DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка

«Контур» переведет 90% транспортных накладных DPD в электронный формат В DPD перевели транспортные накладные в электронный формат с помощью сервиса «Логистика» от «Контура». Это позволило ускорить документооборот и сократить использование бумаги. Теперь половина меж

Виртуальный помощник DPD ведет в контакт-центре более семидесяти процентов коммуникаций Робот-ассистент «Юля», который выполняет функции оператора контакт-центра DPD в России, ежедневно обрабатывает 85% исходящих и 57% входящих звонков, 93% чатов и 55% писем. Виртуальный помощник – собственная разработка специалистов DPD, которые использовали для

DPD в России обновил функционал личного кабинета ктивного управления заказами. Обновление сервиса основано на обратной связи от пользователей, чтобы создать условия для решения любого вопроса в несколько кликов. Об этом CNews сообщили представители DPD. ​За последние полгода команда разработчиков внедрила в личный кабинет новый процесс оформления заказа, разработанный на основании отзывов клиентов. Основные пользователи кабинета DPD

DPD в России внедряет электронную транспортную накладную равлен на оптимизацию затрат и повышение соответствия требованиям российского законодательства, планирующего внедрение ЭТрН в логистическую отрасль с 2025 г. Для логистических операций по всей России DPD, как и многие другие компании, ранее преимущественно использовала бумажные транспортные накладные (ТН), что влекло за собой расходы на печать бумажных транспортных накладных, а также хранен

DPD: Рост онлайн-продаж в России стимулирует развитие рынка логистики ет-площадках в России на 39%, достигая 1,9 трлн руб. Доля интернет-торговли в розничных продажах увеличилась с 13,5% в конце 2023 г. до 14,9% в I квартале 2024 г. Об этом CNews сообщили представители DPD. Активнее всего растут сегменты: аптеки (+181%), товары для творчества (+176%), инструменты и садовая техника (+133%), ювелирные изделия и часы (+103%), автозапчасти и автоаксессуары (+97%)

DPD автоматизировала работу с обращениями бизнеса и и обращения». В результате каждый отправитель получил инструмент для оперативного решения вопросов по текущим отправкам. «Новый сервис мы запустили в рамках клиентоориентированной стратегии бизнеса DPD в России. Сейчас игроки отечественного рынка электронной коммерции, маркетплейсы, интернет-магазины и представители других сегментов бизнеса получили дополнительный способ оставить обратную

ГК Softline помогла DPD повысить производительность Microsoft Exchange в рамках услуги «Премьер сервисы» ГК Softline провела обследование Microsoft Exchange для логистической компании DPD на соответствие лучшим мировым практикам и требованиям к безопасности. В рамках проекта команда Softline провела технический аудит и выявила потенциальные уязвимости, влияющие на стабильнос

Голосовой робот от МТТ сэкономил более 500 часов работы рекрутеров DPD МТТ и DPD автоматизировали подбор персонала с помощью голосового робота, собранного на платформе Vo

«АНТ Технолоджис» внедрит WMS Logistics Vision Suite на терминале DPD в России «АНТ Технолоджис» объявила о начале проекта по внедрению WMS-системы Logistics Vision Suite на терминале логистического оператора DPD в России. Установленное программное обеспечение позволяет управлять складскими процессами, отслеживать перемещение товара внутри склада, предоставлять актуальную информацию об отгрузках как

Comparex обеспечила защиту почтовых серверов «ДПД Рус» иты и реализована возможность удаленного управления и контроля уровня кибербезопасности. «ДПД Рус» (DPD) является признанным лидером российского рынка экспресс-доставки посылок и грузов, предла

«Ситилинк» будет распространять товары через пункты DPD Pickup «Ситилинк» объявил о стратегическом партнерстве с лидером рынка экспресс-доставки — DPD в России. Компании планируют развивать сотрудничество по двум направлениям. Сначала логис

Oracle Management Cloud оптимизирует ИТ-процессы DPD в России р российского рынка экспресс-доставки и логистики, выбрала сервисы Oracle Management Cloud для оптимизации ИТ-инфраструктуры, включая мониторинг микросервисной архитектуры и приложений в контейнерах. DPD является лидером российского рынка экспресс-доставки посылок и грузов и предлагает сервис на уровне современных мировых стандартов. DPD в России оказывает тысячам клиентам полный ком

