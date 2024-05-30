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Dahua Technology Дахуа Текнолоджи Рус
Dahua Technology - производитель оборудования для систем видеонаблюдения, поставщик решений и услуг в области интеллектуальных систем видеонаблюдения. В глобальной корпорации работает более 16 тыс. человек в 180 странах и регионах по всему миру, в том числе в России и ближнем зарубежье (данные 2021 года). В России компания работает с 2015 года, а в 2023 году вендор представил для российского рынка новое направление Dahua Memory.
|30.05.2024
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Treolan расширяет ассортимент Dahua
опители (SSD) и оперативная память для ПК и ноутбуков, карты памяти и USB-флеш-накопители. Компания Dahua Technology начала свой бизнес в 2001 г. В России компания работает с 2015 г., а в 2023
|20.05.2024
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Смотрите внимательно: визуальные решения Dahua для учебы, бизнеса и ритейла
заказчикам сложно, поэтому ориентиром для них стали производители, обладающие репутацией, богатым опытом и широкой линейкой оборудования. Одним из таких вендоров на российском рынке является компания Dahua, которая более двадцати лет занимается профессиональным видеооборудованием, завоевав всемирное признание. Она производит панели, интерактивные доски all-in-one, видеостены, LCD и LED-дисп
|16.02.2022
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Dahua Technology представила флагманскую модель IP-видеорегистраторов EZ-IP-NVR1C16HS/H
Ассортимент IP-видеорегистраторов Dahua Technology бюджетной линейки EZ-IP пополнился 16-канальной моделью EZ-NVR1C16HS/H. Она
|16.02.2022
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Treolan начинает поставки оборудования для интеллектуального видеонаблюдения EZ-IP
Treolan (входит в группу компаний «Ланит») и Dahua Technology подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь дистрибутор официально поставл
|15.06.2021
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Как ИИ изменил видеонаблюдение и управление доступом: 5 ключевых тенденций
ает высокой точностью определения субъекта По мнению руководителя отдела по предпродажной поддержке Dahua Technology Rus Сергея Титова, лицо человека является более надежным идентификатором в с
|03.06.2021
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Высокочувствительные металлодетекторы Dahua
Новую линейку металлодетекторов, представила Dahua Technology. В ее состав входят шесть арочных металлодетекторов, в том числе два с контр
|12.04.2021
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Искусственный интеллект в видеонаблюдении будет представлен на Securika 2021
аблюдение: основные драйверы развития рынка». Роман Горпинченко, руководитель по проектным продажам Dahua Technology Rus. 14 апреля, 11:00-11:20, стенд D5073. Стенд компании «Амиком». Презентац
|09.02.2021
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Dahua Technology представит интеллектуальные решения для транспорта на онлайн-конференции CNews «Искусственный интеллект 2021»
ранспорта с использованием ИИ на конференции расскажет заместитель начальника по проектным продажам Dahua Technology Rus Роман Горпинченко.
|25.12.2020
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Роман Горпинченко, Dahua Technology -
Рынок столкнулся с экспоненциальным ростом спроса на тепловизионные технологии
ых трендов стало применение тепловизионных решений для контроля температуры тела человека. Компания Dahua Technology продемонстрировала свой технологический и производственный потенциал, постав
|03.12.2020
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Взаимодействие на новом уровне: Dahua Technology Partner Day 2020
Компания Dahua Technology, мировой лидер в области решений и услуг для систем видеонаблюдения, совмест
|05.11.2020
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Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения
огрузиться в мир технологий искусственного интеллекта от мирового производителя систем безопасности Dahua Technology. Современные интеллектуальные системы видеонаблюдения позволяют обеспечить б
|28.10.2020
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5 ноября 2020 г. Dahua Technology проведет конференцию «Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики»
огрузиться в мир технологий искусственного интеллекта от мирового производителя систем безопасности Dahua Technology. Современные интеллектуальные системы видеонаблюдения позволяют обеспечить б
|15.06.2020
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Ван Синьчао, Dahua Technology Rus -
Муниципальные власти отвлеклись от безопасности и строят умные города
ехнологических и экономических причин на это направление приходится все еще небольшая часть бизнеса Dahua Technology. Но мы верим, что технологии искусственного интеллекта совершат переворот в
|25.05.2020
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IMOU представит на онлайн-конференции CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» интеллектуальные устройства для пациентов медучреждений и помощи больным
х COVID-19, на онлайн-конференции CNews расскажет Константин Кошелев, инженер по подготовке решений Dahua Technology Rus.
