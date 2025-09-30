Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростех РТ-Инжиниринг Геомикс ГГИС Geomix горно-геологическая информационная система
"Геомикс" - это комплексное отечественное решение для цифровизации геологических и маркшейдерских задач, планирования горных работ, проектирования БВР и моделирования развала.
Платформа ГГИС ГЕОМИКС-Геология предназначена для использования на горнодобывающих предприятиях в условиях непрерывного производства. Доработанный для «Росгео» продукт стал универсальным и включает 8 функциональных модулей: «Геология», «Маркшейдерия», «Геоструктура», «Проектирование БВР», «Моделирование развала», «Планирование горных работ», «Проектирование горных работ» и «Оптимизация горных работ». Таким образом, платформу можно использовать как на экспертном уровне работы с данными в консалтинге, так и для решения рутинных производственных задач.
