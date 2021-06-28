Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля

7 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику».

7 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику».

Первые чат-боты появились около 5 лет назад и стали быстро набирать популярность среди ИТ-компаний, в банках и страховых компаниях. Сегодня их использование стало массовым: с помощью чат-бота можно заказать такси, купить билеты в театр или кино, забронировать столик в ресторане или совершить покупку.

Чат-бот предназначен, в первую очередь, для автоматизации общения с клиентами. Простые чат-боты способны отвечать на простейшие вопросы в соответствии с заранее прописанным сценарием. Более совершенные боты распознают человеческую речь и обучаются в процессе общения. Основные достоинства ботов — способность без устали работать в режиме 24 часа семь дней в неделю, не совершать ошибок и выполнять рутинные операции, высвобождая человеческие ресурсы для более интересных и полезных дел.

Основные вопросы к обсуждению:

Рынок чат-ботов

Как развивался мировой рынок чат-ботов в 2020 г.

Влияние пандемии на российский рынок чат-ботов в 2020 г.

Какие задачи решают чат-боты?

Как оценить эффективность использования чат-бота?

Основные возможности

Как чат-бот помогает организовать поддержку клиентов.

Покупки и заказ услуг с помощью чат-ботов.

Чат-боты как инструмент маркетинга.

Чат-боты для организации работы офиса.

Как оптимизировать работу HR с помощью чат-бота.

Искусственный интеллект и машинное обучение в работе чат-ботов.

Сферы применения

Самые интересные примеры использования чат-ботов.

Где лучше разместить чат-бота.

Чат-бот своими руками или решение от вендора: что выбрать?

С докладами выступят:

Игорь Хлебников, начальник Управления цифровых технологий, «Трубная металлургическая компания»;

Иван Киселев, управление по цифровым продуктам и интернет-маркетингу, DPD в России;

Дмитрий Адушев, директор макрорегиона Москва, «Почта России»;

Илья Щиров, исполнительный вице-президент, руководитель развития чат-канала и чат-ботов, Райффайзенбанк;

Дмитрий Литвинов, ИТ-бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, «Московский кредитный банк»;

Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «Финам»;

Юрий Пчелин, руководитель ИТ, X5 Retail Group;

Игорь Соловьев, директор по цифровой трансформации, фонд «Сколково»;

Полина Логинова, заместитель начальника Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы, руководитель молодежных карьерных проектов;

Наталья Балыбердина, менеджер по развитию, Альфа-Банк;

Аркадий Сандлер, эксперт в области разработки искусственного интеллекта;

Антон Шебалкин, архитектор платформ развития бизнеса департамента «Операционная деятельность», «Диасофт».

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.