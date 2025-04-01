Премьер Сервисы — это комплекс услуг, которые предназначены для повышения уровня зрелости инфраструктуры, ее стабильности, производительности и безопасности, а также минимизации потенциальных рисков, связанных с эксплуатацией IT-сервисов и переходом на альтернативные решения. Цель услуг — обеспечить уверенность в стабильной работе инфраструктуры, а также гарантировать, что приобретенное и внедренное программное обеспечение принесет наиболее эффективную отдачу от инвестиций.

Также Премьер Сервисы проводят обучающие воркшопы, разработанные инженерами Softline, направленные на глубокое погружение специалистов в определенные узкие темы использования соответствующих технологий Microsoft и российского ПО.