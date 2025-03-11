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Hystax Acura Хайстекс Акура
Хайстекс Акура является полностью автоматизированным решением по виртуализации, Disaster Recovery и бэкапу данных. Продукт помогает осуществлять миграцию между любыми российскими и зарубежными платформами виртуализации, обеспечивает аварийное восстановление и резервное копирование данных.
Hystax Acura и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7415 1
|Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 196 1
|Honda - Acura 18 1
|Зинкевич Сергей 58 2
|Смирнов Николай 29 1
|Репин Никита 9 1
|Безруков Валерий 10 1
|Кадыков Роман 15 1
|Учамприн Алексей 6 1
|Петров Алексей 34 1
|Маковкин Иван 6 1
|Македонский Сергей 47 1
|Энфиаджян Рубен 23 1
|Баранова Елена 7 1
|Куликов Никита 5 1
|Исаев Дмитрий 42 1
|Волков Михаил 61 1
|Худяков Александр 6 1
|Мельников Руслан 18 1
|Братчиков Станислав 10 1
|Швец Денис 4 1
|Рынденкова Юлия 1 1
|Андриевский Сергей 17 1
|Исаченкова Ольга 1 1
|Кузнецов Леонид 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145998 10
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|Gartner - Гартнер 3562 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 1
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