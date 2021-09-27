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Nuvia Phoenix

СОБЫТИЯ

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27.09.2021 Phoenix Contact приглашает на конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология»

ичное решение экономических, экологических и социальных вопросов формирует основу сбалансированного управления и корпоративной ответственности. Развитие принципов устойчивого развития — основа работы Phoenix Contact. Концепция находит свое отражение во всех продуктах, технологиях и решениях компании. Phoenix Contact приглашает присоединиться к обсуждению глобального устойчивого разви
21.09.2021 Промышленный компьютер Phoenix Contact под управлением «Ред ОС»
14.09.2021 Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология

ичное решение экономических, экологических и социальных вопросов формирует основу сбалансированного управления и корпоративной ответственности. Развитие принципов устойчивого развития — основа работы Phoenix Contact. Концепция находит свое отражение во всех продуктах, технологиях и решениях компании. 12 октября 2021 г. Phoenix Contact приглашает Вас присоединиться к обсуждению глобал
23.09.2020 Конференция «Партнерские дни Phoenix Contact» состоится 7 октября 2020 г. в технопарке «Сколково»

Приглашаем Вас на конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации: промышленный интернет вещей, промышленная и информационная безопасность». 7 октября 2020 г. компания Phoenix Contact совместно с партнерами проведет к
08.09.2020 Конференция «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации» пройдет 7 октября в Москве

7 октября 2020 г. компания Phoenix Contact совместно с партнерами проведет конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации: промышленный интернет вещей, промышленная и информационная безопасность».
13.01.2011 Phoenix Contact предлагает компактный коммутатор в исполнении IP67 на 5 портов

Компания Phoenix Contact GmbH, немецкий производитель промышленной электротехники и средств автоматизации, начала продажи нового коммутатора FL SWITCH 1605 M12, пригодного для применения в любых погодны
28.12.2010 Phoenix Contact презентовала новые четырехканальные модули Inline аналогового ввода
24.12.2010 Phoenix Contact предлагает реле, соответствующее уровню безопасности SIL3

Компания Phoenix Contact, германский производитель систем автоматизации, электрических интерфейсов и устройств защиты от импульсных перенапряжений, предлагает новое PSR-FSP реле для систем промышленной

06.12.2010 Phoenix Contact предлагает Bluetooth-преобразователь нового поколения

Компания Phoenix Contact, известный германский производитель систем автоматизации, электрических интерфейсов и устройств защиты от импульсных перенапряжений, предлагает устройства нового поколения - Blu
29.11.2010 Phoenix Contact расширяет линейку источников питания Step Power

Компания Phoenix Contact объявила, что теперь производственная программа источников питания Step Power включает в себя 15 моделей – это компактные модули шириной 18, 36, 54, 72 и 90 мм с током нагрузки

17.11.2010 Phoenix Contact разработала новый модуль для гальванической развязки сети Ethernet
01.11.2010 Phoenix Contact предлагает новое поколение контроллеров Nanoline

Концерн Phoenix Contact, мировой лидер в области электротехники и автоматизации, представляет новые контроллеры NanoLine серии NLC-055. Это новое поколение простых контроллеров для небольших систем с м
06.10.2010 Phoenix Contact предлагает новый коммуникационный модуль для двигателей

Компания Phoenix Contact, ведущий германский производитель оборудования для автоматизации зданий, предлагает новый коммуникационный модуль для двигателей IB IL IFS-MA-PAC . Он позволяет напрямую подключ
02.09.2010 Phoenix Contact представляет новые релейные модули серии Varioface

Cерия модулей с предустановленными реле пополнилась новинками компании Phoenix Contact , известного германского производителя средств автоматизации. Эта серия может с помощью подготовленного кабеля подключаться к контроллерам различных производителей. Новые модули
27.08.2010 Phoenix Contact предлагает новую патч-панель RJ45 для монтажа на DIN-рейку

Патч-панель RJ45 с пружинными зажимами для подключения кабеля – одна из последних новинок в линейке разъемов для передачи данных от Phoenix Contact, известного немецкого производителя средств автоматизации. Данный модуль расширяет возможности для обеспечения простой и надежной прокладки кабеля в шкафу управления и автоматик
03.08.2010 Phoenix Contact представила новые SHDSL-модемы для Profibus

Германский производитель средств автоматизации Phoenix Contact выпустил новый промышленный SHDSL-модем. PSI-Modem-SHDSL/PB обеспечивает связь устройств шины Profibus на расстоянии до 1200 метров, используя любые кабели связи. В зависимости

21.06.2010 Phoenix Contact показала коммутаторы Hi-End класса

На прошедшей выставке «Электро 2010» компания Phoenix Contact продемонстрировала широкий ассортимент сетевых компонентов серии Factory - от простых коммутаторов до устройств максимального класса производительности для децентрализованных си
25.05.2010 Солнечные панели марсохода Phoenix разрушил лед двуокиси углерода

Как сообщает пресс-служба NASA, неоднократные попытки связаться с марсоходом Phoenix (Phoenix Mars Lander) оказались безуспешными. Новые снимки, сделанные спутником Mars Reconnaissance Orbiter(MRO), показывают признаки серьезного повреждения солнечных панелей мар
20.10.2009 БПЛА CE-1 Phoenix: история одного триумфа

Как сообщает пресс-служба географического факультета МГУ, с 10-го по 12 октября 2009 года на полигоне «Лесуново» беспилотного летательного аппарата CE-1 Phoenix, созданного "научным центром нового поколения INCOSS". Система дистанционного зондирования, элементом которой должен стать CE-1 Phoenix ("Феникс"), получила скромное и непритязат
18.02.2009 Phoenix мокнет

Анализ фотографий марсианского зонда Phoenix позволил обнаружить на поверхностях его конструкций капли жидкой воды, сообщает NewScientist. 25 мая 2008 года зонд Phoenix, после посадки на поверхность Марса, сделал серию фото
11.11.2008 Завершена миссия космического аппарата Phoenix на Марсе

Как сообщает американское космическое агентство NASA, работа космического аппарата Phoenix на поверхности Марса завершена 2 ноября, когда состояся последний сеанс связи с аппаратом. Стартовавший 4 августа 2007 года Phoenix опустился на поверхность Марса 25 мая 2008 год
30.09.2008 Phoenix обнаружил, что на Марсе идет снег

С помощью специального лазерного оборудования, предназначенного для наблюдения за атмосферой Марса, космический аппарат Phoenix обнаружил, что из облаков на высоте около 5 км от поверхности Марса идет снег. Однако снежные хлопья испаряются, не достигая поверхности планеты, сообщает пресс-служба NASA. Исследовани
01.08.2008 Phoenix обнаружил на Марсе воду

Как сообщает РБК, анализ данных, собранных американским космическим аппаратом Phoenix, подтвердил, что найденные ранее частицы неизвестного белого вещества на поверхности Марса являются льдом. В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространс
20.06.2008 Phoenix, возможно, обнаружил лед на Марсе

По мнению американских ученых, на изображении поверхности Марса, которое передал космический аппарат NASA Phoenix Mars lander, видны частицы льда. Phoenix и ранее передавал снимки проб марсианского грунта, но признаков присутствия льда обнаружить на них не удавалось, сообщает пресс-служба NA
07.06.2008 Зонд Phoenix взял первую пробу марсианского грунта

Американский марсоход Phoenix взял первую пробу марсианского грунта, сообщает РБК со ссылкой на сайт NASA. До этого аппарат, выполняя переданную с Земли программу, собрал ковш пыли и камней с поверхности Марса при п
02.06.2008 Аппарат Phoenix приступил к раскопкам

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, американский космический аппарат Phoenix впервые коснулся поверхности Марса своей механической "рукой". Об этом заявило Национальное управление по аэронавтике и космическому пространству США (NASA). Ученые из Университета Ариз
29.05.2008 Cвязь с марсианским зондом Phoenix восстановлена

рсианским зондом восстановлена. Ранее, согласно заявлению NASA, возникли проблемы с одним из двух орбитальных космических аппаратов, ретранслирующим команды с Земли. Из-за неполадок связь с аппаратом Phoenix была утеряна. Phoenix соприкоснулся с поверхностью Марса 26 мая. Полет аппарата к Красной планете длился 10 месяцев. Миссия Phoenix рассчитана на 90 дней. За это время апп
28.05.2008 Потеряна связь с марсианским зондом Phoenix

