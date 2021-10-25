Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DRaaS
Disaster Recovery as a Service
Аварийное восстановление как услуга
Data Recovery as a Service
Услуга аварийного восстановления данных
Публикаций - 113, упоминаний - 277
DRaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 1
|TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
|WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 15 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 4
|Forbes - Форбс 560 3
|Reddit 212 1
|The Register 1262 1
|BleepingComputer - Издание 131 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
|CrunchBase 63 1
|Windowslatest 13 1
|Blocks & Files 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru