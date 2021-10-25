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DRaaS
Disaster Recovery as a Service
Аварийное восстановление как услуга
Data Recovery as a Service
Услуга аварийного восстановления данных



25.10.2021 Сервисы интеллектуального управления данными Commvault теперь появились на AWS Marketplace
17.05.2021 Что на самом деле означают 2 самых главных параметра в DRaaS: RTO и RPO
12.05.2021 Все о репликации данных в IaaS и DRaaS
28.04.2021 Экспертиза: зачем российским компаниям нужны технологии аварийного восстановления
26.04.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021
22.04.2021 Что надо знать об услуге аварийного восстановления DRaaS
05.03.2021 Market.CNews готовит первый в России рейтинг DRaaS. Идет сбор данных
13.07.2020 Windows научилась размечать жесткие диски правильно. До этого их годами размечали вопреки рекомендациям Microsoft
10.12.2019 DataLine запустила услугу аварийного восстановления (DRaaS)
04.09.2018 LanCloud запустил облачный сервис аварийного восстановления серверов
15.05.2017 Atlex и Hystax разрабатывают отечественную платформу DRaaS на базе OpenStack
15.06.2015 Veeam Availability Suite v9 обеспечит репликацию ВМ в «облако» и аварийное восстановление как услугу
25.04.2014 Новый сервис VMware обеспечит аварийное восстановление виртуализированных ЦОДов
13.08.2013 De Novo обеспечит облачную защиту ИТ-сервисов от катастроф
28.06.2012 Продукты Symantec теперь поддерживают облачную платформу Windows Azure
09.06.2011 Acronis исследовал уровень доверия к решениям по резервному копированию и аварийному восстановлению в разных странах мира

