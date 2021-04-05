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Advantech Technology Адвантек технолоджи

Advantech Technology - Адвантек технолоджи

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 1 587 140 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 1 587 140 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 763 209 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 823 931 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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05.04.2021 Винсент Чанг, Advantech: Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации

CNews: Есть ли у Advantech решения, помогающие в борьбе с эпидемией коронавируса? Винсент Чанг: Угроза COVID-19 оказалась пострашнее войны, и всем странам мира приходиться работать сообща, чтобы остановить расп
30.01.2020 Что нужно для развития промышленного интернета вещей в России?

В самом начале пути С точки зрения развития промышленного интернета вещей (IIoT) российское производство находится в самой начальной стадии, считает Винсент Чанг (Vincent Chang), генеральный менеджер Advantech в России. Одна из основных причин такого положения — недостаточные инвестиции в эту сферу. По данным эксперта, объем инвестиций в IIoT в России растет всего лишь на 4% в год. В отличи
11.12.2019 Advantech подвела итоги Международной партнерской конференции Advantech Industrial-IoT

5–6 декабря 2019 года в Линькоу (Тайвань) мировой лидер в области IoT компания Advantech провела международную конференцию с участием партнеров по продуктам и решениям для промышленного интернета вещей. В мероприятии приняли участие более 400 клиентов и партнеров из 40 ст
28.11.2019 В Тайбэе 5–7 декабря состоится международная партнерская конференция Advantech

Advantech объявила о том, что в конференции Advantech Industrial-IoT, которая пройдет 5-7 декабря 2019 г. в Тайбэе (Тайвань), примут участие около 300 партнеров из 40 стран мира. Россию на мероприятии представят такие компании как Prosof
03.10.2019 Advantech представила свои решения на IoT & AI World Summit Russia 2019

интернету вещей и искусственному интеллекту, проходящему в Казани 1 и 2 октября. Компания представила свои разработки и решения промышленной автоматизации на тематической выставке саммита. Решениями Advantech активно интересовался Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Генеральный директор Advantec
30.09.2019 Advantech помогает партнерам в цифровой трансформации

али цифровую трансформацию с помощью промышленного интернета вещей. «Надеемся, что эта концепция от Advantech даст новый импульс компаниям в работе», – выразила уверенность Ольга Алешина, генер
18.09.2019 Рамиль Рахманкулов, Advantech: Российские студенты строят промышленный интернет вещей для ведущих компаний

у впервые проходит конкурс AIoT Developer Innoworks. Этот проект живет уже не первый год. Как и когда он был организован, где проводился и какие результаты были достигнуты? Рамиль Рахманкулов: Проект Advantech AIoT Developer Innoworks — инициатива головного офиса нашей компании — создан с целью ознакомления вузов с широкими возможностями нашей индустриальной платформы интернета вещей Wise-P
29.08.2019 Цифровая трансформация с помощью решений промышленного интернета вещей на форуме Advantech

25 сентября в Москве состоится форум по совместному созданию решений для цифровой трансформации в промышленности, организованный компанией Advantech – мировым лидером в области оборудования и технологий для промышленного интернета вещей. Основная задача мероприятия – развитие долгосрочных и плодотворных отношений между компаниями,
27.08.2019 Цифровая трансформация с помощью решений промышленного интернета вещей на форуме Advantech

25 сентября в Москве состоится форум по совместному созданию решений для цифровой трансформации в промышленности, организованный компанией Advantech – мировым лидером в области оборудования и технологий для промышленного интернета вещей. Основная задача мероприятия – развитие долгосрочных и плодотворных отношений между компаниями,
09.07.2019 «Лаборатория Касперского» и Advantech займутся безопасностью промышленного интернета вещей

«Лаборатория Касперского» и «Адвантек» договорились о международном технологическом партнёрстве в сфере индустриального интернета вещей (IIoT). Соответствующее соглашение было подписано сегодня в рамках промышленной выстав
08.07.2019 «Лаборатория Касперского» и Advantech займутся разработкой совместных решений в сфере промышленного интернета вещей

