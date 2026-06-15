Selectel и «Хайстекс» представили решение для георезервирования и аварийного восстановления инфраструктуры в облаке Selectel запускает решение для аварийного восстановления инфраструктуры (Disaster Recovery, DR) на базе «Хайстекс Акура». Сервис позволит компаниям создавать резервну

НТЦ ИТ РОСА выпустила платформу виртуализации ROSA Virtualization 4.0 с поддержкой Disaster Recovery ую основу. Новая версия позволяет организациям бесшовно переходить на современные компоненты базовой операционной системы и обеспечивает непрерывность бизнес-процессов за счет встроенного функционала Disaster Recovery. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.. В версии 4.0 особое внимание уделено вопросам информационной безопасности и соответствия требованиям регуляторов (ФСТЭК, ЦБ

Исследование «Телеком биржи»: спрос на услуги резервного копирования в 2025 году вырос вдвое более 600 компаний), которое показало: в 2025 г. спрос на услуги резервного копирования (Back-up) и DRaaS (Disaster Recovery as a Service) вырос в два раза по сравнению с 2024 г. Об этом CNews

ActiveCloud защитил бизнес-критичные системы российского онлайн-ритейлера с помощью организации системы аварийного восстановления oud реализовал проект по построению резервного ЦОД и организации системы аварийного восстановления (Disaster Recovery) для российского онлайн-ритейлера. Специалисты провели репликацию виртуальн

M1Cloud предоставляет DRaaS для «1С» и ERP M1Cloud предоставляет DRaaS для «1С» и ERP. В M1Cloud запросы на DRaaS (Disaster Recovery as a Service) для

Рейтинг провайдеров DRaaS 2023 Рейтинг провайдеров DRaaS 2023 Рынок аварийного восстановления растет и развивается вместе с облачным рынком в це

Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф любой компании должно осуществляться в непрерывном режиме, без перебоев и вынужденных пауз. Сервисы Disaster Recovery помогают решать эти задачи: они становятся популярнее и предлагаются в новы

«Альт Домен» и Granulex Recovery помогут ускорить переход на российское ПО Компании «МД Информационные системы» (ГК МДИС) и «Базальт СПО» подтвердили совместимость подсистемы гранулярного восстановления каталога Granulex Recovery с программным комплексом «Альт Домен». Совместное решение позволит организациям, переходящим на отечественное ПО, пройти сложный процесс миграции с Microsoft AD в ускоренном режиме, бе

В M1Cloud запросы на BaaS и DRaaS выросли в 3 раза в 2025 году oud зафиксировал рост запросов на услуги резервного копирования (BaaS) и аварийного восстановления (DRaaS) в 3 раза. Такой спрос обусловлен необходимостью обеспечения непрерывности бизнеса, уже

Провайдер «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью DRaaS сообщили представители Softline/ Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) объявил о выводе на рынок DRaaS (Disaster Recovery as a Service) — услуги аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры,

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS иложения лучше размещать в облаке Облачные инфраструктурные платформы для разработчиков и Kubernetes Информационная безопасность как услуга (SecaaS) Резервное копирование и восстановление как услуга (DRaaS) Облачная аналитика данных и Data Science Бессерверные облака Кейсы применения облачных технологий Как рассчитать эффективность облаков Особенности организации мультиоблачной инфраструкту

VK Cloud предоставил бесплатный доступ для своих пользователей к сервису аварийного восстановления данных «Хайстекс Акура» в личном кабинете VK Cloud перейти в маркетплейс для получения бесплатной лицензии «Хайстекс Акура» Disaster Recovery; учесть стоимость поддержания резервируемой инфраструктуры для работы агент

Тенденции на рынке DRaaS ься за данной услугой к провайдеру. Во втором случае DR предоставляется в качестве DR-as-a-Service (DRaaS). DRaaS — быстрорастущий сегмент рынка ИТ Качество облачных услуг, в том числе <

Market.CNews обновил рейтинг провайдеров DRaaS 2023 ику, основанную на 10 критериях и наиболее точно отвечающую потребностям рынка. Рейтинг провайдеров DRaaS 2023 Сравнение поставщиков проводилось по следующим критериям: Программное обеспечение.

Шесть этапов создания плана аварийного восстановления DRP и, когда бизнес остановится по причине возникновения аварии на сервере или в приложении. Разработка DRaaS-решения DRaaS (аварийное восстановление как услуга) обеспечивает быстрое восстан

Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать Аварийное восстановление как услуга (DRaaS) — это решение, которое позволяет компаниям быстро восстановить свои критические систем

Как Disaster Recovery спасает ИТ и бизнес в эпоху возросших рисков. Опыт компаний: ВсеИнструменты.ру, Фаберлик, АДВ, Актион. На мероприятиях планируем обсудить подходы к выбору ИТ-архитектуры при построении Disaster Recovery решений с учетом требований и уровня критичности систем, Best practice компаний из разных сфер бизнеса, практические моменты при запуске DR, способы решения возникающих пробле

Бренд ничего не значит. Самыми ненадежными оказались винчестеры самых знаменитых производителей На производителя ориентироваться не стоит Жесткие диски Hitachi и Seagate признаны самыми ненадежными на фоне остальных, пишет портал TechSpot со ссылкой на исследование компании Secure Data Recovery. Накопители этих марок являются сами востребованными на рынке — как сообщал CNews, в 2022 г. Seagate реализовала винчестеров больше своих конкурентов, а Hitachi оказалась на втором мес

Market.CNews готовит рейтинг провайдеров DRaaS. Идет сбор данных Вопросы к обсуждению В рамках обзора планируется осветить следующие вопросы: DRaaS 2023: что нового готовы предложить провайдерыИмпортозамещение: все ли гладко у провайде

