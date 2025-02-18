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Ventra ITKey KeyStack


KeyStack отказоустойчивая облачная платформа, построеная на принципе «инфраструктуры как код», которая архитектурно и функционально оптимально подходит для создания как публичного, так и частного облака.


18.02.2025 Подтверждена совместимость облачной платформы KeyStack и СХД Yadro 1
Импортозамещение 2024 1
28.10.2024 Андрей Ковалев -

Андрей Ковалев, ITKey: Переход на open source в облачной инфраструктуре дает чувствительный прирост производительности

 1
29.05.2024 Как устроена open source платформа для создания облачной инфраструктуры 1
27.03.2024 Подтверждена совместимость облачной платформы KeyStack и сервера С2041И от «Гравитон» 2
Андрей Ковалев, ITKey: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна» 1
25.12.2023 X5 Group внедрила решение российской компании ITKey в качестве инфраструктурного слоя облачной платформы X5 Salt 1
14.12.2023 Андрей Ковалев -

Андрей Ковалев, ITKey: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна»

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Публикаций - 8, упоминаний - 9

Ventra и организации, системы, технологии, персоны:

Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 13 8
Broadcom - VMware 2367 3
Cisco Systems 5122 3
Microsoft Corporation 24666 2
Red Hat 1315 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 2
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Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 1
Авантелеком 25 1
Quillis - Квиллис 6 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 495 1
Открытые технологии 701 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
X5 Group - Перекрёсток 550 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
X5 5Post - 5Пост 49 1
Слата 15 1
X5 Group - Чижик 39 1
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NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 568 1
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Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 199 1
Red Hat Ceph Storage 100 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 1
МегаФон ПроБизнес 8 1
3data - RCloud by 3data 11 1
МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution 2 1
ITFB Easydoc 19 1
Quillis - Lerimi 5 1
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 3 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 64 1
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Тимофеев Степан 2 1
Полевой Сергей 3 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145225 8
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 7
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