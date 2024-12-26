Как воруют деньги у юридических лиц: «Ростелеком» предупреждает о новой мошеннической схеме

Эксперты компании «Фаззи Лоджик Лабс» (входит в группу компаний «Ростелеком») зафиксировали резкий рост числа случаев кражи денег у юридических лиц с помощью новой мошеннической схемы.

Злоумышленники используют вредоносное программное обеспечение (ПО), чтобы получить доступ к компьютерам сотрудников компаний. С его помощью они внедряют в браузер фальшивую страницу банка, предлагающую установить новую программу для подтверждения операций. На самом деле, это вредоносное приложение, предназначенное для перехвата SMS.

Чтобы придать большую достоверность своим действиям, преступники создают копию веб-страницы банка. Пользователь, обманутый внешним сходством с официальной страницей, устанавливает вредоносное приложение на свой компьютер. Получив доступ к аккаунту жертвы, злоумышленники переводят деньги на свои счета, используя для подтверждения операций коды из SMS.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников и избежать подобных случаев хищения, «Ростелеком» рекомендует своевременно обновлять программное обеспечение, использовать надежное антивирусное ПО и соблюдать правила кибергигиены. Это поможет минимизировать риски и значительно снизить риски финансовых потерь.

Дмитрий Рейдман, директор департамента развития цифрового бизнеса «Ростелекома», сказал: «Мы постоянно отслеживаем тенденции мошеннических атак, чтобы оперативно реагировать и совершенствовать наши продукты. Но наша зада заключается не только в разработке эффективных средств защиты от финансовых махинаций. Мы также считаем необходимым информировать общество о новых киберугрозах. Наша цель —повысить осведомленность граждан о возможных рисках и научить их грамотно противостоять злоумышленникам».

Важную роль в обеспечении надежной защиты пользователей от финансовых преступлений играет интеллектуальная система противодействия мошенничеству нового поколения, разработанная компанией «Фаззи Лоджик Лабс» — Smart Fraud Detection. Она не только выявляет новые тренды финансовых атак, но и предоставляет расширенную аналитику поведения клиентов, обеспечивая еще более надежную защиту бизнеса и интересов пользователей.

Лилия Шароватова, генеральный директор «Фаззи Лоджик Лабс», сказала: «Мы не просто создаем продукты, мы формируем будущее. «Фаззи Лоджик Лабс» — это место, где инновации встречаются с социальной ответственностью. Мы стремимся к тому, чтобы наши разработки приносили реальную пользу людям и обществу в целом. Решения компании помогают бороться с новыми видами мошенничества, которые становятся всё более изощренными и опасными. Наши продукты обеспечивают защиту от финансовых потерь и других негативных последствий».