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, выполнение задач, запланированных на второй день пребывания на Марсе американского космического аппарата Phoenix, отложено из-за возникших неполадок. Согласно заявлению NASA, возникли проблемы с одним из двух орбитальных космических аппаратов, ретранслирующим команды с Земли. Из-за неполадок связь
26.05.2008 Аппарат Phoenix передал первые снимки с Марса

Как сообщает агентство "Синьхуа", через два часа после того, как американский исследовательский аппарат Phoenix совершил посадку на Марсе, он передал на Землю первую партию снимков. На одном из них изображена стоящая на поверхности красной планеты "нога" аппарата, на другом видно, что Phoenix<
26.05.2008 Космический аппарат Phoenix достиг поверхности Марса

Как сообщает РБК со ссылкой на CNN, американский космический аппарат Phoenix соприкоснулся с поверхностью Марса. Полет зонда к красной планете длится уже 10 месяцев, его миссия на Марсе рассчитана на 90 дней. Аппарат, созданный космическим агентством NASA, прове
18.04.2008 Phoenix Dynasty Online расширяется

Разработчики MMORPG Phoenix Dynasty Online сообщили о скором запуске дополнения Phoenix Nirvana. В него будут включены множество «фишек», о которых давно просили игроки. Среди них: возможность женитьбы, улу
25.12.2007 Новое дополнение Phoenix Dynasty Online

Разработчики MMORPG Phoenix Dynasty Online анонсировали новый адд-он с манящим названием Legendary Artifacts. Кроме, собственно, легендарных артефактов, в нем появятся: новая формула создания вещей, распад экипиро
07.09.2007 Phoenix Mars Lander пролетел восьмую часть пути
06.08.2007 Phoenix отправился на Марс

4 августа произведен запуск космического аппарата Phoenix c помощью ракеты-носителя Delta II с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, сообщает Reuters. Планируется, что в мае 2008 года космический зонд достигнет Марса и попытается совершить

02.08.2007 Phoenix: уточнение марсианской программы

Кроме того, Phoenix будет изучать климат полярных районов Марса. Его запуск ознаменует новый этап исследования водной истории Марса. Phoenix совершит первую попытку собрать и проанализировать марсиа
01.08.2007 Запуск Phoenix отложен

Как сообщает пресс-служба NASA, из-за плохой погоды на мысе Канаверал (штат Флорида) во вторник запуск марсианского зонда Phoenix ракетой Delta II отложен и перенесен на 4 августа. Основной задачей этого марсохода является исследование образцов грунта с разных глубин в северных полярных областях Марса. По данным о
30.01.2007 Ракеты Phoenix AIM-54 помогут освоить гиперзвук

Центр космических полетов НАСА им. Драйдена и подразделение вооружений центра боевого применения авиации ВМС США рассматривают возможность использования ракет Phoenix ("Феникс") AIM-54 в качестве платформ для испытания гиперзвуковых ракетных комплексов будущего. Ракета AIM-54 может развивать скорость до 5 Мах, что делает ее особенно удобной для испыт
08.06.2006 China Mobile покупает 19,9% акций телекомпании Phoenix

Холдинговая компания China Mobile, крупнейший оператор мобильной связи в КНР, объявила о покупке 19,9% пакета акций гонконгской телекомпании Phoenix Satellite Television Holdings у принадлежащей Руперту Мердоку компании STAR Group. Этот шаг продиктован желанием China Mobile распространять программы телекомпании через свои беспроводн
01.06.2006 GMCS внедрит финансовый блок системы SSA ERP для Phoenix Contact

Компания GMCS начала проект по внедрению финансового блока системы SSA ERP (Baan) на дочернем предприятии Phoenix Contact в России, занимающемся дистрибуцией соединительной и автоматизированной техники, а также электронного интерфейсного оборудования и систем защиты электротехники и электроники от 
19.02.2003 Phoenix Technologies добавляет новый уровень защиты информации

дании BIOS двух последних десятилетий, расширяет свой бизнес, планируя создать уровень безопасности приложений между BIOS и операционной системой для ПК, серверов и мобильных устройств. Известная как Phoenix Core Managed Environment, или cME, новая технология разработана для встраивания в защищенную область на компьютерных жестких дисках. Об этом рассказали официальные представители компани

Публикаций - 147, упоминаний - 147

Nuvia Phoenix и организации, системы, технологии, персоны:

Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 23
Intel Corporation 12811 11
Microsoft Corporation 25775 10
Apple Inc 13156 8
Phoenix Technologies - Phoenix Software Associates - Phoenix NAP 25 8
HP Inc. 5883 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Spirit DSP - Спирит Корп 482 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 67 4
Google LLC 12690 4
Nvidia Corp 4002 4
ПроСофт - ProSoft 82 4
Novafora - Transmeta 196 4
Lenovo Group 2447 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
Oracle Corporation 7074 3
Toshiba Corporation 2980 3
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 18 3
Nuvia 8 3
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 3
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 98 3
Apple Platform Architecture 7 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 3
IPC2U 15 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
АТ-Электроникс - АТ-Электросистемы 6 3
Синетик 4 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Sony 6739 2
Logitech 437 2
Apacer Technology Inc 71 2
AOL Inc - America Online 1883 2
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 2
Lockheed Martin 777 5
Экспотроника ВК 40 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Совкомбанк Совесть 279 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
WVRI Capital 3 2
Capricorn Investment Group 4 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Татнефть 243 1
TÜV Rheinland Group 181 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Lyft - агрегатор такси 22 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
CME Group 21 1
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Fleetcor Technologies - FleetCor Eastern Europe - Петрол Плюс Регион 8 1
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 29 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Тарханы Губернский банк 1 1
Татнефть - Банк Зенит - Девон-Кредит АКБ 8 1
Phoenix Cars - Phoenix Motorcars 1 1
Hogan Lovells 3 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 29
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 25 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Администрация Гонконга 13 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 5
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Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 4
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 4
NASA Phoenix Mars lander 23 10
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
Microsoft Windows 16882 7
Linux OS 11533 7
Oracle Java - язык программирования 3469 6
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 6
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 6
NASA Mars Odyssey orbiter 59 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 26 3
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 133 3
Apple iOS 8583 3
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 2
Microsoft Office 4170 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 2
Microsoft Windows XP 2431 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 2
HP Envy - серия ноутбуков 110 2
Apache OpenOffice 490 2
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 30 2
ARM Deimos 12 2
Microsoft Windows NT 890 2
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 2
Intel Evo 121 2
Apple Swift API 6 2
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 2
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 2
NASA Mars Polar Lander 23 2
Smith Peter - Смит Питер 8 4
Gerard Williams III - Джерард Уильямс III 5 3
Гулати Ману - Gulati Manu 5 3
Bruno John - Бруно Джон 8 3
Тойвонен Денис 3 3
Bush George - Буш Джордж 336 2
Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 2
Рахманов Максим 47 2
Levin Joel - Левин Джоел 2 2
Точилина Юлия 2 2
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Allen Mark - Аллен Марк 7 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Ковалев Александр 165 1
Дружинин Евгений 22 1
Карпов Илья 32 1
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Никитин Сергей 96 1
Назаров Владимир 18 1
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Amon Cristiano - Амон Кристиано 16 1
Santhanam Sribalan - Сантанам Шрибалан 1 1
Darling Scott - Дарлинг Скотт 1 1
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Mingzhu Dong - Минчжу Дун 3 1
Богатырев Олег 6 1
Frost Kevin - Фрост Кевин 3 1
Ксенин Алекс 311 1
Волкова Ольга 8 1
Душа Игорь 23 1
Мишко Сергей 5 1
van Dyk Paul - ван Дайк Пол 7 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Navarro-Gonzalez Rafael - Наварро-Гонзалез Рафаэль 3 1
Пешков Дмитрий 45 1
Масалкина Надежда 1 1
Schulze-Makuch Dirk - Шульц-Макуш Дирк 4 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 34
Россия - РФ - Российская федерация 166168 24
Земля - планета Солнечной системы 10865 20
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Арктика - Северный полюс 184 6
Китай - Тайвань 4245 5
США - Калифорния 4829 4
США - Техас 1048 4
США - Флорида 786 4
США - Аризона 549 4
Европа 24964 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Дания - Королевство 1337 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 3
Япония 13807 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Индия - Bharat 5870 2
Европа Восточная 3138 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Канада 5082 2
США - Нью-Йорк 3180 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
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