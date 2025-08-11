Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком Fuzzy Logic Labs Smart Fraud Detection, SFD
Smart Fraud Detection - интеллектуальная система противодействия мошенничеству нового поколения
УПОМИНАНИЯ
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|НСПК - Национальная система платежных карт 870 1
|Возрождение - Коммерческий банк 347 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1255 1
|Парфенов Сергей 12 3
|Шароватова Лилия 4 3
|Рейдман Дмитрий 9 2
|Рустамов Рустам 473 1
|Ларионов Федор 1 1
|Игонин Сергей 3 1
|Наумов Евгений 38 1
|Черешнев Евгений 23 1
|Вологдин Александр 3 1
|Шульга Игорь 3 1
|Анохин Сергей 92 1
|Рябченков Денис 21 1
|Донина Елена 1 1
