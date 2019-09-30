Advantech помогает партнерам в цифровой трансформации

Advantech внедряет в России долгосрочную концепцию взаимного сотрудничества и партнерства – формат общения компании и партнеров с обменом идей, знаний и обсуждением новых технических и бизнес-решений. 25 сентября в Москве на партнерской конференции представители компаний промышленной автоматизации обсуждали цифровую трансформацию с помощью промышленного интернета вещей. «Надеемся, что эта концепция от Advantech даст новый импульс компаниям в работе», – выразила уверенность Ольга Алешина, генеральный директор Advantech Technology.

В России Advantech активно работает с локальным брендингом, разработкой и внедрением продукции, необходимой именно на отечественном рынке. Винсент Чанг, генеральный менеджер Advantech в России подчеркнул, что все существующие решения будут развиваться в сторону интернета вещей. Это поможет не только конкретным компаниям, но и глобальному техническому прогрессу. Важность развития российско-тайваньских экономических и технологических отношений отметил и Чжун Юн Кэн, глава представительства в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.

Технологические решения и интеграция ПО с оборудованием Advantech обсуждались на пленарных дискуссиях и в выступлениях спикеров. Участники конференции изучали реальные кейсы сферы машинного обучения, интернета вещей и цифровой трансформации. Сегодня промышленный искусственный интеллект ускоряет свое развитие, чему помогает big data, скорости вычисления, фреймворки с открытым кодом и нестандартные решения, такие, как WISE-PaaS – система, объединяющая программное обеспечение и облачную платформу. Артур Нигматулин из Advantech Technology рассказал о возможностях систем онлайн-здравоохранения, онлайн-менеджмента и бизнеса в WISE-PaaS.

Опытом успешного использования оборудования Advantech и интеграции его с программным обеспечением поделились партнеры, работающие в сфере видеоаналитики, мониторинга, пилотируемого транспорта, серверной продукции, банковских услуг, системы умного города. В частности, партнерами Advantech являются Intel, Nvidia, Dahua. Иван Диканев, эксперт-консультант официального дистрибутора корпорации Oracle в России ООО «ФОРС Дистрибуция», отметил важность этапа интеграции облачных сервисов и дата-центров с оборудованием Advantech. «Современные промышленные решения Advantech позволяют организовать сбор больших объемов данных для анализа, как в историческом разрезе, так и в режиме реального времени с использованием программных аналитических платформ размещенных либо в облаке, либо в своем ЦОДе».

Также в ходе конференции на практических примерах компании обменивались опытом, получили полезные контакты и оценили готовые решения мира интернета вещей. Так, Advantech представила продукты «русского стиля», разработанные специально для России. Кроме того, партнеры Advantech – Prosoft, Corson, IPC2U, «Ниенщанц-Автоматика» и Conel – представили свои решения на базе продуктов и технологий Advantech.

На мероприятии состоялось торжественное награждение победителей программы Advantech AIoT InnoWorks, которая проводится одновременно в Японии, Южной Корее, Китае, России, Вьетнаме и Тайване. Программа поощряет стартапы со стороны студентов и дает возможность на практике обучиться современным технологиям, которые предоставляет компания Advantech.