Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

DRaaS Disaster Recovery as a Service Аварийное восстановление как услуга Data Recovery as a Service Услуга аварийного восстановления данных

  • DRaaS (Disaster Recovery as a Service) — услуга аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры, предоставляемой по сервисной модели. Это комплексное решение, которое обеспечивает быстрое восстановление критически важных бизнес систем и данных компании в случае непредвиденных сбоев, кибератак, природных катастроф или других чрезвычайных ситуаций.
  • DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС
  • RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя
  • Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.06.2026 Selectel и «Хайстекс» представили решение для георезервирования и аварийного восстановления инфраструктуры в облаке

Selectel запускает решение для аварийного восстановления инфраструктуры (Disaster Recovery, DR) на базе «Хайстекс Акура». Сервис позволит компаниям создавать резервну
29.12.2025 НТЦ ИТ РОСА выпустила платформу виртуализации ROSA Virtualization 4.0 с поддержкой Disaster Recovery

ую основу. Новая версия позволяет организациям бесшовно переходить на современные компоненты базовой операционной системы и обеспечивает непрерывность бизнес-процессов за счет встроенного функционала Disaster Recovery. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.. В версии 4.0 особое внимание уделено вопросам информационной безопасности и соответствия требованиям регуляторов (ФСТЭК, ЦБ
16.12.2025 Исследование «Телеком биржи»: спрос на услуги резервного копирования в 2025 году вырос вдвое

более 600 компаний), которое показало: в 2025 г. спрос на услуги резервного копирования (Back-up) и DRaaS (Disaster Recovery as a Service) вырос в два раза по сравнению с 2024 г. Об этом CNews

08.12.2025 ActiveCloud защитил бизнес-критичные системы российского онлайн-ритейлера с помощью организации системы аварийного восстановления

oud реализовал проект по построению резервного ЦОД и организации системы аварийного восстановления (Disaster Recovery) для российского онлайн-ритейлера. Специалисты провели репликацию виртуальн
16.10.2025 M1Cloud предоставляет DRaaS для «1С» и ERP

M1Cloud предоставляет DRaaS для «1С» и ERP. В M1Cloud запросы на DRaaS (Disaster Recovery as a Service) для

Рейтинг провайдеров DRaaS 2023

Рейтинг провайдеров DRaaS 2023 Рынок аварийного восстановления растет и развивается вместе с облачным рынком в це
Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф

любой компании должно осуществляться в непрерывном режиме, без перебоев и вынужденных пауз. Сервисы Disaster Recovery помогают решать эти задачи: они становятся популярнее и предлагаются в новы
02.09.2025 «Альт Домен» и Granulex Recovery помогут ускорить переход на российское ПО

Компании «МД Информационные системы» (ГК МДИС) и «Базальт СПО» подтвердили совместимость подсистемы гранулярного восстановления каталога Granulex Recovery с программным комплексом «Альт Домен». Совместное решение позволит организациям, переходящим на отечественное ПО, пройти сложный процесс миграции с Microsoft AD в ускоренном режиме, бе
14.08.2025 В M1Cloud запросы на BaaS и DRaaS выросли в 3 раза в 2025 году

oud зафиксировал рост запросов на услуги резервного копирования (BaaS) и аварийного восстановления (DRaaS) в 3 раза. Такой спрос обусловлен необходимостью обеспечения непрерывности бизнеса, уже
11.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью DRaaS

сообщили представители Softline/ Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) объявил о выводе на рынок DRaaS (Disaster Recovery as a Service) — услуги аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры,

10.10.2024 Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

иложения лучше размещать в облаке Облачные инфраструктурные платформы для разработчиков и Kubernetes Информационная безопасность как услуга (SecaaS) Резервное копирование и восстановление как услуга (DRaaS) Облачная аналитика данных и Data Science Бессерверные облака Кейсы применения облачных технологий Как рассчитать эффективность облаков Особенности организации мультиоблачной инфраструкту
10.11.2023 VK Cloud предоставил бесплатный доступ для своих пользователей к сервису аварийного восстановления данных «Хайстекс Акура»

