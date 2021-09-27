Разделы

Phoenix Contact Феникс Контакт

Phoenix Contact - Феникс Контакт

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 29 дел, на cумму 128 562 832 ₽*

Судебные дела (29) на сумму 128 562 832 ₽*
в качестве истца (13) на сумму 103 478 737 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 19 604 996 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


27.09.2021 Phoenix Contact приглашает на конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология»

ичное решение экономических, экологических и социальных вопросов формирует основу сбалансированного управления и корпоративной ответственности. Развитие принципов устойчивого развития — основа работы Phoenix Contact. Концепция находит свое отражение во всех продуктах, технологиях и решениях компании. Phoenix Contact приглашает присоединиться к обсуждению глобального устойчивого разви
21.09.2021 Промышленный компьютер Phoenix Contact под управлением «Ред ОС»
14.09.2021 Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология

ичное решение экономических, экологических и социальных вопросов формирует основу сбалансированного управления и корпоративной ответственности. Развитие принципов устойчивого развития — основа работы Phoenix Contact. Концепция находит свое отражение во всех продуктах, технологиях и решениях компании. 12 октября 2021 г. Phoenix Contact приглашает Вас присоединиться к обсуждению глобал
09.02.2021 InfoWatch ARMA протестирована на совместимость с Phoenix Contact

директор InfoWatch ARMA Игорь Душа сказал: «Технологическое партнерство InfoWatch ARMA с компанией «Феникс Контакт РУС» позволит заказчикам InfoWatch ARMA значительно сократить время на внедрен
23.09.2020 Конференция «Партнерские дни Phoenix Contact» состоится 7 октября 2020 г. в технопарке «Сколково»

Приглашаем Вас на конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации: промышленный интернет вещей, промышленная и информационная безопасность». 7 октября 2020 г. компания Phoenix Contact совместно с партнерами проведет к
08.09.2020 Конференция «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации» пройдет 7 октября в Москве

7 октября 2020 г. компания Phoenix Contact совместно с партнерами проведет конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации: промышленный интернет вещей, промышленная и информационная безопасность».
12.02.2019 Positive Technologies обнаружила уязвимости в промышленных коммутаторах Phoenix Contact

Эксперты Positive Technologies Евгений Дружинин, Илья Карпов и Георгий Зайцев выявили уязвимости высокого уровня риска в промышленных коммутаторах Phoenix Contact. Устройства используются для построения сетей в энергетике, в нефтегазовой, морской и других отраслях. «Успешное использование этих недостатков может привести к нарушению технол
05.02.2018 Positive Technologies обнаружила уязвимости в коммутаторах Phoenix Contact

Эксперты Positive Technologies Илья Карпов и Евгений Дружинин выявили критически опасные уязвимости в промышленных коммутаторах Phoenix Contact. Эти устройства используются для построения сетей в нефтегазовой, морской, энергетической сферах и в других инфраструктурных и производственных отраслях. Эксплуатация недостатко
13.01.2011 Phoenix Contact предлагает компактный коммутатор в исполнении IP67 на 5 портов

Компания Phoenix Contact GmbH, немецкий производитель промышленной электротехники и средств автоматиза
28.12.2010 Phoenix Contact презентовала новые четырехканальные модули Inline аналогового ввода
24.12.2010 Phoenix Contact предлагает реле, соответствующее уровню безопасности SIL3

Компания Phoenix Contact, германский производитель систем автоматизации, электрических интерфейсов и устройств защиты от импульсных перенапряжений, предлагает новое PSR-FSP реле для систем промышленной

06.12.2010 Phoenix Contact предлагает Bluetooth-преобразователь нового поколения

Компания Phoenix Contact, известный германский производитель систем автоматизации, электрических интерфейсов и устройств защиты от импульсных перенапряжений, предлагает устройства нового поколения - Blu
29.11.2010 Phoenix Contact расширяет линейку источников питания Step Power

Компания Phoenix Contact объявила, что теперь производственная программа источников питания Step Power включает в себя 15 моделей – это компактные модули шириной 18, 36, 54, 72 и 90 мм с током нагрузки

17.11.2010 Phoenix Contact разработала новый модуль для гальванической развязки сети Ethernet
01.11.2010 Phoenix Contact предлагает новое поколение контроллеров Nanoline

