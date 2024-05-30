Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус

Dahua Technology - производитель оборудования для систем видеонаблюдения, поставщик решений и услуг в области интеллектуальных систем видеонаблюдения. В глобальной корпорации работает более 16 тыс. человек в 180 странах и регионах по всему миру, в том числе в России и ближнем зарубежье (данные 2021 года). В России компания работает с 2015 года, а в 2023 году вендор представил для российского рынка новое направление Dahua Memory.