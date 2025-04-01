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Softline Премьер сервисы

Премьер Сервисы — это комплекс услуг, которые предназначены для повышения уровня зрелости инфраструктуры, ее стабильности, производительности и безопасности, а также минимизации потенциальных рисков, связанных с эксплуатацией IT-сервисов и переходом на альтернативные решения. Цель услуг — обеспечить уверенность в стабильной работе инфраструктуры, а также гарантировать, что приобретенное и внедренное программное обеспечение принесет наиболее эффективную отдачу от инвестиций.

Также Премьер Сервисы проводят обучающие воркшопы, разработанные инженерами Softline, направленные на глубокое погружение специалистов в определенные узкие темы использования соответствующих технологий Microsoft и российского ПО.


01.04.2025 ГК Softline реализовала для «Новой Вагоноремонтной компании» проект по автоматизации ИТ-процессов на базе свободного ПО 2
31.07.2024 ГК Softline поставила холдинговой компании «Сибирский цемент» лицензии на серверную ОС Astra Linux и TrueConf в рамках SEA 1
21.05.2024 ГК Softline расширяет взаимодействие с Yandex Cloud в рамках SEA 1
26.04.2024 ГК Softline обеспечила «Вектор-Бест» инцидентной технической поддержкой 3
13.02.2024 Команда «Премьер Сервисов» ГК Softline помогла компании Е1 CARD провести миграцию облачных сервисов 3
27.09.2023 Softline помогла международному аэропорту Хабаровск повысить производительность бизнес-систем 3
06.09.2023 ГК Softline помогла ROSSKO повысить безопасность ИТ-инфраструктуры 2
02.08.2023 ГК Softline и ICL Services подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
06.06.2023 SberDevices и ГК Softline заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
17.03.2023 Softline помогла компании «Щёлково агрохим» повысить производительность ИТ-инфраструктуры 1
02.03.2023 ГК Softline разработала стратегию резервного копирования и восстановления Active Directory для авиакомпании «Якутия» 2
18.01.2023 Softline обеспечила холдинг «Сибирский цемент» инцидентной поддержкой 1
10.01.2023 Softline помогла Henderson повысить безопасность и производительность ИТ-инфраструктуры 2
09.01.2023 ГК Softline помогла DPD повысить производительность Microsoft Exchange в рамках услуги «Премьер сервисы» 1
27.12.2022 Softline помогла «Север авто» повысить безопасность ИТ-инфраструктуры 2
07.12.2022 Softline помогла компании «СП «Мекаминефть» выявить скрытые риски и повысить производительность инфраструктуры 1
29.09.2022 Softline и TrueConf заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
17.05.2022 Softline разработала и внедрила методологию аварийного восстановления службы Active Directory для группы «Агроинвест» 2
20.05.2009 Autodesk поможет ускорить возврат инвестиций в САПР 1
26.03.2009 2008: доходы Autodesk в России и странах СНГ выросли на 20% 1

Публикаций - 20, упоминаний - 32

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2895 17
Microsoft Corporation 24736 11
TrueConf - ТруКонф 404 3
Yandex - Яндекс 7540 2
Autodesk 613 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1972 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 193 2
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 166 2
SoftClub - СофтКлуб 156 2
Softline - Инженер ТЦ 68 2
Softline - Develonica - Девелоника 132 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 251 2
ЦВТ 71 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 336 2
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Ред Софт - Red Soft 751 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 1
Базальт СПО - BaseALT 677 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4038 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 126 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
ICL ГК 395 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 406 1
E1 CARD - Онлайн кардс 2 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 1
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 1
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DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 725 1
Волго-Дон АгроИнвест 3 1
Якутские Авиалинии - Якутия Авиакомпания 3 1
Международный аэропорт Хабаровск (Новый) имени Г.И. Невельского - IATA: KHV, ICAO: UHHH 4 1
МеКаМинефть 2 1
GROUPAUTO - Групавто Рус - Rossko - Росско-К 2 1
Щёлково Агрохим 2 1
Вектор-Бест 1 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 67 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 18
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TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 2
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Autodesk AutoCAD 340 2
Autodesk 3ds Max 81 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 100 2
Softline Digital - Софтлайн платформа 101 2
Softline - DeskWork 117 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 259 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
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Linux OS 10115 2
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Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 473 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 244 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
НКТ - Р7-Офис 396 1
Microsoft Skype for Business 179 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2298 1
Microsoft Windows Server 2019 34 1
Autodesk Revit 116 1
Microsoft Dynamics 1178 1
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Autodesk AutoCAD Civil 3D 43 1
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Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 1
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