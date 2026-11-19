INITI ИНИТИ

«Инити» (ООО «ИНИТИ») — российский разработчик программного обеспечения. Основные направления деятельности компании: разработка программного обеспечения в сфере OSS/BSS;

внедрение и сопровождение программного обеспечения;

интеграция промышленного программного обеспечения. Флагманский продукт компании — «Инити Соло», комплексный инструмент сбора и анализа данных ИКТ-инфраструктуры.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 2 дела, на cумму 2 442 158 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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