|22.05.2020
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Как предотвратить проникновение коронавируса в офисы и на предприятия? Об этом расскажут эксперты Dahua Technology на онлайн-конференции CNews «HR-технологии в новых условиях»
льных особенностей – простота использования. По словам заместителя начальника по проектным продажам Dahua Technology Rus Романа Горпинченко, данные решения могут применяться в больницах, на пре
|13.05.2020
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Dahua Technology представит на конференции «Цифровая трансформация в новых условиях» интеллектуальные устройства для контроля заболевших COVID-19
едить толпу о необходимости разойтись», – отмечает Константин Кошелев инженер по подготовке решений Dahua Technology Rus, который представит ИТ-решения компании на предстоящей конференции. Сист
|21.04.2020
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Компания Dahua Technology представила партнерскую программу для профессионалов рынка видеонаблюдения
DH Partner App – мобильное приложение от Dahua Technology, которое позволяет оперативно получать информацию о продукции компании на см
|30.12.2019
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Роман Горпинченко, Dahua Technologies -
Искусственный интеллект прорывается из премиального сегмента в средний
нем ценовом сегменте на рынке происходит настоящая революция. Во второй половине 2019 года компания Dahua Technology представила новейшие видеокамеры, которые уже сейчас имеют модуль искусствен
|02.09.2019
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«Системный софт» установила интеллектуальное видеонаблюдение в «УВН-Техника»
ания на площадке заказчика. Комплекс интеллектуального видеонаблюдения, построенный на базе решений Dahua Technology, был развернут в компании в течение месяца с момента постановки задачи. Осно
Dahua Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|Горпинченко Роман 13 13
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 459 8
|Кошелев Константин 6 6
|Трофимова Татьяна 6 4
|Гоц Роман 46 4
|Образцов Алексей 12 4
|Владзимирский Антон 9 4
|Шерстобоев Владислав 4 4
|Глазков Александр 138 3
|Швецов Денис 13 3
|Титов Сергей 5 3
|Шашмурина Ксения 5 3
|Ульянов Иван 3 3
|Biden Joe - Байден Джо 134 3
|Сирота Юрий 67 2
|Дремлюг Андрей 3 2
|Кузнецов Сергей 154 2
|Коробов Евгений 31 2
|Егоров Вадим 14 2
|Погорелова-Триппель Наталья 28 2
|Колыбин Леонид 5 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Рябченков Денис 21 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 341 2
|Титов Борис 54 2
|Хомяков Сергей 45 2
|Милек Татьяна 9 2
|Castaño Alfonso - Кастаньо Альфонсо 1 1
|Дружков Андрей 1 1
|Петров Михаил 138 1
|Лагода Георгий 59 1
|Воронова Татьяна 2 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Поляков Сергей 73 1
|Ананьева Татьяна 10 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Ишмамедов Константин 5 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Колесов Александр 58 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5926 5
|Bloomberg 1298 3
|Эксперт ГК 18 3
|CNews - ZOOM.CNews 1848 3
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 284 3
|The Verge - Издание 560 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 395 2
|Times 624 2
|ZDnet 660 1
|Global Times 15 1
|The Register - The Register Hardware 1571 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1282 1
|NYT - The New York Times 1057 1
|FT - Financial Times 1226 1
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