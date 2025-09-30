Разделы

Ростех РТ-Инжиниринг Геомикс ГГИС Geomix горно-геологическая информационная система 

Ростех - РТ-Инжиниринг - Геомикс ГГИС - Geomix горно-геологическая информационная система 

"Геомикс" - это комплексное отечественное решение для цифровизации геологических и маркшейдерских задач, планирования горных работ, проектирования БВР и моделирования развала.

Платформа ГГИС ГЕОМИКС-Геология предназначена для использования на горнодобывающих предприятиях в условиях непрерывного производства. Доработанный для «Росгео» продукт стал универсальным и включает 8 функциональных модулей: «Геология», «Маркшейдерия», «Геоструктура», «Проектирование БВР», «Моделирование развала», «Планирование горных работ», «Проектирование горных работ» и «Оптимизация горных работ». Таким образом, платформу можно использовать как на экспертном уровне работы с данными в консалтинге, так и для решения рутинных производственных задач.

30.09.2025 Технологический альянс: Группа «Эвобласт» и «Геомикс» разрабатывают новые инструменты для ведения БВР 1
09.12.2024 Дмитрий Григоренко поручил провести дополнительную оценку рисков реализации проектов по замещению зарубежного ПО 2
23.10.2024 ГК «Максима» и НГУК представили проект автоматизации 1
29.03.2024 Решение «Ростеха» помогло российским золотодобытчикам сократить потери в два раза 6
18.03.2024 Государство избавит российских геологов от иностранного ПО 1
01.03.2024 «Северсталь» и «Норникель» создадут открытый стандарт промышленного ИТ, подобный USB и Wi-Fi 1
30.01.2024 Решения грантополучателей РФРИТ выходят на рынок 3
16.01.2024 «Росгео» и «Геомикс» завершили совместную реализацию проекта по доработке платформы проектирования месторождений 3
26.01.2023 Росгеология получила грант РФРИТ на развитие и внедрение отечественной горно-геологической информационной системы «Геомикс» 5

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3282 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2293 2
Micromine 5 2
Oracle Corporation 6810 1
SAP SE 5392 1
Cisco Systems 5189 1
Naumen - Наумен 669 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Genesys 208 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 66 1
Лаборатория знаний 9 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
АГР-Софтвер 1 1
Северсталь Инфоком 88 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 51 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 1
The Open Group - промышленный консорциум, установки нейтральных открытых технологических стандартов для вычислительной инфраструктуры 9 1
Siemens AG - Siemens Group 2613 1
Максима ГК 18 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 979 1
Лента - Сеть розничной торговли 2228 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 541 1
Северсталь ПАО - Severstal 546 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 67 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 115 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 33 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 356 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 170 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12602 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2101 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 258 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 19 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3302 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6208 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 336 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 246 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 153 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 237 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55552 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22168 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33159 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71080 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 859 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12112 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4760 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7113 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12172 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13140 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5684 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16731 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7997 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11151 2
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 160 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2088 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30628 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1368 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4607 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7361 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1489 1
DevOps - Development и Operations 1018 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5178 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22481 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3240 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5398 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2359 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 442 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4205 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6025 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12766 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 936 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 776 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16759 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11983 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3337 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12575 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16553 1
ГИС - Markscheider - Маркшейдер 3 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 313 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 10 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1439 2
Cyberphysics - Cyberstudio 3 1
Naumen CX 2 1
Google Android 14508 1
FreePik 1311 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 908 1
Microsoft Windows 16150 1
Oracle Java - язык программирования 3293 1
JavaScript - JS - язык программирования 1297 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1012 1
React JS - JavaScript фреймворк 101 1
OSIsoft PI System 15 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 12 1
Северсталь - MES металлургия 8 1
Red Hat - Hibernate 29 1
Haulmont - DocsRiver 1 1
Ростелеком - Астор Retail Suite.Global 3 1
Овсянников Александр 5 2
Соловьев Павел 25 2
Горьков Сергей 22 1
Никишин Олег 1 1
Кириченко Игорь 50 1
Макаров Александр 45 1
Демидов Дмитрий 22 1
Николаев Сергей 14 1
Кривопустов Константин 1 1
Галактионов Дмитрий 3 1
Джантемиров Усман 1 1
Утенов Гимирон 1 1
Локшин Игорь 1 1
Григоренко Дмитрий 167 1
Шадаев Максут 1107 1
Цыганов Константин 2 1
Иванов Александр 103 1
Белик Ростилав 1 1
Дунаев Сергей 61 1
Герасимов Андрей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 153685 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14389 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 601 1
Африка - Африканский регион 3547 1
Азия - Азиатский регион 5694 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1205 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4054 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 904 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54083 5
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 464 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6119 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4181 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9833 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31225 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2640 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5203 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5249 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2230 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7215 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25485 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10385 1
Список системообразующих предприятий РФ 306 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1902 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8127 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5874 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8844 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4683 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1686 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 679 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5190 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3642 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 426 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19919 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6265 1
НКО - Некоммерческая организация 540 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2682 1
Экономический эффект 1169 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17125 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 673 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2558 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3683 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 1
