Ростелеком - Астор Retail Suite.Global

Цифровая экосистема АСТОР Retail Suite.Global представляет собой комплекс интегрированных ИТ-решений, охватывающих спектр задач, стоящих перед розничными компаниями. Решения экосистемы позволяют обеспечить как базовое управление продажами и омниканальные процессы, так и полную end-to-end автоматизацию розничных бизнес-функций с применением технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных.