«Хайстекс» и ITKey заключили стратегическое технологическое партнерство

Российская компания «Хайстекс», разработчик решений для полностью автоматизированной миграции, disaster recovery и backup ИТ-инфраструктуры бизнеса, и компания ITKey, российский разработчик и поставщик решений для построения облачной инфраструктуры, объявили о начале стратегического технологического сотрудничества, направленного на развитие инновационных решений и усиления позиций на рынке.

Это партнерство направлено на объединение экспертизы ITKey в области проектирования разработки и деплоя облачных сред с высокодоступной инфраструктурой и технологий «Хайстекс» в области обеспечения катастрофоустойчивости (DR), резервного копирования и кроссплатформенной миграции.

Ключевые аспекты партнерства

Комплексное решение: ITKey будет предлагать и внедрять продукты Хайстекс – «Хайстекс Акура» – в качестве компонента решений по переносу данных в частные облака и созданию резервных площадок на базе KeyStack.

Расширение рынка: партнерство позволит Хайстекс расширить свое присутствие в сегменте крупных корпоративных клиентов и госкомпаний за счет широкой клиентской базы и сети ITKey.

Технологическая синергия: совместная работа команд позволит разрабатывать интегрированные, оптимизированные и полностью локализованные решения, отвечающие строгим требованиям российского рынка и стратегии импортозамещения.

«Мы рады объявить о стратегическом партнерстве с ITKey. Их глубокое понимание потребностей корпоративного сектора в сочетании с нашей технологией обеспечения непрерывности бизнеса создаст мощное предложение, которое позволит нашим общим клиентам не только ускорить цифровую трансформацию, но и гарантировать максимальную отказоустойчивость их критически важных систем», – сказала генеральный директор ООО «Хайстекс» Ольга Исаченкова.

«Технологии «Хайстекс» усиливают наш портфель услуг. В условиях растущих требований к надежности и скорости восстановления ИТ-инфраструктуры, возможность предлагать нашим клиентам последовательную стратегию миграции с иностранных платформ, последующее обеспечение защиты и восстановление данных – это весомое конкурентное преимущество. Мы уверены, что это партнерство принесет значительную ценность нашим заказчикам», – отметил Андрей Ковалев, генеральный директор и сооснователь ITKey.

Партнерство вступает в силу немедленно. Компании уже приступили к реализации совместных проектов по переводу инфраструктуры ряда крупных российских компаний на отечественные решения.