в личном кабинете VK Cloud перейти в маркетплейс для получения бесплатной лицензии «Хайстекс Акура» Disaster Recovery; учесть стоимость поддержания резервируемой инфраструктуры для работы агент
26.04.2023 Тенденции на рынке DRaaS

ься за данной услугой к провайдеру. Во втором случае DR предоставляется в качестве DR-as-a-Service (DRaaS). DRaaS — быстрорастущий сегмент рынка ИТ Качество облачных услуг, в том числе <
26.04.2023 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров DRaaS 2023

ику, основанную на 10 критериях и наиболее точно отвечающую потребностям рынка. Рейтинг провайдеров DRaaS 2023 Сравнение поставщиков проводилось по следующим критериям: Программное обеспечение.
26.04.2023 Шесть этапов создания плана аварийного восстановления DRP

и, когда бизнес остановится по причине возникновения аварии на сервере или в приложении. Разработка DRaaS-решения DRaaS (аварийное восстановление как услуга) обеспечивает быстрое восстан
13.04.2023 Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать

Аварийное восстановление как услуга (DRaaS) — это решение, которое позволяет компаниям быстро восстановить свои критические систем
29.03.2023 Как Disaster Recovery спасает ИТ и бизнес в эпоху возросших рисков. Опыт компаний: ВсеИнструменты.ру, Фаберлик, АДВ, Актион.

На мероприятиях планируем обсудить подходы к выбору ИТ-архитектуры при построении Disaster Recovery решений с учетом требований и уровня критичности систем, Best practice компаний из разных сфер бизнеса, практические моменты при запуске DR, способы решения возникающих пробле
20.03.2023 Бренд ничего не значит. Самыми ненадежными оказались винчестеры самых знаменитых производителей

На производителя ориентироваться не стоит Жесткие диски Hitachi и Seagate признаны самыми ненадежными на фоне остальных, пишет портал TechSpot со ссылкой на исследование компании Secure Data Recovery. Накопители этих марок являются сами востребованными на рынке — как сообщал CNews, в 2022 г. Seagate реализовала винчестеров больше своих конкурентов, а Hitachi оказалась на втором мес
05.12.2022 Market.CNews готовит рейтинг провайдеров DRaaS. Идет сбор данных

Вопросы к обсуждению В рамках обзора планируется осветить следующие вопросы: DRaaS 2023: что нового готовы предложить провайдерыИмпортозамещение: все ли гладко у провайде
17.05.2022 Softline разработала и внедрила методологию аварийного восстановления службы Active Directory для группы «Агроинвест»

Softline разработала для группы «Агроинвест» план аварийного восстановления для инфраструктуры Active Directory (AD), размещенной в облаке Softline Cloud. Также инженеры Softline провели для сотрудников ИТ-службы клиента практические занятия п
25.10.2021 Сервисы интеллектуального управления данными Commvault теперь появились на AWS Marketplace

много обеспечения Commvault Backup & Recovery вместе с дополнительной опцией приобретения Commvault Disaster Recovery и сервисов Commvault Professional Services предоставляет пользователям AWS

10.08.2021 M1Cloud предоставил DRaaS для крупного и среднего бизнеса

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group предоставляет Disaster Recovery as a Service для облачной инфраструктуры крупного и среднего бизнеса. Серви
17.05.2021 Что на самом деле означают 2 самых главных параметра в DRaaS: RTO и RPO

Рейтинг поставщиков DRaaS Что такое RTO и RPO в аварийном восстановлении Хотя эти два понятия отчасти влияют друг
12.05.2021 Все о репликации данных в IaaS и DRaaS

ние не только содержащейся в системе информации, но и структуры объекта. Узнать, кто из провайдеров DRaaS обеспечивает непрерывную репликацию Один из характеризующих параметров репликации — вре
28.04.2021 Решение CyberProtect Cyber Recovery от Dell Technologies: как повысить устойчивость бизнеса к кибератакам

к, напрямую зависят стабильность доходов и само существование компании. Dell EMC CyberProtect Cyber Recovery: последняя линия защиты данных от кибератак Cyber Recovery – это новый тип ре
28.04.2021 Экспертиза: зачем российским компаниям нужны технологии аварийного восстановления

Disaster Recovery: каким компаниям и зачем это нужно Как правило, Disaster Recovery востребован крупным и средним бизнесом, чья деятельность связана с обработк
26.04.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021

Вскоре после того, как мир заговорил про облака и IaaS, пришло время задуматься о DRaaS. Ведь какими бы надежными ни были дата-центры компаний, аварии на них происходят с зави
22.04.2021 Что надо знать об услуге аварийного восстановления DRaaS

От бэкапа к DRaaS Что такое классический бэкап? В первую очередь бизнес использует бэкап, чтобы защитить

02.12.2020 Commvault расширила функциональность решения Disaster Recovery

ла усовершенствованную функциональность своего решения для послеаварийного восстановления Commvault Disaster Recovery. Теперь Commvault Disaster Recovery поддерживает непрерывную реплика
10.09.2020 Commvault представила Disaster Recovery и другие решения для интеллектуального управления данными

тупности дополнительных решений из ее портфеля Intelligent Data Management. Новые решения Commvault Disaster Recovery, Commvault Backup & Recovery, и Commvault Complete Data Protection уже дост
13.07.2020 Windows научилась размечать жесткие диски правильно. До этого их годами размечали вопреки рекомендациям Microsoft

ре Windows Microsoft решила многолетнюю проблему, из-за которой апгрейд Windows мог вызывать появление «лишних» разделов на системном накопителе, используемых для восстановления работоспособности ОС (Recovery Partition) в случае сбоя, пишет ресурс Windowslatest. Корень проблемы лежал в особенностях работы программы установки Windows. Ранее при выполнении «чистой» установки инсталлятор ОС по
10.12.2019 DataLine запустила услугу аварийного восстановления (DRaaS)

В рамках сервиса DRaaS клиенты смогут быстро восстановиться в облако DataLine при аварии на виртуализации on-premise или в облаке другого сервис-провайдера. При этом для восстановления будет доступна любая из т
28.11.2019 Создан первый в мире «ноутбук для апокалипсиса». Видео

Постапокалиптический ноутбук Энтузиаст Джей Дошер (Jay Doscher) разработал компьютер Raspberry Pi Recovery Kit, теоретически способный пережить конец света, сохранив работоспособность. Это своего рода сверхзащищенный ноутбук в усиленном корпусе, которому не страшны физические воздействия и

31.07.2019 В Windows 10 появится одна из полезнейших функций macOS

в стиле Apple Компания Microsoft интегрирует в Windows 10 функцию «облачного» восстановления и сброса к заводским настройкам. Аналогичная идея реализована в Apple macOS – она носит название Internet Recovery и позволяет быстро вернуть Mac или MacBook к жизни без дополнительных трудностей. По информации инсайдера h0x0d, опубликовавшего заметку о новой функции Windows 10 в своем Twitter, при
08.10.2018 «Спортмастер» защитил критически важные данные с помощью Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance

Oracle сообщила об успешном развертывании комплекса резервного копирования данных Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance (ZDLRA) в сети спортивных магазинов «Спортмастер». Это позволило обеспечить комплексное, централизованное резервирование для большинства бизнес-критических информационных сис
04.09.2018 LanCloud запустил облачный сервис аварийного восстановления серверов

LanCloud вывел на рынок сервис Cloud DRaaS (Disaster Recovery as a Service) с целью предоставления заказчикам готового инструмента
29.01.2018 Veeam представила решение Veeam Recovery для Microsoft Azure

Veeam Software объявила о выпуске нового решения Veeam Recovery с Veeam PN (Powered Network) для Microsoft Azure. Простая в использовании и развертывании, разработка имеет доступную цену и поставляется «под ключ», гарантируя непрерывность деятельно
24.05.2017 Commvault представила ознакомительную версию ПО VM Backup and Recovery

Commvault выпустила для заказчиков и партнеров ознакомительную версию программного обеспечения VM Backup and Recovery, которое упрощает работу пользователей, восстановление после аварий и использование облаков для резервного копирования. Решение позволяет мигрировать данные и виртуальные машины в выбр
15.05.2017 Atlex и Hystax разрабатывают отечественную платформу DRaaS на базе OpenStack

