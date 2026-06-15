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DRaaS Disaster Recovery as a Service Аварийное восстановление как услуга Data Recovery as a Service Услуга аварийного восстановления данных
- DRaaS (Disaster Recovery as a Service) — услуга аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры, предоставляемой по сервисной модели. Это комплексное решение, которое обеспечивает быстрое восстановление критически важных бизнес систем и данных компании в случае непредвиденных сбоев, кибератак, природных катастроф или других чрезвычайных ситуаций.
- DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС
- RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя
- Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|15.06.2026
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Selectel и «Хайстекс» представили решение для георезервирования и аварийного восстановления инфраструктуры в облаке
Selectel запускает решение для аварийного восстановления инфраструктуры (Disaster Recovery, DR) на базе «Хайстекс Акура». Сервис позволит компаниям создавать резервну
|29.12.2025
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НТЦ ИТ РОСА выпустила платформу виртуализации ROSA Virtualization 4.0 с поддержкой Disaster Recovery
ую основу. Новая версия позволяет организациям бесшовно переходить на современные компоненты базовой операционной системы и обеспечивает непрерывность бизнес-процессов за счет встроенного функционала Disaster Recovery. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.. В версии 4.0 особое внимание уделено вопросам информационной безопасности и соответствия требованиям регуляторов (ФСТЭК, ЦБ
|16.12.2025
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Исследование «Телеком биржи»: спрос на услуги резервного копирования в 2025 году вырос вдвое
более 600 компаний), которое показало: в 2025 г. спрос на услуги резервного копирования (Back-up) и DRaaS (Disaster Recovery as a Service) вырос в два раза по сравнению с 2024 г. Об этом CNews
|08.12.2025
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ActiveCloud защитил бизнес-критичные системы российского онлайн-ритейлера с помощью организации системы аварийного восстановления
oud реализовал проект по построению резервного ЦОД и организации системы аварийного восстановления (Disaster Recovery) для российского онлайн-ритейлера. Специалисты провели репликацию виртуальн
|16.10.2025
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M1Cloud предоставляет DRaaS для «1С» и ERP
M1Cloud предоставляет DRaaS для «1С» и ERP. В M1Cloud запросы на DRaaS (Disaster Recovery as a Service) для
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Рейтинг провайдеров DRaaS 2023
Рейтинг провайдеров DRaaS 2023 Рынок аварийного восстановления растет и развивается вместе с облачным рынком в це
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Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф
любой компании должно осуществляться в непрерывном режиме, без перебоев и вынужденных пауз. Сервисы Disaster Recovery помогают решать эти задачи: они становятся популярнее и предлагаются в новы
|02.09.2025
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«Альт Домен» и Granulex Recovery помогут ускорить переход на российское ПО
Компании «МД Информационные системы» (ГК МДИС) и «Базальт СПО» подтвердили совместимость подсистемы гранулярного восстановления каталога Granulex Recovery с программным комплексом «Альт Домен». Совместное решение позволит организациям, переходящим на отечественное ПО, пройти сложный процесс миграции с Microsoft AD в ускоренном режиме, бе
|14.08.2025
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В M1Cloud запросы на BaaS и DRaaS выросли в 3 раза в 2025 году
oud зафиксировал рост запросов на услуги резервного копирования (BaaS) и аварийного восстановления (DRaaS) в 3 раза. Такой спрос обусловлен необходимостью обеспечения непрерывности бизнеса, уже
|11.03.2025
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Провайдер «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью DRaaS
сообщили представители Softline/ Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) объявил о выводе на рынок DRaaS (Disaster Recovery as a Service) — услуги аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры,
|10.10.2024
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Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
иложения лучше размещать в облаке Облачные инфраструктурные платформы для разработчиков и Kubernetes Информационная безопасность как услуга (SecaaS) Резервное копирование и восстановление как услуга (DRaaS) Облачная аналитика данных и Data Science Бессерверные облака Кейсы применения облачных технологий Как рассчитать эффективность облаков Особенности организации мультиоблачной инфраструкту
|10.11.2023
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VK Cloud предоставил бесплатный доступ для своих пользователей к сервису аварийного восстановления данных «Хайстекс Акура»
в личном кабинете VK Cloud перейти в маркетплейс для получения бесплатной лицензии «Хайстекс Акура» Disaster Recovery; учесть стоимость поддержания резервируемой инфраструктуры для работы агент
|26.04.2023
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Тенденции на рынке DRaaS
ься за данной услугой к провайдеру. Во втором случае DR предоставляется в качестве DR-as-a-Service (DRaaS). DRaaS — быстрорастущий сегмент рынка ИТ Качество облачных услуг, в том числе <
|26.04.2023
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Market.CNews обновил рейтинг провайдеров DRaaS 2023
ику, основанную на 10 критериях и наиболее точно отвечающую потребностям рынка. Рейтинг провайдеров DRaaS 2023 Сравнение поставщиков проводилось по следующим критериям: Программное обеспечение.
