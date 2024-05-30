Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169791
ИКТ 13225
Организации 10372
Ведомства 1448
Ассоциации 974
Технологии 3394
Системы 25170
Персоны 72676
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Dahua Technology Дахуа Текнолоджи Рус

Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус

Dahua Technology - производитель оборудования для систем видеонаблюдения, поставщик решений и услуг в области интеллектуальных систем видеонаблюдения. В глобальной корпорации работает более 16 тыс. человек в 180 странах и регионах по всему миру, в том числе в России и ближнем зарубежье (данные 2021 года). В России компания работает с 2015 года, а в 2023 году вендор представил для российского рынка новое направление Dahua Memory.


30.05.2024 Treolan расширяет ассортимент Dahua

опители (SSD) и оперативная память для ПК и ноутбуков, карты памяти и USB-флеш-накопители. Компания Dahua Technology начала свой бизнес в 2001 г. В России компания работает с 2015 г., а в 2023

20.05.2024 Смотрите внимательно: визуальные решения Dahua для учебы, бизнеса и ритейла

заказчикам сложно, поэтому ориентиром для них стали производители, обладающие репутацией, богатым опытом и широкой линейкой оборудования. Одним из таких вендоров на российском рынке является компания Dahua, которая более двадцати лет занимается профессиональным видеооборудованием, завоевав всемирное признание. Она производит панели, интерактивные доски all-in-one, видеостены, LCD и LED-дисп
16.02.2022 Dahua Technology представила флагманскую модель IP-видеорегистраторов EZ-IP-NVR1C16HS/H

Ассортимент IP-видеорегистраторов Dahua Technology бюджетной линейки EZ-IP пополнился 16-канальной моделью EZ-NVR1C16HS/H. Она

16.02.2022 Treolan начинает поставки оборудования для интеллектуального видеонаблюдения EZ-IP

Treolan (входит в группу компаний «Ланит») и Dahua Technology подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь дистрибутор официально поставл
15.06.2021 Как ИИ изменил видеонаблюдение и управление доступом: 5 ключевых тенденций

ает высокой точностью определения субъекта По мнению руководителя отдела по предпродажной поддержке Dahua Technology Rus Сергея Титова, лицо человека является более надежным идентификатором в с
03.06.2021 Высокочувствительные металлодетекторы Dahua

Новую линейку металлодетекторов, представила Dahua Technology. В ее состав входят шесть арочных металлодетекторов, в том числе два с контр
12.04.2021 Искусственный интеллект в видеонаблюдении будет представлен на Securika 2021

аблюдение: основные драйверы развития рынка». Роман Горпинченко, руководитель по проектным продажам Dahua Technology Rus. 14 апреля, 11:00-11:20, стенд D5073. Стенд компании «Амиком». Презентац
09.02.2021 Dahua Technology представит интеллектуальные решения для транспорта на онлайн-конференции CNews «Искусственный интеллект 2021»

ранспорта с использованием ИИ на конференции расскажет заместитель начальника по проектным продажам Dahua Technology Rus Роман Горпинченко.
25.12.2020 Роман Горпинченко, Dahua Technology -

Рынок столкнулся с экспоненциальным ростом спроса на тепловизионные технологии

ых трендов стало применение тепловизионных решений для контроля температуры тела человека. Компания Dahua Technology продемонстрировала свой технологический и производственный потенциал, постав
03.12.2020 Взаимодействие на новом уровне: Dahua Technology Partner Day 2020

Компания Dahua Technology, мировой лидер в области решений и услуг для систем видеонаблюдения, совмест
05.11.2020 Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения

огрузиться в мир технологий искусственного интеллекта от мирового производителя систем безопасности Dahua Technology. Современные интеллектуальные системы видеонаблюдения позволяют обеспечить б
28.10.2020 5 ноября 2020 г. Dahua Technology проведет конференцию «Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики»

огрузиться в мир технологий искусственного интеллекта от мирового производителя систем безопасности Dahua Technology. Современные интеллектуальные системы видеонаблюдения позволяют обеспечить б
15.06.2020 Ван Синьчао, Dahua Technology Rus -

Муниципальные власти отвлеклись от безопасности и строят умные города

ехнологических и экономических причин на это направление приходится все еще небольшая часть бизнеса Dahua Technology. Но мы верим, что технологии искусственного интеллекта совершат переворот в

25.05.2020 IMOU представит на онлайн-конференции CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» интеллектуальные устройства для пациентов медучреждений и помощи больным