шение с компанией Hystax о разработке отечественной платформы DRaaS (резервная площадка как услуга, Disaster Recovery as a Service) на базе OpenStack. Согласно отчета Forrester Research и Di
14.04.2017 Softline представила облачные решения для обеспечения непрерывности бизнеса

пно два вида услуг: резервное копирование - Backup as a Service (BaaS) и аварийное восстановление - Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS). Backup as a Service предоставляет возможности резервн

Публикаций - 833, упоминаний - 1065

DRaaS и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 162
Microsoft Corporation 25775 142
Acronis - Акронис 489 96
Oracle Corporation 7074 62
Veeam Software 345 58
Dell EMC 5180 55
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 52
Softline - Софтлайн 3743 49
9594 47
IBM - International Business Machines Corp 9699 40
SAP SE 5601 37
Google LLC 12688 34
Cisco Systems 5372 32
HP Inc. 5883 31
NetApp - Network Appliance 667 29
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 27
Commvault 187 27
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 26
Крок - Croc 1964 24
ФОРС - Центр разработки 703 23
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 23
Intel Corporation 12811 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 21
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 20
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 20
Amazon Inc - Amazon.com 3277 20
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 20
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 19
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 19
Selectel - Селектел 544 17
Ростелеком 10948 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 16
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 15
Dell Technologies - Dell Computer 2219 15
Red Hat 1378 14
Nvidia Corp 4002 14
Hystax - Хайстекс 26 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 4
Газпром нефть 725 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Runa Capital 158 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Спортмастер - Sportmaster 201 3
Фаберлик - Faberlic 115 3
Citi - Citibank 158 3
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 26 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 18 3
Почта России ПАО 2370 3
CPPIB - CPP Investment Board 12 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Visa International 1993 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Volkswagen Group - VW 308 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 52
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Федеральное казначейство России 1949 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Sheltered Harbor Alliance 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 474
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 425
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 402
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 340
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 338
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 325
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 239
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 204
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 199
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 199
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 164
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 148
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 145
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 145
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 133
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 722 127
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 126
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 124
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 120
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 102
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 98
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 95
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 88
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 87
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 82
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 80
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 78
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 76
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 71
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 69
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 68
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 68
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 64
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 64
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 63
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 60
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 58
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 58
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 57
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 54
Microsoft Windows 16882 130
Linux OS 11533 102
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 64
Microsoft Azure 1526 62
Broadcom - VMware vSphere 614 51
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 79 48
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 46
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 45
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 35
Apple iPhone 6 4861 31
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 28
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 28
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 27
Veeam Cloud Connect 45 26
Microsoft Office 365 1042 25
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 25
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 24
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 23
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 23
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 22
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 20
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 20
Microsoft Office 4170 19
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 19
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 18
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 17
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 17
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 16
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 15
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 15
Acronis True Image 97 15
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 15
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 15
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 15
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 15
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 15
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 15
Google Android 15243 15
Apache Hadoop 470 14
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 14
Белоусов Сергей 254 22
Лебедев Владимир 94 14
Тимашев Ратмир 69 12
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 9
Вайнер Всеволод 26 7
Зубарев Илья 27 6
McKay Peter - Маккей Питер 21 6
Pinchev Alex - Пинчев Алекс 13 6
Березин Максим 144 5
Шайхатаров Олег 8 5
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 5
Мартиросов Давид 123 5
Мальгин Сергей 7 5
Жуковский Дмитрий 7 5
Андриевский Сергей 24 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 4
Zanni John - Занни Джон 11 4
Боровиков Сергей 34 4
Серова Елена 320 4
Donahue Jason - Донахью Джейсон 6 4
Шукевич Александр 4 4
Шадаев Максут 1210 3
Сергеев Сергей 179 3
Засохлин Иван 9 3
