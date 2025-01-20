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Рейдман Дмитрий



20.01.2025 «Абсолют Банк» и «Ростелеком» запускают совместную финансовую платформу 1
26.12.2024 Как воруют деньги у юридических лиц: «Ростелеком» предупреждает о новой мошеннической схеме 1
23.12.2024 «Ростелеком» и First Data создадут сервисы для персонализации клиентского опыта с помощью ИИ 1
16.12.2024 «Ростелеком» инвестирует в развитие Imredi — цифровой платформы для ритейла 1
23.10.2024 Новый продукт «Ростелекома» и финтех-компании «Фазум» повышает доступность технологических решений для банков 1
08.08.2023 «Ростелеком» инвестирует в мультибанковскую платформу «Фазум» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Рейдман Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 6
Ростелеком - Фазум - Farzoom 7 2
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 16 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Imredi - Имреди 7 1
Yandex - Яндекс 7339 1
First Data - Ферст Дата 5 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Абсолют Банк 230 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 275 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 297 1
Fleeceware - Вредоносное приложение, предлагающие бесплатный пробный период, но потом, даже после удаления, все равно регулярно списывающие деньги 129 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 1
Стандартизация - Standardization 2129 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 601 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 1
Imredi Audit 4 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Imredi WFM 2 1
Imredi OSA 2 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Smart Fraud Detection 12 1
Imredi Promo 2 1
Леушев Андрей 73 2
Нечушкин Сергей 1 1
Шароватова Лилия 2 1
Старостин Александр 6 1
Борисов Пётр 10 1
Рябченков Денис 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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