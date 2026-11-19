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INITI ИНИТИ
«Инити» (ООО «ИНИТИ») — российский разработчик программного обеспечения. Основные направления деятельности компании:
- разработка программного обеспечения в сфере OSS/BSS;
- внедрение и сопровождение программного обеспечения;
- интеграция промышленного программного обеспечения.
Флагманский продукт компании — «Инити Соло», комплексный инструмент сбора и анализа данных ИКТ-инфраструктуры.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 2 442 158 ₽*
СОБЫТИЯ
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INITI и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпромнефть Снабжение 19 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1879 1
|Газпром ПАО 1502 1
|Газпром нефть 753 1
|Учамприн Андрей 7 7
|Дударек Сергей 1 1
|Тимченко Ульяна 1 1
|Крупин Андрей 3 1
|Игонин Сергей 3 1
|Демин Владислав 4 1
|Ларионов Федор 2 1
|Вологдин Александр 4 1
|Мосин Алексей 11 1
|Тимофеев Степан 2 1
|Донина Елена 1 1
|Рустамов Рустам 567 1
|Степанюк Михаил 84 1
|Лебедев Павел 36 1
|Лобанов Максим 49 1
|Расколов Сергей 43 1
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