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Advantech Technology Адвантек технолоджи
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СОБЫТИЯ
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|05.04.2021
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Винсент Чанг, Advantech: Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации
CNews: Есть ли у Advantech решения, помогающие в борьбе с эпидемией коронавируса? Винсент Чанг: Угроза COVID-19 оказалась пострашнее войны, и всем странам мира приходиться работать сообща, чтобы остановить расп
|30.01.2020
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Что нужно для развития промышленного интернета вещей в России?
В самом начале пути С точки зрения развития промышленного интернета вещей (IIoT) российское производство находится в самой начальной стадии, считает Винсент Чанг (Vincent Chang), генеральный менеджер Advantech в России. Одна из основных причин такого положения — недостаточные инвестиции в эту сферу. По данным эксперта, объем инвестиций в IIoT в России растет всего лишь на 4% в год. В отличи
|11.12.2019
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Advantech подвела итоги Международной партнерской конференции Advantech Industrial-IoT
5–6 декабря 2019 года в Линькоу (Тайвань) мировой лидер в области IoT компания Advantech провела международную конференцию с участием партнеров по продуктам и решениям для промышленного интернета вещей. В мероприятии приняли участие более 400 клиентов и партнеров из 40 ст
|28.11.2019
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В Тайбэе 5–7 декабря состоится международная партнерская конференция Advantech
Advantech объявила о том, что в конференции Advantech Industrial-IoT, которая пройдет 5-7 декабря 2019 г. в Тайбэе (Тайвань), примут участие около 300 партнеров из 40 стран мира. Россию на мероприятии представят такие компании как Prosof
|03.10.2019
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Advantech представила свои решения на IoT & AI World Summit Russia 2019
интернету вещей и искусственному интеллекту, проходящему в Казани 1 и 2 октября. Компания представила свои разработки и решения промышленной автоматизации на тематической выставке саммита. Решениями Advantech активно интересовался Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Генеральный директор Advantec
|30.09.2019
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Advantech помогает партнерам в цифровой трансформации
али цифровую трансформацию с помощью промышленного интернета вещей. «Надеемся, что эта концепция от Advantech даст новый импульс компаниям в работе», – выразила уверенность Ольга Алешина, генер
|18.09.2019
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Рамиль Рахманкулов, Advantech: Российские студенты строят промышленный интернет вещей для ведущих компаний
у впервые проходит конкурс AIoT Developer Innoworks. Этот проект живет уже не первый год. Как и когда он был организован, где проводился и какие результаты были достигнуты? Рамиль Рахманкулов: Проект Advantech AIoT Developer Innoworks — инициатива головного офиса нашей компании — создан с целью ознакомления вузов с широкими возможностями нашей индустриальной платформы интернета вещей Wise-P
|29.08.2019
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Цифровая трансформация с помощью решений промышленного интернета вещей на форуме Advantech
25 сентября в Москве состоится форум по совместному созданию решений для цифровой трансформации в промышленности, организованный компанией Advantech – мировым лидером в области оборудования и технологий для промышленного интернета вещей. Основная задача мероприятия – развитие долгосрочных и плодотворных отношений между компаниями,
|27.08.2019
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Цифровая трансформация с помощью решений промышленного интернета вещей на форуме Advantech
25 сентября в Москве состоится форум по совместному созданию решений для цифровой трансформации в промышленности, организованный компанией Advantech – мировым лидером в области оборудования и технологий для промышленного интернета вещей. Основная задача мероприятия – развитие долгосрочных и плодотворных отношений между компаниями,
|09.07.2019
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«Лаборатория Касперского» и Advantech займутся безопасностью промышленного интернета вещей
«Лаборатория Касперского» и «Адвантек» договорились о международном технологическом партнёрстве в сфере индустриального интернета вещей (IIoT). Соответствующее соглашение было подписано сегодня в рамках промышленной выстав
|08.07.2019
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«Лаборатория Касперского» и Advantech займутся разработкой совместных решений в сфере промышленного интернета вещей
«Лаборатория Касперского» и «Адвантек» договорились о международном технологическом партнерстве в сфере индустриального интернета вещей (IIoT). Компании намерены сотрудничать в области развития инноваций и создания совмест
|07.09.2018
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Advantech открыла продающий офис в Москве
го представительства Taipei World Trade Center, а также более двухсот клиентов и партнеров компании Advantech. Чейни Хо, исполнительный директор компании Advantech, отметил, что благодар
|21.12.2015
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Alcatel-Lucent подписала соглашения с компаниями Red Hat, Advantech и 6WIND по ускорению создания виртуализованных сетей радиодоступа
Компания Alcatel-Lucent подписала ряд соглашений о сотрудничестве с компаниями Red Hat, Advantech и 6WIND с целью ускорить создание коммерчески доступных продуктов для виртуализованных сетей радиодоступа (virtualized radio accessnetwork, vRAN). Сотрудничество с данными компаниями
|13.11.2010
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Advantech выпустила первый встраиваемый компьютер на базе Intel Core i5/i7 с пассивным охлаждением
Компания Advantech, один из крупнейших в мире производителей вычислительной техники для промышленной автоматизации, встраиваемых систем и телекоммуникаций, выпустила встраиваемый компьютер ARK-3440 с ин
|06.06.2006
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Advantech завершила приобретение активов UTTC
Компания Advantech AMT (Канада), разработчик и производитель высокотехнологичного СВЧ оборудования для наземных станций спутниковой связи, а также радиорелейных линий связи для сетей беспроводной связи
|30.03.2004
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Advantech выпустил новый одноплатный компьютер
Компания Advantech объявила о выпуске нового одноплатного компьютера серии PCA – PCA-6187. Он создан на базе чипсета Intel 865G и поддерживает работу процессоров Intel Pentium 4. Другими особенностями э
|17.10.2003
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Российской аудитории продемонстрировали новые решения Advantech для промышленной автоматизации
Компания "Прософт" совместно с корпорацией Advantech, производителем вычислительной техники для промышленной автоматизации, встраиваемых систем и сетевых решений, провела семинар "Решения Advantech для промышленной автоматизации"
|08.08.2003
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Новые телекоммуникационные чипы от Advantech продаются в России
Корпорации Advantech выпустила интегрированные микросхемы EVA-A930 и EVA-C210. Обе микросхемы основаны на вычислительном ядре ARM и ориентированы на телекоммуникационные приложения. Микросхема EVA-A930 вк
|29.01.2003
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Advantech возрождает легенду о птице Феникс
Специалисты компании Advantech, производитель компьютерной техники для промышленной автоматизации, разработали уникальную методику 100-процентного электротермоконтроля для своих одноплатных компьютеров. Новый метод
|12.11.2002
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Advantech выпустил одноплатный компьютер с широкими мультимедийными возможностями
Компания Advantech разработала одноплатный компьютер PCI-6871, одной из отличительных особенностей которого являются его высокие мультимедийные возможности. Еще более интересной эта особенность становит
|15.08.2002
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"Прософт" начала продажи ПК Advantech РРС-L126T
Компания "Прософт" объявила о начале продаж нового компьютера Advantech РРС-L126T. Данная разработка Advantech представляет собой панельный ПК с низким энергопотреблением. Несмотря на скромные размеры (340х269х68 мм), устройство, по словам разработ
Advantech Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
|Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
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