OCS представляет каналу систему мониторинга ИКТ-инфраструктуры ИНИТИ СОЛО

OCS Distribution, отечественный ИТ-дистрибьютор, расширяет продуктовый портфель в области ПО и предлагает партнерам новинку от компании «ИНИТИ» – систему мониторинга ИНИТИ СОЛО. Решение собирает, предоставляет и анализирует данные из разрозненных источников – телекоммуникационных сетей, инженерных систем, ИТ-инфраструктуры. ИНИТИ СОЛО входит в Единый реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители OCS.

ИНИТИ СОЛО обеспечивает высокую готовность всей инфраструктуры предприятия: проводит мониторинг состояния всего ИТ-оборудования и телеком-оборудования в режиме, близком к реальному времени, реализует автоматический поиск первопричин аварий с целью сокращения времени на устранение неисправностей, расставляет приоритеты при устранении аварий, прогнозирует места возможных отказов.

Решение оптимизирует функционирование ИТ-инфраструктуры: ведет технологический учет всей инфраструктуры, выявляет неиспользуемые ресурсы, позволят обоснованно планировать развитие и закупки, отслеживает актуальные конфигурации сетевого оборудования, определяет технический состав используемых сервисов.

ИНИТИ СОЛО помогает принимать решения и обеспечивает прозрачность на всех уровнях управления: предлагает единый центр мониторинга, управления и диспетчеризации для контроля всех технологических доменов ИТ-инфраструктуры, способствует повышению эффективности работы инженеров за счет унификации рабочих мест, дает возможность строить вертикаль управления на основе введенных регламентов и прав доступа и вести единую базу данных для формирования операционной и управленческой отчетности.

В ИНИТИ СОЛО можно смоделировать любой элемент ИТ-инфраструктуры – описать его компоненты, физические и логические взаимосвязи между ними, связи с другими сущностями, построить поведенческую модель элемента. ИНИТИ СОЛО обладает широкими возможностями по визуализации данных – топологии, дашбордов, различных отчетов и пр.

Решение предоставляет возможность создавать и моделировать комплексные топологии IP/MPLS, транспортных сетей, сетей радиодоступа, строить произвольные логические группировки, назначать связи логических объектов, отображать разные типы топологий на разных уровнях топологической карты. Несмотря на то, что решение поставляется в коробочном исполнении и содержит обширную библиотеку поддерживаемых устройств и технологий, оно может быть адаптировано под задачи конкретного пользователя.

Важной особенностью ИНИТИ СОЛО является также возможность реализации сколь угодно сложных иерархических и отказоустойчивых инсталляций.

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Поддержкой и продвижением ИНИТИ СОЛО в дилерский канал занимается департамент информационной безопасности и программного обеспечения OCS Distribution. Команда технических экспертов и продуктовых специалистов предоставляет партнерам необходимые консультации, обеспечивает взаимодействие с вендором, помогает в получении доступа к демо и программам обучения как специалистов по продажам решения, так и конечных пользователей, в проведении пилотов. Компетенции в направлении импортозамещения программных продуктов и активные кросс-продуктовые связи внутри дистрибьютора позволяют партнерам OCS строить комплексные решения и реализовывать сложные проекты с минимальными затратами.

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«ИНИТИ» – российский разработчик программного обеспечения. Основные направления деятельности ООО «ИНИТИ» – разработка программного обеспечения в сфере OSS/BSS; модификация и настройка готового программного обеспечения для управления информационными системами и сетями; услуги по внедрению и сопровождению программного обеспечения; услуги по интеграции промышленного программного обеспечения. Флагманский программный продукт «ИНИТИ» – ИНИТИ СОЛО, комплексный инструмент сбора и анализа данных ИКТ-инфраструктуры.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. OCS имеет региональную сеть офисов в 26 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.