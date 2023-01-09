ГК Softline помогла DPD повысить производительность Microsoft Exchange в рамках услуги «Премьер сервисы»

ГК Softline провела обследование Microsoft Exchange для логистической компании DPD на соответствие лучшим мировым практикам и требованиям к безопасности. В рамках проекта команда Softline провела технический аудит и выявила потенциальные уязвимости, влияющие на стабильность работы программного обеспечения Microsoft. Следуя рекомендациям по оптимизации Microsoft Exchange, подготовленными инженерами ГК Softline, клиент смог повысить производительность и безопасность системы и снизить риски непрерывности бизнеса. Работы проведены в рамках комплексной услуги – «Премьер сервисы». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Для того чтобы повысить производительность одного из критически важных сервисов – Microsoft Exchange, компания DPD самостоятельно оптимизировала работу системы, в том числе проводила администрирование серверов, выделила под Exchange отдельный сервер, однако это не привело к желаемому результату. Поэтому DPD обратилась к ИТ-партнеру, главным требованием к которому стало наличие высокой экспертизы в продуктах Microsoft. Команда Softline уже несколько лет оказывает «Премьер сервисы» – услугу по проактивной поддержке ИТ-инфраструктуры, построенной на базе продуктов Microsoft. Работы проводятся с целью снижения рисков для бизнеса, связанных с использованием информационных технологий. Сегодня Softline – единственная компания в России, которая предоставляет услуги такого рода. Работы инженеры ГК Softline выполняют с использованием специализированного программного обеспечения Softline Assessment.

«На старте проекта с помощью решения Softline Assessment мы провели сбор и анализ данных о текущем состоянии почтовой системы клиента. Благодаря модулю машинного анализа данных, наше ПО позволяет за максимально короткий срок и без влияния человеческого фактора получить полную аналитику о состоянии инфраструктуры. На основе этих данных клиент получил экспертное заключение, подготовленное инженерами ГК Softline, и увидел, какие компоненты его инфраструктуры могут негативно влиять на работоспособность критических систем. Важно отметить, что подключение к системам клиента мы производили удаленно, это позволило клиенту продолжить работу в обычном режиме», – сказал Андрей Моисеев, руководитель направления развития бизнеса ГК Softline.

«Количество пользователей Microsoft Exchange в нашей компании составляет несколько тысяч, эта система является одним из основных инструментов корпоративного взаимодействия. Поэтому для нас важно поручить задачу аудита эксперту в решениях Microsoft. По итогам исследования, проведенного ГК Softline, мы увидели, где некорректно применялись политики, что не соответствовало рекомендациям вендора и лучшим мировым практикам, получили понятные рекомендации по оптимизации работы почтовой системы, которым мы последовали по окончании проекта. Важно, что часть рекомендаций реализована под руководством инженера ГК Softline непосредственно в ходе аудита. В результате проведенных работ мы получили повышение производительности и безопасности Microsoft Exchange, что сразу же отметили наши сотрудники», – отметил Павел Соловьев, технический директор DPD в России.

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 106 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг 73329 млн руб. 4600 сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.