|26.04.2023
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Шесть этапов создания плана аварийного восстановления DRP
и, когда бизнес остановится по причине возникновения аварии на сервере или в приложении. Разработка DRaaS-решения DRaaS (аварийное восстановление как услуга) обеспечивает быстрое восстан
|13.04.2023
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Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать
Аварийное восстановление как услуга (DRaaS) — это решение, которое позволяет компаниям быстро восстановить свои критические систем
|29.03.2023
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Как Disaster Recovery спасает ИТ и бизнес в эпоху возросших рисков. Опыт компаний: ВсеИнструменты.ру, Фаберлик, АДВ, Актион.
На мероприятиях планируем обсудить подходы к выбору ИТ-архитектуры при построении Disaster Recovery решений с учетом требований и уровня критичности систем, Best practice компаний из разных сфер бизнеса, практические моменты при запуске DR, способы решения возникающих пробле
|20.03.2023
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Бренд ничего не значит. Самыми ненадежными оказались винчестеры самых знаменитых производителей
На производителя ориентироваться не стоит Жесткие диски Hitachi и Seagate признаны самыми ненадежными на фоне остальных, пишет портал TechSpot со ссылкой на исследование компании Secure Data Recovery. Накопители этих марок являются сами востребованными на рынке — как сообщал CNews, в 2022 г. Seagate реализовала винчестеров больше своих конкурентов, а Hitachi оказалась на втором мес
|05.12.2022
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Market.CNews готовит рейтинг провайдеров DRaaS. Идет сбор данных
Вопросы к обсуждению В рамках обзора планируется осветить следующие вопросы: DRaaS 2023: что нового готовы предложить провайдерыИмпортозамещение: все ли гладко у провайде
|17.05.2022
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Softline разработала и внедрила методологию аварийного восстановления службы Active Directory для группы «Агроинвест»
Softline разработала для группы «Агроинвест» план аварийного восстановления для инфраструктуры Active Directory (AD), размещенной в облаке Softline Cloud. Также инженеры Softline провели для сотрудников ИТ-службы клиента практические занятия п
|25.10.2021
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Сервисы интеллектуального управления данными Commvault теперь появились на AWS Marketplace
много обеспечения Commvault Backup & Recovery вместе с дополнительной опцией приобретения Commvault Disaster Recovery и сервисов Commvault Professional Services предоставляет пользователям AWS
|10.08.2021
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M1Cloud предоставил DRaaS для крупного и среднего бизнеса
Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group предоставляет Disaster Recovery as a Service для облачной инфраструктуры крупного и среднего бизнеса. Серви
|17.05.2021
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Что на самом деле означают 2 самых главных параметра в DRaaS: RTO и RPO
Рейтинг поставщиков DRaaS Что такое RTO и RPO в аварийном восстановлении Хотя эти два понятия отчасти влияют друг
|12.05.2021
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Все о репликации данных в IaaS и DRaaS
ние не только содержащейся в системе информации, но и структуры объекта. Узнать, кто из провайдеров DRaaS обеспечивает непрерывную репликацию Один из характеризующих параметров репликации — вре
|28.04.2021
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Решение CyberProtect Cyber Recovery от Dell Technologies: как повысить устойчивость бизнеса к кибератакам
к, напрямую зависят стабильность доходов и само существование компании. Dell EMC CyberProtect Cyber Recovery: последняя линия защиты данных от кибератак Cyber Recovery – это новый тип ре
|28.04.2021
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Экспертиза: зачем российским компаниям нужны технологии аварийного восстановления
Disaster Recovery: каким компаниям и зачем это нужно Как правило, Disaster Recovery востребован крупным и средним бизнесом, чья деятельность связана с обработк
|26.04.2021
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Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021
Вскоре после того, как мир заговорил про облака и IaaS, пришло время задуматься о DRaaS. Ведь какими бы надежными ни были дата-центры компаний, аварии на них происходят с зави
|22.04.2021
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Что надо знать об услуге аварийного восстановления DRaaS
От бэкапа к DRaaS Что такое классический бэкап? В первую очередь бизнес использует бэкап, чтобы защитить
|02.12.2020
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Commvault расширила функциональность решения Disaster Recovery
