VK Cloud предоставил бесплатный доступ для своих пользователей к сервису аварийного восстановления данных «Хайстекс Акура»

Лицензии на программное обеспечение для аварийного восстановления данных и бизнес-приложений «Хайстекс Акура» теперь доступны без дополнительной оплаты для всех клиентов, которые размещают свои ЦОДы в облаке VK Cloud.

Таким образом, пользователи VK Cloud могут восстановить работоспособность бизнес-процессов в случае сбоев или аварийных ситуаций, оплачивая только инфраструктуру, необходимую для работы агента.

Как стать пользователем VK Cloud с бесплатной лицензией «Хайстекс Акура»: определить подходящий сценарий использования: VK Cloud как резервная площадка; VK Cloud как основная площадка; в личном кабинете VK Cloud перейти в маркетплейс для получения бесплатной лицензии «Хайстекс Акура» Disaster Recovery; учесть стоимость поддержания резервируемой инфраструктуры для работы агента (единственная необходимая оплата для пользователя), которая определяется индивидуальной конфигурацией, включая число виртуальных машин и привязанных к ним дисков HDD, SSD или High-IOPS SSD.

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Получить бесплатный доступ к программному решению «Хайстекс Акура», которое предоставляет пользователям: полную автоматизацию процесса восстановление данных; гибкие DR планы и оркестрацию данных; минимальные значения RPO и RTO; полную изоляцию данных – все данные находятся внутри сетей клиента, решение не обращается к сторонним ресурсам; консистентность данных и безопасность приложений (никакие драйвера не внедряются в работу ОС); автоматизированное тестирование сценариев восстановления; создание резервных копий данных без простоев и остановки бизнес-процессов.

Благодаря этому подходу пользователи VK Cloud получают возможность сократить затраты, получив бесплатную лицензию на сервис аварийного восстановления данных «Хайстекс Акура», и обеспечить непрерывность бизнес-процессов в случае сбоев, аварий в ЦОДе и человеческих ошибок.