Softline разработала и внедрила методологию аварийного восстановления службы Active Directory для группы «Агроинвест»

Softline разработала для группы «Агроинвест» план аварийного восстановления для инфраструктуры Active Directory (AD), размещенной в облаке Softline Cloud. Также инженеры Softline провели для сотрудников ИТ-службы клиента практические занятия по восстановлению инфраструктуры. Таким образом, благодаря проактивному подходу к сопровождению ИТ для сельскохозяйственной компании была разработана актуальная и эффективная методология по управлению рисками непрерывности бизнеса. Работы были проведены в рамках комплексной услуги – «Премьер сервисы» Softline.

Группа «Агроинвест» специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, а также овощей открытого грунта, садоводстве и животноводстве. Подразделения компании расположены в 7 областях России (Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская, Самарская), а численность сотрудников составляет более 4 тыс.

Развитие компании было невозможно без применения грамотных бизнес- и ИТ-стратегий. В связи с этим в целях оптимизации затрат часть инфраструктуры предприятия, связанная с Active Directory (службы каталогов Microsoft), была перенесена в облако. Для того, чтобы обеспечить надежное управление непрерывностью этого критического ИТ-сервиса, группа «Агроинвест» обратилась к своему давнему ИТ-партнеру Softline. Специалисты глобального поставщика ИТ-решений и услуг предложили решить задачу клиента с помощью «Премьер сервисов». Эту комплексную услугу для клиентов инженеры Softline оказывают уже в течение трех лет с целью снижения рисков для бизнеса, связанных с использованием информационных технологий. В данный момент Softline является единственной компанией в России, которая предоставляет услуги по проактивной поддержке ИТ-инфраструктуры, построенной на базе продуктов Microsoft, с использованием специализированного программного обеспечения Softline Assessment.

«Для того, чтобы в случае непредвиденных инцидентов критическая инфраструктура оставалась доступной – а Active Directory относится именно к такой, необходимо иметь упреждающую стратегию аварийного восстановления. На старте работ мы использовали решение Softline Assessment для сбора и анализа данных о текущем состоянии инфраструктуры клиента. Это программное обеспечение включает модуль машинного анализа данных, что позволяет за максимально короткий срок и без влияния человеческого фактора получить полную аналитику о состоянии инфраструктуры. На основе этих данных мы подготовили экспертное заключение, из которого клиент смог увидеть, какие компоненты его инфраструктуры могут негативно влиять на работоспособность Active Directory. Непосредственно до старта любых работ в рамках Премьер Сервисов мы в обязательном порядке проводим сбор данных при помощи специализированного инструмента, чтобы собрать необходимую информацию для дальнейшего анализа и сократить время проведения работ. Используя такой подход к решению поставленной задачи, всего за неделю мы разработали и протестировали для группы «Агроинвест» план аварийного восстановления, включающий корректирующие и превентивные меры безопасности. Кроме того, в рамках работ мы провели для клиента и практические занятия по восстановлению инфраструктуры, в ходе которых была создана модель инфраструктуры заказчика и сымитированы различные сценарии сбоев. В результате специалисты компании смогли на практике освоить разработанный план, пройдя каждый шаг по восстановлению системы», – сказал Андрей Моисеев, руководитель направления развития сервисного бизнеса Softline.

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«Понимая, насколько стабильное функционирование компании зависит от бесперебойной работы ИТ-сервисов, мы стали рассматривать план аварийного восстановления как важный инструмент в управлении бизнес-рисками. Инженеры «Премьер сервисов» Softline разработали для нас подробный комплекс мер и правил, направленных на сохранение функционирования инфраструктуры AD и предусматривающих ее восстановление в необходимые сроки. При этом было проработано несколько сценариев инцидентов, и по каждому из них эксперты провайдера написали подробную пошаговую инструкцию. Ценно и то, что план составлен максимально детально и доступно, поэтому любой ИТ-специалист компании сможет в соответствии с этой инструкцией выполнить процедуру восстановления, даже в случае отсутствия владельца сервиса. Таким образом, в нашей компании процесс управления непрерывностью предоставления ИТ-сервисов выведен на качественно новый уровень. Важно отметить и то, что проведенный специалистами аудит, выявивший «узкие места» в инфраструктуре, позволил нам усовершенствовать и оптимизировать управление ИТ, а также повысить безопасность и производительность системы», – сказал Денис Воропаев, начальник управления по развитию и эксплуатации инфраструктуры группы «Агроинвест».