х COVID-19, на онлайн-конференции CNews расскажет Константин Кошелев, инженер по подготовке решений Dahua Technology Rus.
22.05.2020 Как предотвратить проникновение коронавируса в офисы и на предприятия? Об этом расскажут эксперты Dahua Technology на онлайн-конференции CNews «HR-технологии в новых условиях»

льных особенностей – простота использования. По словам заместителя начальника по проектным продажам Dahua Technology Rus Романа Горпинченко, данные решения могут применяться в больницах, на пре
13.05.2020 Dahua Technology представит на конференции «Цифровая трансформация в новых условиях» интеллектуальные устройства для контроля заболевших COVID-19

едить толпу о необходимости разойтись», – отмечает Константин Кошелев инженер по подготовке решений Dahua Technology Rus, который представит ИТ-решения компании на предстоящей конференции. Сист
21.04.2020 Компания Dahua Technology представила партнерскую программу для профессионалов рынка видеонаблюдения

DH Partner App – мобильное приложение от Dahua Technology, которое позволяет оперативно получать информацию о продукции компании на см
30.12.2019 Роман Горпинченко, Dahua Technologies -

Искусственный интеллект прорывается из премиального сегмента в средний

нем ценовом сегменте на рынке происходит настоящая революция. Во второй половине 2019 года компания Dahua Technology представила новейшие видеокамеры, которые уже сейчас имеют модуль искусствен
02.09.2019 «Системный софт» установила интеллектуальное видеонаблюдение в «УВН-Техника»

ания на площадке заказчика. Комплекс интеллектуального видеонаблюдения, построенный на базе решений Dahua Technology, был развернут в компании в течение месяца с момента постановки задачи. Осно