«Лаборатория Касперского» и «Адвантек» договорились о международном технологическом партнерстве в сфере индустриального интернета вещей (IIoT). Компании намерены сотрудничать в области развития инноваций и создания совмест
07.09.2018 Advantech открыла продающий офис в Москве

го представительства Taipei World Trade Center, а также более двухсот клиентов и партнеров компании Advantech. Чейни Хо, исполнительный директор компании Advantech, отметил, что благодар
21.12.2015 Alcatel-Lucent подписала соглашения с компаниями Red Hat, Advantech и 6WIND по ускорению создания виртуализованных сетей радиодоступа

Компания Alcatel-Lucent подписала ряд соглашений о сотрудничестве с компаниями Red Hat, Advantech и 6WIND с целью ускорить создание коммерчески доступных продуктов для виртуализованных сетей радиодоступа (virtualized radio accessnetwork, vRAN). Сотрудничество с данными компаниями

13.11.2010 Advantech выпустила первый встраиваемый компьютер на базе Intel Core i5/i7 с пассивным охлаждением

Компания Advantech, один из крупнейших в мире производителей вычислительной техники для промышленной автоматизации, встраиваемых систем и телекоммуникаций, выпустила встраиваемый компьютер ARK-3440 с ин
06.06.2006 Advantech завершила приобретение активов UTTC

Компания Advantech AMT (Канада), разработчик и производитель высокотехнологичного СВЧ оборудования для наземных станций спутниковой связи, а также радиорелейных линий связи для сетей беспроводной связи

30.03.2004 Advantech выпустил новый одноплатный компьютер

Компания Advantech объявила о выпуске нового одноплатного компьютера серии PCA – PCA-6187. Он создан на базе чипсета Intel 865G и поддерживает работу процессоров Intel Pentium 4. Другими особенностями э
17.10.2003 Российской аудитории продемонстрировали новые решения Advantech для промышленной автоматизации

Компания "Прософт" совместно с корпорацией Advantech, производителем вычислительной техники для промышленной автоматизации, встраиваемых систем и сетевых решений, провела семинар "Решения Advantech для промышленной автоматизации"
08.08.2003 Новые телекоммуникационные чипы от Advantech продаются в России

Корпорации Advantech выпустила интегрированные микросхемы EVA-A930 и EVA-C210. Обе микросхемы основаны на вычислительном ядре ARM и ориентированы на телекоммуникационные приложения. Микросхема EVA-A930 вк
29.01.2003 Advantech возрождает легенду о птице Феникс

  Специалисты компании Advantech, производитель компьютерной техники для промышленной автоматизации, разработали уникальную методику 100-процентного электротермоконтроля для своих одноплатных компьютеров. Новый метод
12.11.2002 Advantech выпустил одноплатный компьютер с широкими мультимедийными возможностями

  Компания Advantech разработала одноплатный компьютер PCI-6871, одной из отличительных особенностей которого являются его высокие мультимедийные возможности. Еще более интересной эта особенность становит
15.08.2002 "Прософт" начала продажи ПК Advantech РРС-L126T

Компания "Прософт" объявила о начале продаж нового компьютера Advantech РРС-L126T. Данная разработка Advantech представляет собой панельный ПК с низким энергопотреблением. Несмотря на скромные размеры (340х269х68 мм), устройство, по словам разработ

Публикаций - 67, упоминаний - 70

Advantech Technology и организации, системы, технологии, персоны:

ПроСофт - ProSoft 82 19
Intel Corporation 12811 14
Microsoft Corporation 25775 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 8
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 7
IPC2U 15 7
nVent - Schroff GmbH 11 7
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 6
Fastwel - Фаствел 33 6
Nvidia Corp 4002 6
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 6
АТ-Электроникс - АТ-Электросистемы 6 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 55 5
GE Fanuc - Фанук 44 5
ИндаСофт - InduSoft 30 5
Corson Technologies - Корсон Технолоджис 17 5
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Крок - Croc 1964 5
РТСофт - RTSoft 100 4
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 77 4
ИКОС - Индустриальные компьютерные системы 53 4
Ниеншанц Автоматика 28 4
HP Inc. 5883 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 3
Schneider Electric 614 3
Trend Micro 651 3
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 3
TI - Texas Instruments Incorporated 848 3
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 98 3
ИнСАТ - 12 3
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 3
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 32 3
Трайтек - Trytek 5 3
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 3
Авитон 4 3
Octagon Systems 4 3
Экспотроника ВК 40 7
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 4
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Политех - Политехнический музей 34 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 2
Ленэкспо - выставочный комплекс 28 2
Tesla Motors 461 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
Верный - торговая сеть 326 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
Ступинская металлургическая компания - Ступинский металлургический комбинат 1 1
Казахмыс - Балхашцветмет - Балхашский горно-металлургический комбинат 1 1
Гормаш Глобал 2 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 3
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 1
Московско-Тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству (МТК) 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 36
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 14
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 13
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 9
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 339 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 7
AIoT - AI + IoT - искусственный интеллект и интернет вещей 60 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 7
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 6
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 6
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 562 6
Встраиваемые системы - Embedded system 106 6
DDR - Double data rate 3083 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 6
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 6
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 5
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 506 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 4
Microsoft Windows 16882 9
Microsoft Windows Embedded 208 7
Advantech WISE-PaaS Marketplace 5 5
Linux OS 11533 4
Nuvia Phoenix 147 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Microsoft Azure 1526 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 3
Advantech AIoT Developer Innoworks 3 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
Depositphotos - фотобанк 405 2
Microsoft Windows Server 2012 203 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
AMD Sapphire 75 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
AMD Embedded Solutions - AMD Ryzen Embedded - Серия микропроцессоров 8 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Microsoft WSS - Microsoft Windows Storage Server 29 2
НТЦ Модуль - NM Pilot 4 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407, NM640 - нейропроцессор 33 2
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 2
Intel Core - Семейство процессоров 1251 2
Microsoft Office 365 1042 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
Red Hat OpenShift 169 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 169 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
Fortinet - FortiManager 24 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Cisco IOS - Cisco IOS-XE - Операционная система на базе Linux 25 1
Chang Vincent - Чанг Винсент 6 5
Базюкин Дмитрий 3 3
Рахманкулов Рамиль 10 2
Духвалов Андрей 27 2
Tsai Linda - Tцай Линда 2 2
Josefsson Erik - Джозефссон Эрик 2 2
Talla Deepu - Талла Дипу 2 2
Катенев Владимир 4 2
Бобович Александр 3 2
Клепинин Владимир 2 2
Хайруллин Айрат 108 1
Чукин Владимир 1 1
Карпов Илья 32 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
Алешина Ольга 1 1
Диканев Иван 1 1
Yang Allan - Янг Аллан 1 1
Turnbull Stephen - Тернбулл Стивен 1 1
Нигматулин Артур 1 1
Переверзев Алексей 8 1
Морозов Константин 10 1
Полевой Василий 14 1
Дробышевский Валерий 14 1
Горбатовский Александр 10 1
Сердюков Олег 3 1
Booth Glenn - Бут Гленн 2 1
Полковниченко Андрей 1 1
Агафонов Леонид 3 1
Вершинин Анатолий 2 1
Эфрос Юлия 1 1
Das Manuvir - Дас Манувир 3 1
Марченко Остап 1 1
Wen-chi Chen - Вен-ши Чен 11 1
Милаш Дмитрий 1 1
Стасенко Михаил 1 1
Gaur Rajneesh - Гаур Раджниш 1 1
Мельникова Анастасия 440 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Китай - Тайвань 4245 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 3
Европа 24964 3
Япония 13807 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Украина 7928 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 2
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 2
Россия - Урало-Сибирский регион 10 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Евразия - Евразийский континент 643 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Россия - ПФО - Пензенская область 637 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
США - Техас 1048 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Сербия - Республика 375 1
США - Флорида 786 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Польша - Республика 2031 1
Европа Восточная 3138 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 11
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