Концерн Phoenix Contact, мировой лидер в области электротехники и автоматизации, представляет новые контроллеры NanoLine серии NLC-055. Это новое поколение простых контроллеров для небольших систем с м
06.10.2010 Phoenix Contact предлагает новый коммуникационный модуль для двигателей

Компания Phoenix Contact, ведущий германский производитель оборудования для автоматизации зданий, предлагает новый коммуникационный модуль для двигателей IB IL IFS-MA-PAC . Он позволяет напрямую подключ
02.09.2010 Phoenix Contact представляет новые релейные модули серии Varioface

Cерия модулей с предустановленными реле пополнилась новинками компании Phoenix Contact , известного германского производителя средств автоматизации. Эта серия может с помощью подготовленного кабеля подключаться к контроллерам различных производителей. Новые модули
27.08.2010 Phoenix Contact предлагает новую патч-панель RJ45 для монтажа на DIN-рейку

Патч-панель RJ45 с пружинными зажимами для подключения кабеля – одна из последних новинок в линейке разъемов для передачи данных от Phoenix Contact, известного немецкого производителя средств автоматизации. Данный модуль расширяет возможности для обеспечения простой и надежной прокладки кабеля в шкафу управления и автоматик
03.08.2010 Phoenix Contact представила новые SHDSL-модемы для Profibus

Германский производитель средств автоматизации Phoenix Contact выпустил новый промышленный SHDSL-модем. PSI-Modem-SHDSL/PB обеспечивает связь устройств шины Profibus на расстоянии до 1200 метров, используя любые кабели связи. В зависимости

21.06.2010 Phoenix Contact показала коммутаторы Hi-End класса

На прошедшей выставке «Электро 2010» компания Phoenix Contact продемонстрировала широкий ассортимент сетевых компонентов серии Factory - от простых коммутаторов до устройств максимального класса производительности для децентрализованных си
01.06.2006 GMCS внедрит финансовый блок системы SSA ERP для Phoenix Contact

Компания GMCS начала проект по внедрению финансового блока системы SSA ERP (Baan) на дочернем предприятии Phoenix Contact в России, занимающемся дистрибуцией соединительной и автоматизированной техники, а также электронного интерфейсного оборудования и систем защиты электротехники и электроники от 

Публикаций - 51, упоминаний - 54

Phoenix Contact и организации, системы, технологии, персоны:

ПроСофт - ProSoft 80 14
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 17 12
Ростех - Автоматика Концерн 1706 10
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 10
Siemens AG - Siemens Group 2611 9
GE Fanuc - Фанук 41 9
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 62 8
ABB Group - Asea Brown Boveri 321 7
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 7
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 7
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 6
АТ-Электроникс - АТ-Электросистемы 6 6
nVent - Schroff GmbH 11 6
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 5
IPC2U 15 5
ИндаСофт - InduSoft 26 5
Fastwel - Фаствел 31 4
ИКОС 47 4
ЭлеСи - eelesy 14 4
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 30 4
Овен 21 4
Синетик 4 4
Турк Рус 5 4
Крок - Croc 1791 3
Schneider Electric 583 3
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 3
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 3
Intek - Интек 19 3
IEK Group - ИнСАТ 12 3
Ниеншанц Автоматика 27 3
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 69 3
Прософт-Системы 17 3
Трайтек - Trytek 5 3
Авитон 4 3
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 30 3
Руднев-Шиляев 3 3
Planar Systems 31 3
Flex Controls - Флекс Контролз 3 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1386 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3278 2
Экспотроника ВК 40 18
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 5
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 5
Политех - Политехнический музей 34 3
Saras S.p.A. 6 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 3
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 3
ТЭК СПб ГУП - Ленсвет 5 3
ОЭК - Моссвет 9 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 215 1
Инвитро - Invitro 73 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 130 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 66 1
СтройГазМонтаж 13 1
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
Уралтехнология НПП 1 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 101 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 48 1
ЭФКО ГК 22 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 631 1
Эником Невада групп - РазДва - Самбери 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
АвтоВАЗ - Лада Имидж 6 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-14 - Территориальная генерирующая компания №14 2 1
Гранд Капитал 1 1
Красноярскэнергокомплект 2 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 33 1
ВИТЭК 3 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 533 1
Северсталь ПАО - Severstal 537 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 66 1
Газпром нефть 649 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 114 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 138 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 5 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 52 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3192 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3249 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4694 4
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4639 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 302 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 334 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5668 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2084 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1440 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3073 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3293 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12488 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3053 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 1
Судебная власть - Judicial power 2366 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 175 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 153 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 166 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Урал Промышленный - Урал Полярный 5 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 2
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 10 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6334 1
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 233 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32875 35
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1371 19
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 555 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54946 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14301 8
Встраиваемые системы - Embedded system 97 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25436 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21858 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9103 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30264 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10211 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3178 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3712 4
DIN-рейка - обобщённое название металлического профиля в электротехнике 90 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70394 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2298 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1959 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16725 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7062 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 432 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14184 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31227 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11875 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1774 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1107 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1399 3
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 101 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1113 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2274 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 311 2
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 161 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14217 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 385 2
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 152 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16299 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 853 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6739 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2592 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9957 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26533 2
Nuvia Phoenix 142 23
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 23 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4942 2
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 92 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 398 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 84 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 86 1
Linux OS 10604 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1160 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 41 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3391 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 19 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1528 1
Axelot TMS 25 1
ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 64 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1169 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 222 1
GE Proficy 7 1
Microsoft Windows 16107 1
Oracle Java - язык программирования 3279 1
JavaScript - JS - язык программирования 1287 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1419 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Северсталь - MES металлургия 8 1
React JS - JavaScript фреймворк 98 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 10 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 12 1
Red Hat - Hibernate 28 1
OSIsoft PI System 14 1
Echelon Corp - LonTalk 8 1
Тойвонен Денис 3 3
Дружинин Евгений 22 2
Карпов Илья 32 2
Клепинин Владимир 2 2
Точилина Юлия 2 2
Дворкович Аркадий 211 1
Вексельберг Виктор 153 1
Назаров Владимир 17 1
Каем Кирилл 40 1
Кулешов Александр 27 1
Зайцев Георгий 6 1
Красников Геннадий 72 1
Тимашов Алексей 13 1
Душа Игорь 23 1
Алфёров Жорес 57 1
Фортов Владимир 16 1
Гуляев Юрий 8 1
Козлов Олег 6 1
Черешнев Валерий 4 1
Панченко Владислав 5 1
Цветков Василий 5 1
Кулипанов Геннадий 2 1
Петухов Дмитрий 2 1
Шалаев Владимир 5 1
Kornberg Roger - Корнберг Роджер 6 1
Дунаев Сергей 61 1
Чумерин Юрий 1 1
Добрецова Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152634 32
Германия - Федеративная Республика 12850 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44894 14
Россия - УФО - Екатеринбург 4174 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3112 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18188 7
Россия - УФО - Свердловская область 1656 5
Китай - Тайвань 4083 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52949 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14354 4
Финляндия - Финляндская Республика 3639 4
Япония 13429 3
Южная Корея - Республика 6786 3
Россия - Урало-Сибирский регион 10 3
Канада 4951 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2515 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2610 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1609 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 1
Франция - Французская Республика 7939 1
Европа 24498 1
Нидерланды 3585 1
Сингапур - Республика 1889 1
Новая Зеландия 725 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 797 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17781 1
Италия - Итальянская Республика 4405 1
Россия - СФО - Новосибирск 4540 1
Земля - планета Солнечной системы 10537 1
Нептун - планета Солнечной системы 202 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 940 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 974 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4045 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 117 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1548 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19789 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30992 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53760 5
Энергетика - Energy - Energetically 5375 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5167 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1306 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14593 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5887 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17026 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4233 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2544 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50172 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9666 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8822 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4225 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5158 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3699 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1356 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 667 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2532 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2772 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 193 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1982 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5229 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5351 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 675 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2326 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 60 1
Литий - Lithium - химический элемент 589 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6210 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1786 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3132 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6506 1
Физика - Physics - область естествознания 2773 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7748 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 468 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4834 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1214 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8294 1
Российская инженерная академия 13 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1603 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 645 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 381 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 30 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 46 1
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 11 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1049 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 100 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 16 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 15
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

