Винсент Чанг, Advantech: Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации CNews: Есть ли у Advantech решения, помогающие в борьбе с эпидемией коронавируса? Винсент Чанг: Угроза COVID-19 оказалась пострашнее войны, и всем странам мира приходиться работать сообща, чтобы остановить расп

Что нужно для развития промышленного интернета вещей в России? В самом начале пути С точки зрения развития промышленного интернета вещей (IIoT) российское производство находится в самой начальной стадии, считает Винсент Чанг (Vincent Chang), генеральный менеджер Advantech в России. Одна из основных причин такого положения — недостаточные инвестиции в эту сферу. По данным эксперта, объем инвестиций в IIoT в России растет всего лишь на 4% в год. В отличи

Advantech подвела итоги Международной партнерской конференции Advantech Industrial-IoT 5–6 декабря 2019 года в Линькоу (Тайвань) мировой лидер в области IoT компания Advantech провела международную конференцию с участием партнеров по продуктам и решениям для промышленного интернета вещей. В мероприятии приняли участие более 400 клиентов и партнеров из 40 ст

В Тайбэе 5–7 декабря состоится международная партнерская конференция Advantech Advantech объявила о том, что в конференции Advantech Industrial-IoT, которая пройдет 5-7 декабря 2019 г. в Тайбэе (Тайвань), примут участие около 300 партнеров из 40 стран мира. Россию на мероприятии представят такие компании как Prosof

Advantech представила свои решения на IoT & AI World Summit Russia 2019 интернету вещей и искусственному интеллекту, проходящему в Казани 1 и 2 октября. Компания представила свои разработки и решения промышленной автоматизации на тематической выставке саммита. Решениями Advantech активно интересовался Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Генеральный директор Advantec

Advantech помогает партнерам в цифровой трансформации али цифровую трансформацию с помощью промышленного интернета вещей. «Надеемся, что эта концепция от Advantech даст новый импульс компаниям в работе», – выразила уверенность Ольга Алешина, генер

Рамиль Рахманкулов, Advantech: Российские студенты строят промышленный интернет вещей для ведущих компаний у впервые проходит конкурс AIoT Developer Innoworks. Этот проект живет уже не первый год. Как и когда он был организован, где проводился и какие результаты были достигнуты? Рамиль Рахманкулов: Проект Advantech AIoT Developer Innoworks — инициатива головного офиса нашей компании — создан с целью ознакомления вузов с широкими возможностями нашей индустриальной платформы интернета вещей Wise-P

Цифровая трансформация с помощью решений промышленного интернета вещей на форуме Advantech 25 сентября в Москве состоится форум по совместному созданию решений для цифровой трансформации в промышленности, организованный компанией Advantech – мировым лидером в области оборудования и технологий для промышленного интернета вещей. Основная задача мероприятия – развитие долгосрочных и плодотворных отношений между компаниями,

Цифровая трансформация с помощью решений промышленного интернета вещей на форуме Advantech 25 сентября в Москве состоится форум по совместному созданию решений для цифровой трансформации в промышленности, организованный компанией Advantech – мировым лидером в области оборудования и технологий для промышленного интернета вещей. Основная задача мероприятия – развитие долгосрочных и плодотворных отношений между компаниями,

«Лаборатория Касперского» и Advantech займутся безопасностью промышленного интернета вещей «Лаборатория Касперского» и «Адвантек» договорились о международном технологическом партнёрстве в сфере индустриального интернета вещей (IIoT). Соответствующее соглашение было подписано сегодня в рамках промышленной выстав

«Лаборатория Касперского» и Advantech займутся разработкой совместных решений в сфере промышленного интернета вещей «Лаборатория Касперского» и «Адвантек» договорились о международном технологическом партнерстве в сфере индустриального интернета вещей (IIoT). Компании намерены сотрудничать в области развития инноваций и создания совмест

Advantech открыла продающий офис в Москве го представительства Taipei World Trade Center, а также более двухсот клиентов и партнеров компании Advantech. Чейни Хо, исполнительный директор компании Advantech, отметил, что благодар

Alcatel-Lucent подписала соглашения с компаниями Red Hat, Advantech и 6WIND по ускорению создания виртуализованных сетей радиодоступа Компания Alcatel-Lucent подписала ряд соглашений о сотрудничестве с компаниями Red Hat, Advantech и 6WIND с целью ускорить создание коммерчески доступных продуктов для виртуализованных сетей радиодоступа (virtualized radio accessnetwork, vRAN). Сотрудничество с данными компаниями

Advantech выпустила первый встраиваемый компьютер на базе Intel Core i5/i7 с пассивным охлаждением Компания Advantech, один из крупнейших в мире производителей вычислительной техники для промышленной автоматизации, встраиваемых систем и телекоммуникаций, выпустила встраиваемый компьютер ARK-3440 с ин

Advantech завершила приобретение активов UTTC Компания Advantech AMT (Канада), разработчик и производитель высокотехнологичного СВЧ оборудования для наземных станций спутниковой связи, а также радиорелейных линий связи для сетей беспроводной связи

Advantech выпустил новый одноплатный компьютер Компания Advantech объявила о выпуске нового одноплатного компьютера серии PCA – PCA-6187. Он создан на базе чипсета Intel 865G и поддерживает работу процессоров Intel Pentium 4. Другими особенностями э

Российской аудитории продемонстрировали новые решения Advantech для промышленной автоматизации Компания "Прософт" совместно с корпорацией Advantech, производителем вычислительной техники для промышленной автоматизации, встраиваемых систем и сетевых решений, провела семинар "Решения Advantech для промышленной автоматизации"

Новые телекоммуникационные чипы от Advantech продаются в России Корпорации Advantech выпустила интегрированные микросхемы EVA-A930 и EVA-C210. Обе микросхемы основаны на вычислительном ядре ARM и ориентированы на телекоммуникационные приложения. Микросхема EVA-A930 вк

Advantech возрождает легенду о птице Феникс Специалисты компании Advantech, производитель компьютерной техники для промышленной автоматизации, разработали уникальную методику 100-процентного электротермоконтроля для своих одноплатных компьютеров. Новый метод

Advantech выпустил одноплатный компьютер с широкими мультимедийными возможностями Компания Advantech разработала одноплатный компьютер PCI-6871, одной из отличительных особенностей которого являются его высокие мультимедийные возможности. Еще более интересной эта особенность становит