ла усовершенствованную функциональность своего решения для послеаварийного восстановления Commvault Disaster Recovery. Теперь Commvault Disaster Recovery поддерживает непрерывную реплика
|10.09.2020
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Commvault представила Disaster Recovery и другие решения для интеллектуального управления данными
тупности дополнительных решений из ее портфеля Intelligent Data Management. Новые решения Commvault Disaster Recovery, Commvault Backup & Recovery, и Commvault Complete Data Protection уже дост
|13.07.2020
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Windows научилась размечать жесткие диски правильно. До этого их годами размечали вопреки рекомендациям Microsoft
ре Windows Microsoft решила многолетнюю проблему, из-за которой апгрейд Windows мог вызывать появление «лишних» разделов на системном накопителе, используемых для восстановления работоспособности ОС (Recovery Partition) в случае сбоя, пишет ресурс Windowslatest. Корень проблемы лежал в особенностях работы программы установки Windows. Ранее при выполнении «чистой» установки инсталлятор ОС по
|10.12.2019
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DataLine запустила услугу аварийного восстановления (DRaaS)
В рамках сервиса DRaaS клиенты смогут быстро восстановиться в облако DataLine при аварии на виртуализации on-premise или в облаке другого сервис-провайдера. При этом для восстановления будет доступна любая из т
|28.11.2019
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Создан первый в мире «ноутбук для апокалипсиса». Видео
Постапокалиптический ноутбук Энтузиаст Джей Дошер (Jay Doscher) разработал компьютер Raspberry Pi Recovery Kit, теоретически способный пережить конец света, сохранив работоспособность. Это своего рода сверхзащищенный ноутбук в усиленном корпусе, которому не страшны физические воздействия и
|31.07.2019
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В Windows 10 появится одна из полезнейших функций macOS
в стиле Apple Компания Microsoft интегрирует в Windows 10 функцию «облачного» восстановления и сброса к заводским настройкам. Аналогичная идея реализована в Apple macOS – она носит название Internet Recovery и позволяет быстро вернуть Mac или MacBook к жизни без дополнительных трудностей. По информации инсайдера h0x0d, опубликовавшего заметку о новой функции Windows 10 в своем Twitter, при
|08.10.2018
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«Спортмастер» защитил критически важные данные с помощью Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance
Oracle сообщила об успешном развертывании комплекса резервного копирования данных Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance (ZDLRA) в сети спортивных магазинов «Спортмастер». Это позволило обеспечить комплексное, централизованное резервирование для большинства бизнес-критических информационных сис
|04.09.2018
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LanCloud запустил облачный сервис аварийного восстановления серверов
LanCloud вывел на рынок сервис Cloud DRaaS (Disaster Recovery as a Service) с целью предоставления заказчикам готового инструмента
|29.01.2018
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Veeam представила решение Veeam Recovery для Microsoft Azure
Veeam Software объявила о выпуске нового решения Veeam Recovery с Veeam PN (Powered Network) для Microsoft Azure. Простая в использовании и развертывании, разработка имеет доступную цену и поставляется «под ключ», гарантируя непрерывность деятельно
|24.05.2017
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Commvault представила ознакомительную версию ПО VM Backup and Recovery
Commvault выпустила для заказчиков и партнеров ознакомительную версию программного обеспечения VM Backup and Recovery, которое упрощает работу пользователей, восстановление после аварий и использование облаков для резервного копирования. Решение позволяет мигрировать данные и виртуальные машины в выбр
|15.05.2017
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Atlex и Hystax разрабатывают отечественную платформу DRaaS на базе OpenStack
шение с компанией Hystax о разработке отечественной платформы DRaaS (резервная площадка как услуга, Disaster Recovery as a Service) на базе OpenStack. Согласно отчета Forrester Research и Di
|14.04.2017
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Softline представила облачные решения для обеспечения непрерывности бизнеса
пно два вида услуг: резервное копирование - Backup as a Service (BaaS) и аварийное восстановление - Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS). Backup as a Service предоставляет возможности резервн
DRaaS и организации, системы, технологии, персоны:
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