DPD представила свое мобильное приложение ние. С апреля оно доступно в App Store и Google Play. Приложение позволит управлять доставкой онлайн и всегда быть в курсе того, что происходит с заказом. Как только интернет-магазин передает заказ в DPD, пользователю приложения приходит уведомление о планируемой дате доставки. Отслеживать дальнейший статус посылки можно в приложении в режиме онлайн. При этом нет необходимости постоянно про

DPD запустила онлайн-сервис доставки крупногабаритных грузов для e-commerce ого рынка экспресс-доставки и логистики, объявил о запуске сервиса доставки крупногабаритных грузов DPD Online Max. По заявлению компании, впервые федеральный перевозчик представляет специализи

DPD в России и SPSR Express объединяются для создания универсального экспресс-оператора в России Компании DPD в России (является частью DPDgroup и принадлежит международному холдингу GeoPost) и SPSR

DPD представила модуль под «1С Битрикс» для российских онлайн-ритейлеров оступны такие функции, как расчет стоимости перевозки еще до оформления заказа, выбор ближайшего пункта выдачи на интерактивной карте и отслеживание статуса доставки в личном кабинете.Модуль доставки DPD и последующая техническая поддержка полностью бесплатны для клиентов. Версия для скачивания доступна на сайте компании.

DPD в России повысила уровень внутрикорпоративной ИБ с помощью «Крок» и Merlion Российское представительство компании DPD повысило уровень информационной безопасности, автоматизировав управление правами доступа пользователей к корпоративным ИТ-ресурсам. Проект реализован компанией «Крок» совместно с дистрибьют

Посылки от DPD теперь можно получить в розничной сети «Ростелекома» DPD в России увеличила число пунктов выдачи посылок благодаря сотрудничеству с компанией «Ростелеком – Розничные системы» С марта 2016 г. посылки от DPD можно получить в розничной сети «Ростелекома». На сегодняшний день пункты выдачи заказов появились в 50 центрах продаж и обслуживания в 30 городах Северо-Западного, Уральского и Сибирского

DPD в России стала логистическим партнером «Яндекса» Международная транспортно-логистическая компания DPD объявила о партнерстве с сервисом для интернет-магазинов «Яндекс.Доставка». Как сообщили CNews в DPD, компания предлагает клиентам сервиса курьерскую доставку более чем по 8 тыс. нап

DPD модернизировала систему корпоративной отчетности на базе Oracle Business Intelligence Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по модернизации системы корпоративной отчетности в компании DPD и её переводу на новую платформу Oracle Business Intelligence 11. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». DPD в России — игрок российского рынка экспресс-доставки — это более 1

DPD в России запустила сервис дистанционной оплаты таможенных пошлин Компания DPD, международная служба экспресс-доставки, начала работу с новым для России сервисом удаленной оплаты таможенных пошлин для физических лиц IPPay. Ожидается, что это ускорит для пользователей

DPD в России модернизировал контактный центр на базе платформы Genesys Полный текст интервью с Наталией Тишковой, директором департамента обслуживания клиентов компании DPD в России, можно скачать по ссылке. Компания DPD в России объявила о модернизации контакт-центра на базе решения Genesys Proactive Customer Communications для информационной поддержки

DPD в России модернизирует контактный центр на базе платформы Genesys Компания DPD в России объявила о модернизации контакт-центра на базе решения Genesys Proactive Customer Communications для информационной поддержки, своевременного информирования клиента о статусе отпра

DPD в России запустила опцию для интернет-магазинов по частичному возврату товаров В октябре 2014 г. DPD в России за¬пус¬тила новую опцию «Возврат части отправки», чтобы предоставить покупателям

«Корус Консалтинг» завершила внедрение CRM-системы в DPD Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по внедрению CRM-системы в международной службе доставки посылок и грузов DPD. Один из важнейших аспектов деятельности DPD - поддержание и развитие эффективных, ориентированных на потребности клиента, отношений с заказчиками. Для повышения скорости и качества

«Корус Консалтинг» внедряет Microsoft Dynamics CRM в DPD экспресс-доставки посылок и грузов «Армадилло Бизнес Посылка», работающей под международным брендом DPD. По результатам конкурса в качестве платформы для автоматизации был выбран продукт Micros

DPD передала на аутсорсинг в Optima services ИТ-инфраструктуру более чем 40 своих офисов в России Группа компаний Optima объявила о том, что ИТ-инфраструктура более чем 40 российских офисов транспортно-логистической компании DPD, международной службы экспресс-доставки посылок и грузов, была передана на аутсорсинг в Optima services (входит в ГК Optima). Заключенный между компаниями договор предусматривает обеспечени