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Hystax Acura Хайстекс Акура

Хайстекс Акура является полностью автоматизированным решением по виртуализации, Disaster Recovery и бэкапу данных. Продукт помогает осуществлять миграцию между любыми российскими и зарубежными платформами виртуализации, обеспечивает аварийное восстановление и резервное копирование данных.


11.03.2025 Провайдер «Инферит Облако» защитит данные клиентов с помощью DRaaS 1
13.11.2024 K2 Cloud перенес ИТ-инфраструктуру Dipo в облако 1
20.09.2024 «Инферит Облако» запустила услугу автоматизированной миграции 1
11.04.2024 «Хайстекс» и VK Cloud: решение задач импортозамещения в ответ на остановку работы облачных сервисов Microsoft и Amazon 1
10.11.2023 VK Cloud предоставил бесплатный доступ для своих пользователей к сервису аварийного восстановления данных «Хайстекс Акура» 1
20.09.2023 Александр Худяков -

Александр Худяков, Selectel: Гибридное облако — выход для тех, кто не может перейти с VMware на альтернативные средства виртуализации

 2
19.07.2023 Linxdatacenter запустил услугу миграции в облако на базе «Хайстекс» 1
13.04.2023 Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать 2
01.11.2022 Softline заключила партнерское соглашения с «Хайстекс» 1
06.05.2020 «Крок» и Hystax запускают услугу по автоматизированной миграции данных и создания DR-сред 1
24.03.2017 ИТ-аутсорсинг в поиске границы между заказчиком и поставщиком 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Hystax Acura и организации, системы, технологии, персоны:

Hystax - Хайстекс 13 7
Broadcom - VMware 2383 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 798 3
Microsoft Corporation 24703 3
Softline - Софтлайн 2868 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3981 3
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AT&T Inc 1682 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 312 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 42 1
Red Hat 1317 1
Fortinet 392 1
Selectel - Селектел 395 1
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Atlex - Окей-Телеком 6 1
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LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 71 1
Softline - Инферит - Инферит Облако 53 1
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 39 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7415 1
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