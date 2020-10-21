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Система «ИНИТИ СОЛО» 3.0 включена в Единый реестр российских программ

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Система «ИНИТИ СОЛО» версии 3.0 включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных приказом Минкомсвязи России от 06.10.2020. Новая версия системы была представлена и сертифицирована в начале 2020 года как автоматизированная система управления и мониторинга оборудования сетей электросвязи для общего пользования в качестве оборудования автоматизированных систем мониторинга сетей электросвязи.

При разработке учитывался опыт эксплуатации системы в сложных ИТ и телеком- инфраструктурах различных секторов экономики.

Обновления системы «ИНИТИ СОЛО» в версии 3.0: повышена производительность системы мониторинга – по результатам тестов система собирает и обрабатывает данные более чем с миллиона устройств и информационных систем; оптимизирована схема представления и хранения данных – модуль Discovery доработан для решения задач по интеграции и наполнению систем CMDB и технического учёта; модифицировано ядро системы для создания сложных иерархических зависимостей и схем информационного обмена между компонентами системы мониторинга; разработана экспертная система - модуль с широким применением механизмов нечёткой логики; оптимизированы модули мониторинга IP/MPLS сетей, SDH/WDM сетей, ИТ компонент: серверов, приложений, систем виртуализации, сетей и оборудования SAN; разработаны новые методы представления данных – интерактивные дашборды с функцией отчетности, трёхмерное представление топологии и другие методы.

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