Разделы

Цифровизация
|

«Хайстекс» и ITKey заключили стратегическое технологическое партнерство

Российская компания «Хайстекс», разработчик решений для полностью автоматизированной миграции, disaster recovery и backup ИТ-инфраструктуры бизнеса, и компания ITKey, российский разработчик и поставщик решений для построения облачной инфраструктуры, объявили о начале стратегического технологического сотрудничества, направленного на развитие инновационных решений и усиления позиций на рынке.

Это партнерство направлено на объединение экспертизы ITKey в области проектирования разработки и деплоя облачных сред с высокодоступной инфраструктурой и технологий «Хайстекс» в области обеспечения катастрофоустойчивости (DR), резервного копирования и кроссплатформенной миграции.

Ключевые аспекты партнерства

Комплексное решение: ITKey будет предлагать и внедрять продукты Хайстекс – «Хайстекс Акура» – в качестве компонента решений по переносу данных в частные облака и созданию резервных площадок на базе KeyStack.

Расширение рынка: партнерство позволит Хайстекс расширить свое присутствие в сегменте крупных корпоративных клиентов и госкомпаний за счет широкой клиентской базы и сети ITKey.

Технологическая синергия: совместная работа команд позволит разрабатывать интегрированные, оптимизированные и полностью локализованные решения, отвечающие строгим требованиям российского рынка и стратегии импортозамещения.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

«Мы рады объявить о стратегическом партнерстве с ITKey. Их глубокое понимание потребностей корпоративного сектора в сочетании с нашей технологией обеспечения непрерывности бизнеса создаст мощное предложение, которое позволит нашим общим клиентам не только ускорить цифровую трансформацию, но и гарантировать максимальную отказоустойчивость их критически важных систем», – сказала генеральный директор ООО «Хайстекс» Ольга Исаченкова.

«Технологии «Хайстекс» усиливают наш портфель услуг. В условиях растущих требований к надежности и скорости восстановления ИТ-инфраструктуры, возможность предлагать нашим клиентам последовательную стратегию миграции с иностранных платформ, последующее обеспечение защиты и восстановление данных – это весомое конкурентное преимущество. Мы уверены, что это партнерство принесет значительную ценность нашим заказчикам», – отметил Андрей Ковалев, генеральный директор и сооснователь ITKey.

Партнерство вступает в силу немедленно. Компании уже приступили к реализации совместных проектов по переводу инфраструктуры ряда крупных российских компаний на отечественные решения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Информационная безопасность 2025

В России впервые в мире получили золотую пленку толщиной 3 нм для гибкой электроники

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

«Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках

«Отец» интернета забыл добавить в него одну деталь, и он попал в рабство к гигантским технокорпорациям

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/