Публикаций - 113, упоминаний - 277

DRaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 1981 26
Veeam Software 266 20
Microsoft Corporation 21014 18
5034 12
Commvault 161 11
Google LLC 9440 11
Acronis - Акронис 405 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 458 10
Oracle Corporation 5811 9
Cisco Systems 4640 9
IBM 8684 8
Amazon Inc - Amazon.com 2529 8
Softline - Софтлайн 1767 7
Dell EMC 4472 6
SAP SE 4379 6
Крок 1560 6
NetApp - Network Appliance 600 6
Ростелеком - DataLine - Даталайн 242 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 189 5
Intel Corporation 10803 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 219 5
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1603 4
Stack Group - Стек Групп 121 4
Huawei 2996 4
Nutanix 79 4
Lenovo Group 2000 3
HP Inc. 5104 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 3
Meta - Facebook 4129 3
Acronis Bulgaria - T-Soft 4 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 3
Cloud4Y 198 3
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 2
SEC Consult Services 1273 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 2
Citrix Systems 725 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 284 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1723 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 4
Runa Capital 153 3
Citibank - Ситибанк 250 3
Almaz Capital Partners 121 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1586 2
LATAM Airlines Group 9 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 2
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 2
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 7 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 27 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 85 1
Кораблик 35 1
Деловые Линии ГК 39 1
Porsche 55 1
Castorama - Касторама 19 1
En+ Group 18 1
GM - General Motors 419 1
Ferrari NV 135 1
Ford Motor 136 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 16 1
Тракторные заводы Концерн 25 1
Turkish Airlines - Авиакомпания 6 1
ING Belgium 2 1
First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 6 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 1
ПСБ - Промсвязьбанк 636 1
CPPIB - CPP Investment Board 4 1
РЖД - Российские железные дороги 1331 1
МКБ - Московский кредитный банк 285 1
Почта России ПАО 1798 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 1
Insight Partners 6 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 1
Протек - Фармацевтическая компания 42 1
Фармстандарт АО 34 1
SoftBank Group 222 1
Газпром нефть 400 1
АльфаСтрахование СГ 233 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7381 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 162 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 45 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 224 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 227 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 564 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
Федеральное казначейство России 867 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 366 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 811 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 929 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 1
Правительство РФ 2659 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1517 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 52
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1103 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2460 19
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 89 16
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 864 13
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 653 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 672 11
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 60 10
Kubernetes 360 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 7
OpenStack 358 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4098 7
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 61 6
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 79 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1463 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1803 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1497 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration 2710 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 546 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 228 4
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9149 4
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 53 3
ИТ-аутсорсинг 860 3
Always-On Enterprise - Обеспечение непрерывной работы бизнеса с жесткими требованиями соглашений о гарантированном уровне обслуживания (SLA) 9 3
Big Data - Большие данные 1249 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 26 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 285 3
Virtual office - Виртуальный офис 35 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1213 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2253 3
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 9 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 375 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4036 2
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 46 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 143 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 531 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 92 2
Microsoft Azure 1217 15
Veeam Backup&Replication 94 14
Veeam Cloud Connect 35 14
AWS - Amazon Web Services 605 11
Veeam Availability Suite 46 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 511 9
Microsoft Windows 10 10129 8
Linux OS 7207 8
Veeam VCSP - Cloud & Service Provider 18 8
Microsoft Office 365 797 6
Commvault Complete Backup&Recovery 16 6
Veeam Agent 12 6
Microsoft SQL Server 1265 6
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 114 5
Acronis Backup 50 5
Veeam Availability for the Always-On Enterprise 19 5
Stack Group - M1Cloud 83 4
Microsoft Windows 1378 4
Microsoft Exchange 993 4
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 12 4
МТС Cloud - CloudMTS 141 4
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 74 3
Google Android 11673 3
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 123 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 22 3
VMware vSphere 305 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 428 3
VMware Cloud Verified 8 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 676 3
VMware Horizon Suite 94 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2540 3
Acronis Backupagent 4 3
VMware vCloud Director - VMware vCD 222 3
Veeam Availability Platform 15 3
Softline Cloud Services - Softline CloudMaster - Softline Maestro 43 3
VMware Cloud on AWS 20 2
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 70 2
Google Play - Google Store - Android Market 2638 2
VMware NSX Intelligence 108 2
Google Cloud Platform - GCP 211 2
Тимашев Ратмир 64 7
Белоусов Сергей 229 7
Зубарев Илья 20 5
McKay Peter - Маккей Питер 21 3
Серова Елена 317 3
Боровиков Сергей 25 3
Коробов Евгений 28 3
Карпов Геннадий 6 2
Goodwin Phil - Гудвин Фил 10 2
Свиридов Владимир 10 2
Костров Дмитрий 24 2
Соловьев Михаил 18 2
Steiner Ezequiel - Штайнер Эзекиль 3 2
Клявин Владимир 30 2
Николаева Наталья 21 2
Безруков Валерий 10 2
Hammer Robert - Хаммер Роберт 16 2
Hammer N. Robert - Хаммер Н. Роберт 15 2
Березин Максим 64 2
Danny Allan - Дэнни Аллан 25 2
Голубкова Людмила 6 2
Смирнов Николай 14 2
Колбин Евгений 53 2
Самойлов Юрий 66 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
Синегубкина Елена 1 1
Водясов Алексей 102 1
Баронов Андрей 11 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 16 1
Шадаев Максут 420 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 1
Оганесян Ашот 70 1
Чаркин Евгений 199 1
Летунов Илья 48 1
Kruger Jim - Крюгер Джим 5 1
Осипов Александр 32 1
Захаренко Максим 53 1
Засохлин Иван 9 1
Савкин Владимир 39 1
Чеканов Алексей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34033 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 7
Германия - Федеративная Республика 7790 7
Япония 7899 6
Европа 7249 6
Сингапур - Республика 1520 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9576 6
Северная Америка 2580 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1470 6
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 4
Украина 5529 4
Россия - СФО - Новосибирск 2925 4
Европа Восточная 2815 4
Латинская Америка 1377 4
Австралия - Австралийский Союз 2657 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2894 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1166 3
Ближний Восток 2491 3
Африка - Африканский регион 2667 3
Казахстан - Республика 4139 3
Франция - Французская Республика 4928 3
Грузия 1032 3
Нидерланды 1993 2
Болгария - Республика 632 2
Индия - Республика 4093 2
Великобритания - Лондон 1840 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1334 2
Чехия - Прага 162 2
Малайзия 740 2
США - Виргиния - Ашберн 10 2
Италия - Итальянская Республика 2865 2
Америка 1189 2
США - Техас - Даллас 137 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 9
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1108 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1228 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 431 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1502 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 199 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 38 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 2
Русский язык 1658 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 1
ИТ-аналитика 38 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 128 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 35 1
Спам - Spam 246 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 33 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
Ctrl 51 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 4
Forbes - Форбс 560 3
Reddit 212 1
The Register 1262 1
BleepingComputer - Издание 131 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
CrunchBase 63 1
Windowslatest 13 1
Blocks & Files 3 1
Gartner 3195 13
IDC - International Data Corporation 4527 13
Forrester Research 784 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 2
PCMark 103 2
CNews Мишень 7 1
Dimensional Research 12 1
Vanson Bourne 47 1
CNews IaaS рейтинг 12 1
Mordor Intelligence 14 1
CNews SaaS рейтинг 22 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 106 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 37 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
451 Research Group 45 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 1
Fortune Global 500 269 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1056 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 355 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 739 1
Чёрная пятница (распродажи) 84 1
VeeamON Forum 9 1
Commvault TechTable 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
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