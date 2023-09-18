Merlion – официальный дистрибьютор Initi

Merlion и Initi, участник российского рынка мониторинга, подписали дистрибьюторское соглашение. В качестве официального дистрибьютора Merlion начинает продвигать в своем партнерском канале «Инити соло». Это решение предназначено для мониторинга состояния ИТ- и телеком-оборудования в режиме, близком к реальному времени с целью сокращения времени устранения неисправностей и прогнозирования отказов. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Основные возможности решения «Инити соло» включают в себя автоматизацию поиска причины сбоев, расстановку приоритетов при устранении сбоев, прогнозирование мест возможных сбоев, технологический учет всей инфраструктуры, выявление неиспользуемых ресурсов, ведение единой базы данных для формирования операционной и управленческой отчетности, отслеживание актуальных конфигураций сетевого оборудования, определение технического состава используемых сервисов, возможность работы с большим количеством устройств.

Андрей Учамприн, директор по развитию бизнеса ООО «Инити»: «Уже более 13 лет программное обеспечение «Инити соло» помогает нашим заказчикам автоматизировать процессы эксплуатации ИТ и телеком-инфраструктур. За это время нам удалось создать собственное, технологически независимое, не уступающее по своим характеристикам иностранным аналогам, решение. Мы внимательно изучаем пользовательские отзывы, общемировые лучшие практики и тенденции на рынке OSS-систем и постоянно совершенствуем наш программный продукт. Десятки успешно реализованных проектов являются лучшим тому подтверждением. Мы рады объявить о нашем сотрудничестве с одним из ведущих дистрибьюторов России – компанией Merlion и уверены, что оно позитивно скажется на продажах нашего программного обеспечения на территории России».

Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion: «Система мониторинга уже давно является важной и неотъемлемой частью ИТ-инфраструктуры, с уходом западных вендоров из России эта ниша оказалась одной из наименее заполненных отечественными разработчиками. Мы уверены, что решение от вендора, который обладает не только зрелым продуктом с широким функционалом, но и набором «референсных» заказчиков и богатым опытом по успешной миграции с западных решений и построению систем мониторинга с нуля, вызовет живой интерес со стороны партнеров, и прежде всего тех партнеров, которые создают и развивают ИТ-инфраструктуру».

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion – Сергей Расколов. Основной сферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 2400 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону.