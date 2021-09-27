Nuvia Phoenix

Phoenix Contact приглашает на конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология» ичное решение экономических, экологических и социальных вопросов формирует основу сбалансированного управления и корпоративной ответственности. Развитие принципов устойчивого развития — основа работы Phoenix Contact. Концепция находит свое отражение во всех продуктах, технологиях и решениях компании. Phoenix Contact приглашает присоединиться к обсуждению глобального устойчивого разви

Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология ичное решение экономических, экологических и социальных вопросов формирует основу сбалансированного управления и корпоративной ответственности. Развитие принципов устойчивого развития — основа работы Phoenix Contact. Концепция находит свое отражение во всех продуктах, технологиях и решениях компании. 12 октября 2021 г. Phoenix Contact приглашает Вас присоединиться к обсуждению глобал

Конференция «Партнерские дни Phoenix Contact» состоится 7 октября 2020 г. в технопарке «Сколково» Приглашаем Вас на конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации: промышленный интернет вещей, промышленная и информационная безопасность». 7 октября 2020 г. компания Phoenix Contact совместно с партнерами проведет к

Конференция «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации» пройдет 7 октября в Москве 7 октября 2020 г. компания Phoenix Contact совместно с партнерами проведет конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact. День Цифровизации: промышленный интернет вещей, промышленная и информационная безопасность».

Phoenix Contact предлагает компактный коммутатор в исполнении IP67 на 5 портов Компания Phoenix Contact GmbH, немецкий производитель промышленной электротехники и средств автоматизации, начала продажи нового коммутатора FL SWITCH 1605 M12, пригодного для применения в любых погодны

Phoenix Contact предлагает реле, соответствующее уровню безопасности SIL3 Компания Phoenix Contact, германский производитель систем автоматизации, электрических интерфейсов и устройств защиты от импульсных перенапряжений, предлагает новое PSR-FSP реле для систем промышленной

Phoenix Contact предлагает Bluetooth-преобразователь нового поколения Компания Phoenix Contact, известный германский производитель систем автоматизации, электрических интерфейсов и устройств защиты от импульсных перенапряжений, предлагает устройства нового поколения - Blu

Phoenix Contact расширяет линейку источников питания Step Power Компания Phoenix Contact объявила, что теперь производственная программа источников питания Step Power включает в себя 15 моделей – это компактные модули шириной 18, 36, 54, 72 и 90 мм с током нагрузки

Phoenix Contact предлагает новое поколение контроллеров Nanoline Концерн Phoenix Contact, мировой лидер в области электротехники и автоматизации, представляет новые контроллеры NanoLine серии NLC-055. Это новое поколение простых контроллеров для небольших систем с м

Phoenix Contact предлагает новый коммуникационный модуль для двигателей Компания Phoenix Contact, ведущий германский производитель оборудования для автоматизации зданий, предлагает новый коммуникационный модуль для двигателей IB IL IFS-MA-PAC . Он позволяет напрямую подключ

Phoenix Contact представляет новые релейные модули серии Varioface Cерия модулей с предустановленными реле пополнилась новинками компании Phoenix Contact , известного германского производителя средств автоматизации. Эта серия может с помощью подготовленного кабеля подключаться к контроллерам различных производителей. Новые модули

Phoenix Contact предлагает новую патч-панель RJ45 для монтажа на DIN-рейку Патч-панель RJ45 с пружинными зажимами для подключения кабеля – одна из последних новинок в линейке разъемов для передачи данных от Phoenix Contact, известного немецкого производителя средств автоматизации. Данный модуль расширяет возможности для обеспечения простой и надежной прокладки кабеля в шкафу управления и автоматик

Phoenix Contact представила новые SHDSL-модемы для Profibus Германский производитель средств автоматизации Phoenix Contact выпустил новый промышленный SHDSL-модем. PSI-Modem-SHDSL/PB обеспечивает связь устройств шины Profibus на расстоянии до 1200 метров, используя любые кабели связи. В зависимости

Phoenix Contact показала коммутаторы Hi-End класса На прошедшей выставке «Электро 2010» компания Phoenix Contact продемонстрировала широкий ассортимент сетевых компонентов серии Factory - от простых коммутаторов до устройств максимального класса производительности для децентрализованных си

Солнечные панели марсохода Phoenix разрушил лед двуокиси углерода Как сообщает пресс-служба NASA, неоднократные попытки связаться с марсоходом Phoenix (Phoenix Mars Lander) оказались безуспешными. Новые снимки, сделанные спутником Mars Reconnaissance Orbiter(MRO), показывают признаки серьезного повреждения солнечных панелей мар

БПЛА CE-1 Phoenix: история одного триумфа Как сообщает пресс-служба географического факультета МГУ, с 10-го по 12 октября 2009 года на полигоне «Лесуново» беспилотного летательного аппарата CE-1 Phoenix, созданного "научным центром нового поколения INCOSS". Система дистанционного зондирования, элементом которой должен стать CE-1 Phoenix ("Феникс"), получила скромное и непритязат

Phoenix мокнет Анализ фотографий марсианского зонда Phoenix позволил обнаружить на поверхностях его конструкций капли жидкой воды, сообщает NewScientist. 25 мая 2008 года зонд Phoenix, после посадки на поверхность Марса, сделал серию фото

Завершена миссия космического аппарата Phoenix на Марсе Как сообщает американское космическое агентство NASA, работа космического аппарата Phoenix на поверхности Марса завершена 2 ноября, когда состояся последний сеанс связи с аппаратом. Стартовавший 4 августа 2007 года Phoenix опустился на поверхность Марса 25 мая 2008 год

Phoenix обнаружил, что на Марсе идет снег С помощью специального лазерного оборудования, предназначенного для наблюдения за атмосферой Марса, космический аппарат Phoenix обнаружил, что из облаков на высоте около 5 км от поверхности Марса идет снег. Однако снежные хлопья испаряются, не достигая поверхности планеты, сообщает пресс-служба NASA. Исследовани

Phoenix обнаружил на Марсе воду Как сообщает РБК, анализ данных, собранных американским космическим аппаратом Phoenix, подтвердил, что найденные ранее частицы неизвестного белого вещества на поверхности Марса являются льдом. В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространс

Phoenix, возможно, обнаружил лед на Марсе По мнению американских ученых, на изображении поверхности Марса, которое передал космический аппарат NASA Phoenix Mars lander, видны частицы льда. Phoenix и ранее передавал снимки проб марсианского грунта, но признаков присутствия льда обнаружить на них не удавалось, сообщает пресс-служба NA

Зонд Phoenix взял первую пробу марсианского грунта Американский марсоход Phoenix взял первую пробу марсианского грунта, сообщает РБК со ссылкой на сайт NASA. До этого аппарат, выполняя переданную с Земли программу, собрал ковш пыли и камней с поверхности Марса при п

Аппарат Phoenix приступил к раскопкам Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, американский космический аппарат Phoenix впервые коснулся поверхности Марса своей механической "рукой". Об этом заявило Национальное управление по аэронавтике и космическому пространству США (NASA). Ученые из Университета Ариз

Cвязь с марсианским зондом Phoenix восстановлена рсианским зондом восстановлена. Ранее, согласно заявлению NASA, возникли проблемы с одним из двух орбитальных космических аппаратов, ретранслирующим команды с Земли. Из-за неполадок связь с аппаратом Phoenix была утеряна. Phoenix соприкоснулся с поверхностью Марса 26 мая. Полет аппарата к Красной планете длился 10 месяцев. Миссия Phoenix рассчитана на 90 дней. За это время апп

Потеряна связь с марсианским зондом Phoenix Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, выполнение задач, запланированных на второй день пребывания на Марсе американского космического аппарата Phoenix, отложено из-за возникших неполадок. Согласно заявлению NASA, возникли проблемы с одним из двух орбитальных космических аппаратов, ретранслирующим команды с Земли. Из-за неполадок связь

Аппарат Phoenix передал первые снимки с Марса Как сообщает агентство "Синьхуа", через два часа после того, как американский исследовательский аппарат Phoenix совершил посадку на Марсе, он передал на Землю первую партию снимков. На одном из них изображена стоящая на поверхности красной планеты "нога" аппарата, на другом видно, что Phoenix<

Космический аппарат Phoenix достиг поверхности Марса Как сообщает РБК со ссылкой на CNN, американский космический аппарат Phoenix соприкоснулся с поверхностью Марса. Полет зонда к красной планете длится уже 10 месяцев, его миссия на Марсе рассчитана на 90 дней. Аппарат, созданный космическим агентством NASA, прове

Phoenix Dynasty Online расширяется Разработчики MMORPG Phoenix Dynasty Online сообщили о скором запуске дополнения Phoenix Nirvana. В него будут включены множество «фишек», о которых давно просили игроки. Среди них: возможность женитьбы, улу

Новое дополнение Phoenix Dynasty Online Разработчики MMORPG Phoenix Dynasty Online анонсировали новый адд-он с манящим названием Legendary Artifacts. Кроме, собственно, легендарных артефактов, в нем появятся: новая формула создания вещей, распад экипиро

Phoenix отправился на Марс 4 августа произведен запуск космического аппарата Phoenix c помощью ракеты-носителя Delta II с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, сообщает Reuters. Планируется, что в мае 2008 года космический зонд достигнет Марса и попытается совершить

Phoenix: уточнение марсианской программы Кроме того, Phoenix будет изучать климат полярных районов Марса. Его запуск ознаменует новый этап исследования водной истории Марса. Phoenix совершит первую попытку собрать и проанализировать марсиа

Запуск Phoenix отложен Как сообщает пресс-служба NASA, из-за плохой погоды на мысе Канаверал (штат Флорида) во вторник запуск марсианского зонда Phoenix ракетой Delta II отложен и перенесен на 4 августа. Основной задачей этого марсохода является исследование образцов грунта с разных глубин в северных полярных областях Марса. По данным о

Ракеты Phoenix AIM-54 помогут освоить гиперзвук Центр космических полетов НАСА им. Драйдена и подразделение вооружений центра боевого применения авиации ВМС США рассматривают возможность использования ракет Phoenix ("Феникс") AIM-54 в качестве платформ для испытания гиперзвуковых ракетных комплексов будущего. Ракета AIM-54 может развивать скорость до 5 Мах, что делает ее особенно удобной для испыт

China Mobile покупает 19,9% акций телекомпании Phoenix Холдинговая компания China Mobile, крупнейший оператор мобильной связи в КНР, объявила о покупке 19,9% пакета акций гонконгской телекомпании Phoenix Satellite Television Holdings у принадлежащей Руперту Мердоку компании STAR Group. Этот шаг продиктован желанием China Mobile распространять программы телекомпании через свои беспроводн

GMCS внедрит финансовый блок системы SSA ERP для Phoenix Contact Компания GMCS начала проект по внедрению финансового блока системы SSA ERP (Baan) на дочернем предприятии Phoenix Contact в России, занимающемся дистрибуцией соединительной и автоматизированной техники, а также электронного интерфейсного оборудования и систем защиты электротехники и электроники от