Ростелеком Fuzzy Logic Labs Smart Fraud Detection, SFD


Smart Fraud Detection - интеллектуальная система противодействия мошенничеству нового поколения

УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 Искусственный интеллект в новой версии Smart Fraud Detection 4.3: создание новых правил и моделей борьбы с фродом с помощью нейросетей 1
26.12.2024 Как воруют деньги у юридических лиц: «Ростелеком» предупреждает о новой мошеннической схеме 1
24.07.2024 «Ростелеком» и «Фаззи Лоджик Лабс» обновили систему противодействия мошенничеству Smart Fraud Detection 1
23.10.2023 «Фаззи лоджик лабс» вывела на рынок новый программный продукт на основе ИИ 1
03.04.2023 МТС за отдельные деньги удалит своих клиентов из интернета 1
29.03.2023 «Ростелеком» купил компанию - борца с банковскими мошенниками 1
08.08.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Smart Fraud Detection в России 1
12.04.2022 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с системой для финансового мониторинга и борьбы с мошенничеством Smart Fraud Detection 2
24.03.2022 Сергей Парфёнов -

На отечественном рынке есть антифрод-системы, превосходящие иностранные аналоги

 2
16.12.2020 Банк «Возрождение» и «Фаззи лоджик лабс» начали сотрудничество в области антифрод-мониторинга 1
23.10.2020 «Фаззи лоджик лабс» представила новую функцию системы Smart Fraud Detection 1
14.10.2020 Система обнаружения и предотвращения мошенничества Smart Fraud Detection получила генератор правил 1
24.07.2020 Клиенты «Информзащиты» получат дополнительные возможности по борьбе с мошенничеством 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 19 13
Ростелеком 10071 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13547 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1051 2
Информзащита 809 1
Ред Софт - Red Soft 868 1
Merlion - Мерлион 861 1
МТС Future Crew - Центр инноваций 18 1
Meta Platforms - Facebook 4488 1
Ростелеком - Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 40 1
INITI - ИНИТИ 16 1
НСПК - Национальная система платежных карт 870 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1255 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5060 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4590 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5132 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 742 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5519 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29967 6
Микрофон - Microphone 2631 6
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1073 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54499 5
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 700 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5530 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7846 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8731 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69902 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6601 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5485 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15994 3
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 520 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2165 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13101 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25298 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4807 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7608 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3867 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21605 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9833 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4337 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3189 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26421 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 157 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31077 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8303 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14191 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5237 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 427 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1190 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1528 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1062 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4274 1
MiTB, Man-in-the-Browser - "человек-в-браузере" - уязвимость 11 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 358 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10778 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3616 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4867 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 748 1
Linux OS 10542 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1140 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 78 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 636 1
INITI SOLO - ИНИТИ СОЛО 15 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 277 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 209 1
Парфенов Сергей 12 3
Шароватова Лилия 4 3
Рейдман Дмитрий 9 2
Рустамов Рустам 473 1
Ларионов Федор 1 1
Игонин Сергей 3 1
Наумов Евгений 38 1
Черешнев Евгений 23 1
Вологдин Александр 3 1
Шульга Игорь 3 1
Анохин Сергей 92 1
Рябченков Денис 21 1
Донина Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151825 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49954 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25187 6
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1000 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5124 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2853 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6471 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6128 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9543 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3729 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2719 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53506 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14477 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8090 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3124 1
Киберучения 106 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7681 1
Аудит - аудиторский услуги 2899 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 521 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3059 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3583 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6934 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8352 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3614 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30815 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3385 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