Свиридов Владимир 28 3
Коробов Евгений 31 3
Гайлитис Андрис 17 3
Hammer Robert - Хаммер Роберт 16 3
Hammer N. Robert - Хаммер Н. Роберт 15 3
Клявин Владимир 52 3
Соловьев Дмитрий 84 3
Bertrand Christophe - Бертран Кристоф 4 3
Бадаев Алексей 40 3
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 3
Largent Bill - Ларджент Билл 8 3
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 3
Steiner Ezequiel - Штайнер Эзекиль 6 3
Кулаков Павел 29 3
Исаев Дмитрий 58 3
Груздев Антон 45 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 369
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 97
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 97
Европа 24964 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 68
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 29
Германия - Федеративная Республика 13221 27
Япония 13807 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Сингапур - Республика 1953 20
Франция - Французская Республика 8177 20
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 17
Россия - СФО - Новосибирск 4876 17
Европа Восточная 3138 16
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 15
Азия - Азиатский регион 5920 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 13
Ближний Восток 3154 13
Украина 7928 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Африка - Африканский регион 3641 12
Казахстан - Республика 6048 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 10
Канада 5081 10
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 9
Индия - Bharat 5869 9
Америка - Американский регион 2206 9
Турция - Турецкая республика 2620 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
США - Техас 1048 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 7
Великобритания - Лондон 2432 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Грузия 1332 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 152
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 136
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 113
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 100
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 98
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 70
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 59
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 58
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 53
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 53
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 50
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 49
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 44
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 44
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 39
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 39
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 36
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 33
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 33
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 32
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 32
Аренда 2687 30
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 25
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 21
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 21
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 19
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 18
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 17
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 16
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 16
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 16
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 15
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
Forbes - Форбс 1002 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
New Scientist 1448 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
BleepingComputer - Издание 458 2
N+1 - Издание 188 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
The Guardian - Британская газета 406 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Android Authority 62 2
SpaceNews 73 2
Reddit 398 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
ZDnet 663 1
Ведомости 1466 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Crunchbase 74 1
9to5Google 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Fortune 211 1
Windowslatest 14 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
KrebsOnSecurity 18 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
TechSpot 188 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 16 1
Neowin 217 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Blocks & Files 14 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
ABC News 52 1
InformationWeek 241 1
Reg Hardware 91 1
VNUNet.com 214 1
Открытые системы ИД 176 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
IDC - International Data Corporation 4975 44
Gartner - Гартнер 3658 38
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 28
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 17
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 16
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 10
Fortune Global 500 295 10
Forrester Research 834 8
Forbes Global 2000 50 6
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 5
HFS Research 49 4
Informa - Ovum - Omdia 155 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
Vanson Bourne 49 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
CNews Инновация года - награда 155 2
IDC Semiannual Software Tracker 5 2
Fortune Global 100 142 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Technavio 29 2
Forbes Cloud 100 6 2
Fortune Global 1000 51 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Markets&Markets Research 113 2
Research and Markets 26 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Frost & Sullivan 207 1
Forrester Consulting 26 1
AV-Test Institute 41 1
НМГ - Медиалогия 37 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
TechTarget 13 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Mordor Intelligence 35 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
Allied Market Research 22 1
Dimensional Research 16 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 2
Acronis Academy 2 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
Northeastern Illinois University - Северо-Восточный университет Иллинойса США 3 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
Dell EMC Education Services 2 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
UIdaho - University of Idaho - Айдахский университет - Университет Айдахо - Государственный университет штата Айдахо 10 1
Quinnipiac University - Квиннипэкский университет 1 1
РАН ИФЗ - Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук 3 1
Chapman University - Университет Чепмена - Чепменский университет 3 1
Lexington Institute - Лексингтонский научно-исследовательский институт 7 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 13
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
VeeamON Forum 10 5
CNews FORUM Кейсы 313 3
VMworld 29 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Capture the Flag - CTF 56 2
CNews AWARDS - награда 571 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Oracle Live SQL 1 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
FIA WEC - FIA World Endurance Championship - Чемпионат мира по автогонкам на выносливость 1 1
ComNews Awards 10 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Dell Solutions Forum 4 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Ланит - Онланта Tech 2 1
IT Elements 13 1
GoCloud Tech 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще