
|Хаванских Владимир 1 1
|Савельева Анастасия 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167476 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47859 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.