Softline разработала и внедрила методологию аварийного восстановления службы Active Directory для группы «Агроинвест» Softline разработала для группы «Агроинвест» план аварийного восстановления для инфраструктуры Active Directory (AD), размещенной в облаке Softline Cloud. Также инженеры Softline провели для сотрудников ИТ-службы клиента практические занятия п

Сервисы интеллектуального управления данными Commvault теперь появились на AWS Marketplace много обеспечения Commvault Backup & Recovery вместе с дополнительной опцией приобретения Commvault Disaster Recovery и сервисов Commvault Professional Services предоставляет пользователям AWS

M1Cloud предоставил DRaaS для крупного и среднего бизнеса Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group предоставляет Disaster Recovery as a Service для облачной инфраструктуры крупного и среднего бизнеса. Серви

Что на самом деле означают 2 самых главных параметра в DRaaS: RTO и RPO Рейтинг поставщиков DRaaS Что такое RTO и RPO в аварийном восстановлении Хотя эти два понятия отчасти влияют друг

Все о репликации данных в IaaS и DRaaS ние не только содержащейся в системе информации, но и структуры объекта. Узнать, кто из провайдеров DRaaS обеспечивает непрерывную репликацию Один из характеризующих параметров репликации — вре

Решение CyberProtect Cyber Recovery от Dell Technologies: как повысить устойчивость бизнеса к кибератакам к, напрямую зависят стабильность доходов и само существование компании. Dell EMC CyberProtect Cyber Recovery: последняя линия защиты данных от кибератак Cyber Recovery – это новый тип ре

Экспертиза: зачем российским компаниям нужны технологии аварийного восстановления Disaster Recovery: каким компаниям и зачем это нужно Как правило, Disaster Recovery востребован крупным и средним бизнесом, чья деятельность связана с обработк

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021 Вскоре после того, как мир заговорил про облака и IaaS, пришло время задуматься о DRaaS. Ведь какими бы надежными ни были дата-центры компаний, аварии на них происходят с зави

Что надо знать об услуге аварийного восстановления DRaaS От бэкапа к DRaaS Что такое классический бэкап? В первую очередь бизнес использует бэкап, чтобы защитить

Commvault расширила функциональность решения Disaster Recovery ла усовершенствованную функциональность своего решения для послеаварийного восстановления Commvault Disaster Recovery. Теперь Commvault Disaster Recovery поддерживает непрерывную реплика

Commvault представила Disaster Recovery и другие решения для интеллектуального управления данными тупности дополнительных решений из ее портфеля Intelligent Data Management. Новые решения Commvault Disaster Recovery, Commvault Backup & Recovery, и Commvault Complete Data Protection уже дост

Windows научилась размечать жесткие диски правильно. До этого их годами размечали вопреки рекомендациям Microsoft ре Windows Microsoft решила многолетнюю проблему, из-за которой апгрейд Windows мог вызывать появление «лишних» разделов на системном накопителе, используемых для восстановления работоспособности ОС (Recovery Partition) в случае сбоя, пишет ресурс Windowslatest. Корень проблемы лежал в особенностях работы программы установки Windows. Ранее при выполнении «чистой» установки инсталлятор ОС по

DataLine запустила услугу аварийного восстановления (DRaaS) В рамках сервиса DRaaS клиенты смогут быстро восстановиться в облако DataLine при аварии на виртуализации on-premise или в облаке другого сервис-провайдера. При этом для восстановления будет доступна любая из т

Создан первый в мире «ноутбук для апокалипсиса». Видео Постапокалиптический ноутбук Энтузиаст Джей Дошер (Jay Doscher) разработал компьютер Raspberry Pi Recovery Kit, теоретически способный пережить конец света, сохранив работоспособность. Это своего рода сверхзащищенный ноутбук в усиленном корпусе, которому не страшны физические воздействия и

В Windows 10 появится одна из полезнейших функций macOS в стиле Apple Компания Microsoft интегрирует в Windows 10 функцию «облачного» восстановления и сброса к заводским настройкам. Аналогичная идея реализована в Apple macOS – она носит название Internet Recovery и позволяет быстро вернуть Mac или MacBook к жизни без дополнительных трудностей. По информации инсайдера h0x0d, опубликовавшего заметку о новой функции Windows 10 в своем Twitter, при

«Спортмастер» защитил критически важные данные с помощью Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance Oracle сообщила об успешном развертывании комплекса резервного копирования данных Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance (ZDLRA) в сети спортивных магазинов «Спортмастер». Это позволило обеспечить комплексное, централизованное резервирование для большинства бизнес-критических информационных сис

LanCloud запустил облачный сервис аварийного восстановления серверов LanCloud вывел на рынок сервис Cloud DRaaS (Disaster Recovery as a Service) с целью предоставления заказчикам готового инструмента

Veeam представила решение Veeam Recovery для Microsoft Azure Veeam Software объявила о выпуске нового решения Veeam Recovery с Veeam PN (Powered Network) для Microsoft Azure. Простая в использовании и развертывании, разработка имеет доступную цену и поставляется «под ключ», гарантируя непрерывность деятельно

Commvault представила ознакомительную версию ПО VM Backup and Recovery Commvault выпустила для заказчиков и партнеров ознакомительную версию программного обеспечения VM Backup and Recovery, которое упрощает работу пользователей, восстановление после аварий и использование облаков для резервного копирования. Решение позволяет мигрировать данные и виртуальные машины в выбр

Atlex и Hystax разрабатывают отечественную платформу DRaaS на базе OpenStack шение с компанией Hystax о разработке отечественной платформы DRaaS (резервная площадка как услуга, Disaster Recovery as a Service) на базе OpenStack. Согласно отчета Forrester Research и Di