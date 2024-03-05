Разделы

Тимофеев Степан


УПОМИНАНИЯ


Импортозамещение 2024 1
05.03.2024 Владислав Демин, Степан Тимофеев -

Отечественный рынок инфраструктурного ПО: что имеем и куда идем?

 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тимофеев Степан и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6803 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 115 2
Broadcom - VMware 2437 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 1
SAP SE 5383 1
Cisco Systems 5183 1
Yandex - Яндекс 8091 1
Microsoft Corporation 25046 1
Veeam Software 322 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
Ред Софт - Red Soft 894 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2259 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
TrueConf - ТруКонф 416 1
Ланит - Норбит - Norbit 393 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 292 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 685 1
3data - 3дата 91 1
Salesforce - Informatica 128 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 192 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 327 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 440 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 75 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 58 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 258 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 81 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 64 1
INITI - ИНИТИ 16 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 445 1
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 1
Авантелеком 31 1
МегаФон 9587 1
Quillis - Квиллис 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 260 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 202 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 265 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2498 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3897 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3367 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1045 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1285 1
OpenStack 520 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 998 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13324 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2018 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2675 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 567 1
Новые облачные технологии - МойОфис 845 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
Linux OS 10625 1
Microsoft Azure 1438 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 562 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 609 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 118 1
НКТ - Р7-Офис 441 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 37 1
OpenNebula 40 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 29 1
Red Hat oVirt 50 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 214 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 254 1
VK WorkSpace Почта - VK WorkMail - Почта+ 29 1
INITI SOLO - ИНИТИ СОЛО 15 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 130 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 305 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 1
3data - RCloud by 3data 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 319 1
ITFB Group - Easydoc OCR/IDP-платформа 23 1
МегаФон ПроБизнес 13 1
Quillis - Lerimi 5 1
Ventra - ITKey - KeyStack 11 1
Референс пойнт - Zodiaс.ITM - Зодиак.АйТиЭм 8 1
МегаФон - Nexign CCS - Nexign Converged Charging System - Nexign CCS - Nexign Charging System МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution - Nexign OCS - Nexign Online Charging System 6 1
Демин Владислав 3 2
Дзвинко Роман 18 1
Петросян Вадим 17 1
Матюшин Михаил 16 1
Деменко Виктор 6 1
Соколов Валентин 11 1
Вирясов Владислав 31 1
Суханос Олеся 6 1
Полевой Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Импортозамещение - параллельный импорт 544 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1549 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 1
Аудит - аудиторский услуги 2952 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1851 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2096 1
Философия - Philosophy 476 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 377 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3758 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 651 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 239 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

