Ventra ITKey KeyStack
KeyStack — отказоустойчивая облачная платформа, построеная на принципе «инфраструктуры как код», которая архитектурно и функционально оптимально подходит для создания как публичного, так и частного облака.
Ventra и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2872 2
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
|Ковалев Андрей 29 6
|Осорин Максим 10 1
|Кочепасов Сергей 13 1
|Суханос Олеся 4 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Петросян Вадим 14 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Деменко Виктор 6 1
|Демин Владислав 3 1
|Соколов Валентин 7 1
|Вирясов Владислав 25 1
|Тимофеев Степан 2 1
|Полевой Сергей 3 1
|Приклонская Анна 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145225 8
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
|Европа 21802 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 224 1
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