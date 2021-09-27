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Phoenix Contact приглашает на конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология»

Поиск путей к глобальному устойчивому развитию — задача всего общества, науки и промышленности. Гармоничное решение экономических, экологических и социальных вопросов формирует основу сбалансированного управления и корпоративной ответственности. Развитие принципов устойчивого развития — основа работы Phoenix Contact. Концепция находит свое отражение во всех продуктах, технологиях и решениях компании.

Phoenix Contact приглашает присоединиться к обсуждению глобального устойчивого развития и оценить перспективы цифрового и экологичного будущего в рамках конференции «Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология».

Дата проведения: 12 октября 2021 г.

Место проведения: Технопарк «Сколково», Большой бул., 42, стр. 1, зал «Казан» (2 этаж).

Для участников конференции доступен организованный трансфер:

  • 10:00 Метро Парк Победы -> Технопарк «Сколково».
  • 18:00 Технопарк «Сколково» -> метро «Парк Победы».
  • 19:00 Технопарк «Сколково» -> метро «Парк Победы».

Более подробную информацию Вы можете уточнить у представителей Phoenix Contact:

  • Тойвонен Денис, Руководитель подразделения «Промышленная автоматизация», Тел.: +7 (495) 933-85-48 доб. 187, Email: dtoyvonen@phoenixcontact.ru.
  • Точилина Юлия, Руководитель группы маркетинговых коммуникаций, Тел.: +7 (495) 933-85-48 доб. 115, Email: jutotschilina@phoenixcontact.ru.

Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте.

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