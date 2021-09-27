Получите все материалы CNews по ключевому слову
Phoenix Contact Феникс Контакт
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 29 дел, на cумму 128 562 832 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|27.09.2021
|
Phoenix Contact приглашает на конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология»
ичное решение экономических, экологических и социальных вопросов формирует основу сбалансированного управления и корпоративной ответственности. Развитие принципов устойчивого развития — основа работы Phoenix Contact. Концепция находит свое отражение во всех продуктах, технологиях и решениях компании. Phoenix Contact приглашает присоединиться к обсуждению глобального устойчивого разви
|21.09.2021
|Промышленный компьютер Phoenix Contact под управлением «Ред ОС»
|14.09.2021
|
Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология
ичное решение экономических, экологических и социальных вопросов формирует основу сбалансированного управления и корпоративной ответственности. Развитие принципов устойчивого развития — основа работы Phoenix Contact. Концепция находит свое отражение во всех продуктах, технологиях и решениях компании. 12 октября 2021 г. Phoenix Contact приглашает Вас присоединиться к обсуждению глобал
|09.02.2021
|
InfoWatch ARMA протестирована на совместимость с Phoenix Contact
директор InfoWatch ARMA Игорь Душа сказал: «Технологическое партнерство InfoWatch ARMA с компанией «Феникс Контакт РУС» позволит заказчикам InfoWatch ARMA значительно сократить время на внедрен
|23.09.2020
|
Конференция «Партнерские дни Phoenix Contact» состоится 7 октября 2020 г. в технопарке «Сколково»
Приглашаем Вас на конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации: промышленный интернет вещей, промышленная и информационная безопасность». 7 октября 2020 г. компания Phoenix Contact совместно с партнерами проведет к
|08.09.2020
|
Конференция «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации» пройдет 7 октября в Москве
7 октября 2020 г. компания Phoenix Contact совместно с партнерами проведет конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации: промышленный интернет вещей, промышленная и информационная безопасность».
|12.02.2019
|
Positive Technologies обнаружила уязвимости в промышленных коммутаторах Phoenix Contact
Эксперты Positive Technologies Евгений Дружинин, Илья Карпов и Георгий Зайцев выявили уязвимости высокого уровня риска в промышленных коммутаторах Phoenix Contact. Устройства используются для построения сетей в энергетике, в нефтегазовой, морской и других отраслях. «Успешное использование этих недостатков может привести к нарушению технол
|05.02.2018
|
Positive Technologies обнаружила уязвимости в коммутаторах Phoenix Contact
Эксперты Positive Technologies Илья Карпов и Евгений Дружинин выявили критически опасные уязвимости в промышленных коммутаторах Phoenix Contact. Эти устройства используются для построения сетей в нефтегазовой, морской, энергетической сферах и в других инфраструктурных и производственных отраслях. Эксплуатация недостатко
|13.01.2011
|
Phoenix Contact предлагает компактный коммутатор в исполнении IP67 на 5 портов
Компания Phoenix Contact GmbH, немецкий производитель промышленной электротехники и средств автоматиза
|28.12.2010
|Phoenix Contact презентовала новые четырехканальные модули Inline аналогового ввода
|24.12.2010
|
Phoenix Contact предлагает реле, соответствующее уровню безопасности SIL3
Компания Phoenix Contact, германский производитель систем автоматизации, электрических интерфейсов и устройств защиты от импульсных перенапряжений, предлагает новое PSR-FSP реле для систем промышленной
|06.12.2010
|
Phoenix Contact предлагает Bluetooth-преобразователь нового поколения
Компания Phoenix Contact, известный германский производитель систем автоматизации, электрических интерфейсов и устройств защиты от импульсных перенапряжений, предлагает устройства нового поколения - Blu
|29.11.2010
|
Phoenix Contact расширяет линейку источников питания Step Power
Компания Phoenix Contact объявила, что теперь производственная программа источников питания Step Power включает в себя 15 моделей – это компактные модули шириной 18, 36, 54, 72 и 90 мм с током нагрузки
|17.11.2010
|Phoenix Contact разработала новый модуль для гальванической развязки сети Ethernet
|01.11.2010
|
Phoenix Contact предлагает новое поколение контроллеров Nanoline
Концерн Phoenix Contact, мировой лидер в области электротехники и автоматизации, представляет новые контроллеры NanoLine серии NLC-055. Это новое поколение простых контроллеров для небольших систем с м
|06.10.2010
|
Phoenix Contact предлагает новый коммуникационный модуль для двигателей
Компания Phoenix Contact, ведущий германский производитель оборудования для автоматизации зданий, предлагает новый коммуникационный модуль для двигателей IB IL IFS-MA-PAC . Он позволяет напрямую подключ
|02.09.2010
|
Phoenix Contact представляет новые релейные модули серии Varioface
Cерия модулей с предустановленными реле пополнилась новинками компании Phoenix Contact , известного германского производителя средств автоматизации. Эта серия может с помощью подготовленного кабеля подключаться к контроллерам различных производителей. Новые модули
|27.08.2010
|
Phoenix Contact предлагает новую патч-панель RJ45 для монтажа на DIN-рейку
Патч-панель RJ45 с пружинными зажимами для подключения кабеля – одна из последних новинок в линейке разъемов для передачи данных от Phoenix Contact, известного немецкого производителя средств автоматизации. Данный модуль расширяет возможности для обеспечения простой и надежной прокладки кабеля в шкафу управления и автоматик
|03.08.2010
|
Phoenix Contact представила новые SHDSL-модемы для Profibus
Германский производитель средств автоматизации Phoenix Contact выпустил новый промышленный SHDSL-модем. PSI-Modem-SHDSL/PB обеспечивает связь устройств шины Profibus на расстоянии до 1200 метров, используя любые кабели связи. В зависимости
|21.06.2010
|
Phoenix Contact показала коммутаторы Hi-End класса
На прошедшей выставке «Электро 2010» компания Phoenix Contact продемонстрировала широкий ассортимент сетевых компонентов серии Factory - от простых коммутаторов до устройств максимального класса производительности для децентрализованных си
|01.06.2006
|
GMCS внедрит финансовый блок системы SSA ERP для Phoenix Contact
Компания GMCS начала проект по внедрению финансового блока системы SSA ERP (Baan) на дочернем предприятии Phoenix Contact в России, занимающемся дистрибуцией соединительной и автоматизированной техники, а также электронного интерфейсного оборудования и систем защиты электротехники и электроники от
Phoenix Contact и организации, системы, технологии, персоны:
|Тойвонен Денис 3 3
|Дружинин Евгений 22 2
|Карпов Илья 32 2
|Клепинин Владимир 2 2
|Точилина Юлия 2 2
|Дворкович Аркадий 211 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Назаров Владимир 17 1
|Каем Кирилл 40 1
|Кулешов Александр 27 1
|Зайцев Георгий 6 1
|Красников Геннадий 72 1
|Тимашов Алексей 13 1
|Душа Игорь 23 1
|Алфёров Жорес 57 1
|Фортов Владимир 16 1
|Гуляев Юрий 8 1
|Козлов Олег 6 1
|Черешнев Валерий 4 1
|Панченко Владислав 5 1
|Цветков Василий 5 1
|Кулипанов Геннадий 2 1
|Петухов Дмитрий 2 1
|Шалаев Владимир 5 1
|Kornberg Roger - Корнберг Роджер 6 1
|Дунаев Сергей 61 1
|Чумерин Юрий 1 1
|Добрецова Наталья 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.