Публикаций - 67, упоминаний - 114

Dahua Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Hikvision - Хиквижн 58 18
Ростелеком 9766 10
Huawei 3958 9
Ivideon - Мобильные видеорешения 55 6
Hytera 12 6
ZTE Corporation 749 5
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 5
HiWatch 11 5
Intel Corporation 12225 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 4
Qualcomm Technologies 1832 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 3
Diasoft - Диасофт 886 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 909 3
China Mobile 407 3
Google LLC 11836 3
Доктор рядом - Doc+ 52 3
Xiaomi 1756 3
Huawei Technologies 399 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
Cisco Systems 5125 2
Apple Inc 12156 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1212 2
VK - Mail.ru Group 3459 2
Haulmont - Хоулмонт 111 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 2
DJI 74 2
Центр2М - Center2М 67 2
Nvidia Corp 3512 2
iFlytek 6 2
Hikvision - Ezviz 14 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1312 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 196 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 2
Honeywell 283 2
Samsung Electronics 10295 2
Poly - Plantronics 136 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 4
Ренессанс Страхование 162 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2396 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1036 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1186 2
X5 Group - Перекрёсток 550 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 2
Русагро Группа Компаний 279 2
ВРМ - Вагонреммаш 3 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 2
УВН Техника 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 921 1
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
Альфа-Банк 1778 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 1
Boeing 1013 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
Уральская сталь УК - ЗТЗ - Загорский трубный завод 14 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Coca-Cola Company 254 1
СМП-Страхование 2 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Газпром нефть 623 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Superjob - Суперджоб 531 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 38 1
Связной ГК 1372 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1530 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 637 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 316 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 203 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1227 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 154 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5483 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1388 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 608 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 316 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 268 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 30 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1384 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 920 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2527 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 504 1
Правительство Нидерландов - Вооруженные силы Нидерландов 7 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 242 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 177 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 82 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 64 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4065 39
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 20
Видеокамера - Camcorder 2270 19
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1801 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8630 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5810 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 13
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 450 12
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 532 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 12
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 236 11
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 633 11
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 266 10
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3427 10
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3497 9
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1578 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8099 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11236 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2977 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7415 8
Аналоговые технологии 2776 8
5G - пятое поколение мобильной связи 2198 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6072 7
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1771 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12729 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24619 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3917 7
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1214 6
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1027 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3084 6
Dahua IMOU 14 10
Dahua EZ-IP 7 7
Google Android 14079 5
Apple iOS 7852 4
Dahua HDCVI - Dahua HD-СVI - Стандарт видеонаблюдения 4 4
DSSL Trassir 24 3
Ricoh EZ 36 3
Depositphotos - фотобанк 422 3
Google Play - Google Store - Android Market 3309 2
Apple - App Store 2904 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4521 2
Microsoft Teams - MS Teams 551 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 2
Dahua Thermal Solution 2 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 677 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
МТС 5G-сеть 19 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1125 2
TP-Link TAPO 8 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3246 2
Rokid X-Craft AR-очки 2 2
Dahua DH Partner App 1 1
Linux OS 10033 1
Apple macOS 2075 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Office 365 945 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 1
Advantech WISE-PaaS Marketplace 5 1
ВымпелКом - Билайн - BeeFREE WaaS - WorkPlace-as-a-Service 7 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 20 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 13 1
Seagate RAID RapidRebuild SkyHawk Health Management - Seagate SkyHawk AI HDD 6 1
Ivideon Bridge 4 1
Advantech AIoT Developer Innoworks 3 1
Logitech Brio 3 1
Logitech Rally System 10 1
Logitech Meetup 7 1
ConTrace 1 1
Горпинченко Роман 13 13
Trump Donald J. - Трамп Дональд 459 8
Кошелев Константин 6 6
Трофимова Татьяна 6 4
Гоц Роман 46 4
Образцов Алексей 12 4
Владзимирский Антон 9 4
Шерстобоев Владислав 4 4
Глазков Александр 138 3
Швецов Денис 13 3
Титов Сергей 5 3
Шашмурина Ксения 5 3
Ульянов Иван 3 3
Biden Joe - Байден Джо 134 3
Сирота Юрий 67 2
Дремлюг Андрей 3 2
Кузнецов Сергей 154 2
Коробов Евгений 31 2
Егоров Вадим 14 2
Погорелова-Триппель Наталья 28 2
Колыбин Леонид 5 2
Прохоров Фёдор 83 2
Рябченков Денис 21 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 341 2
Титов Борис 54 2
Хомяков Сергей 45 2
Милек Татьяна 9 2
Castaño Alfonso - Кастаньо Альфонсо 1 1
Дружков Андрей 1 1
Петров Михаил 138 1
Лагода Георгий 59 1
Воронова Татьяна 2 1
Чаркин Евгений 296 1
Поляков Сергей 73 1
Ананьева Татьяна 10 1
Абакумов Евгений 206 1
Вайнер Всеволод 26 1
Ишмамедов Константин 5 1
Путятинский Сергей 86 1
Колесов Александр 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13349 9
Европа 21812 6
Азия - Азиатский регион 5559 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 6
Казахстан - Республика 5571 5
Южная Корея - Республика 6668 4
Япония 13311 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 4
Германия - Федеративная Республика 12711 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 999 4
Китай - Шанхай 787 4
Америка - Американский регион 2167 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1042 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3535 3
Украина 7635 3
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 54 3
Канада 4895 3
Беларусь - Белоруссия 5722 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 2
Польша - Республика 1964 2
Африка - Африканский регион 3489 2
Ближний Восток 2954 2
Китай - Тайвань 4002 2
Малайзия 868 2
Иран - Исламская Республика Иран 1090 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 321 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 207 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3976 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3130 2
Италия - Итальянская Республика 4361 2
Франция - Французская Республика 7864 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 2
Китай - Пекин - Beijing 1003 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 758 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2932 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18699 25
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3675 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8782 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3218 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 10
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 860 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8664 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5115 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2768 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5435 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3505 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4919 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6180 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1041 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6962 4
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1276 4
Blacklist - Чёрный список 623 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2940 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2432 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4692 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10013 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7663 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2853 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 3
Зоология - наука о животных 2648 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1713 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4856 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4390 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5926 5
Bloomberg 1298 3
Эксперт ГК 18 3
CNews - ZOOM.CNews 1848 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 284 3
The Verge - Издание 560 2
TAdviser - Центр выбора технологий 395 2
Times 624 2
ZDnet 660 1
Global Times 15 1
The Register - The Register Hardware 1571 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1282 1
NYT - The New York Times 1057 1
FT - Financial Times 1226 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 10
Gartner - Гартнер 3561 5
Markets&Markets Research 112 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 3
Mordor Intelligence 29 2
ABI Research 234 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
CCS Insight 22 1
Grand View Research 19 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 324 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 1
CNews Fast рейтинг 46 1
РАЭК Экономика Рунета 18 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 25 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 169 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 30 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 15 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2027 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2445 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 1
Dahua Technology Partner Day 1 1
CNews AWARDS - награда 521 1
MIPS Securika 8 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 27 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343473, в очереди разбора - 766171.
Создано именных указателей - 169791.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще