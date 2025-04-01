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Softline Премьер сервисы
Премьер Сервисы — это комплекс услуг, которые предназначены для повышения уровня зрелости инфраструктуры, ее стабильности, производительности и безопасности, а также минимизации потенциальных рисков, связанных с эксплуатацией IT-сервисов и переходом на альтернативные решения. Цель услуг — обеспечить уверенность в стабильной работе инфраструктуры, а также гарантировать, что приобретенное и внедренное программное обеспечение принесет наиболее эффективную отдачу от инвестиций.
Также Премьер Сервисы проводят обучающие воркшопы, разработанные инженерами Softline, направленные на глубокое погружение специалистов в определенные узкие темы использования соответствующих технологий Microsoft и российского ПО.
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Благоразумов Андрей 17 4
|Моисеев Андрей 11 4
|Храмов Александр 6 3
|Тасев Александр 14 2
|Одинцов Дмитрий 114 1
|Михеев Александр 14 1
|Морозова Анастасия 35 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Кравченко Игорь 11 1
|Соловьев Павел 9 1
|Москвин Дмитрий 4 1
|Филонова Ольга 1 1
|Воропаев Денис 1 1
|Мальков Дмитрий 1 1
|Адырбаев Серик 1 1
|Кальницкий Александр 1 1
|Ковалёв Антон 1 1
|Петровский Игорь 1 1
|Машков Дмитрий 2 1
|Анохин Евгений 1 1
|Сопляков Андрей 1 1
|Азарко Андрей 1 1
|Яшкина Наталья 1 1
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