Treolan начинает поставки оборудования для интеллектуального видеонаблюдения EZ-IP

Treolan (входит в группу компаний «Ланит») и Dahua Technology подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь дистрибутор официально поставляет на российский рынок оборудование для систем видеонаблюдения дочернего бренда разработчика – EZ-IP.

Согласно прогнозу аналитиков Marketsandmarkets, объем мирового рынка видеонаблюдения вырастет до $74,6 млрд к 2025 г. при среднегодовом темпе роста 10,4%. Российский же рынок, по мнению экспертов Tadviser, растет в среднем на 20% в год. Стремительный спрос обусловлен как ростом популярности искусственного интеллекта и глубокого обучения для систем видеонаблюдения, так и главной потребностью общества в безопасности.

Все эти тренды отражены в ассортименте решений компании Dahua Technology и ее дочернего бренда EZ-IP. В продуктовый портфель последнего входят камеры для видеонаблюдения и видеорегистраторы с видеоаналитикой, а также сетевое оборудование. Устройства предназначены для контроля входа и выхода посетителей, внешнего мониторинга, обеспечения безопасности кассового узла и другого. Управление системой осуществляется с мобильного устройства (технология P2P) по QR-коду. Предусмотрена также отправка уведомлений на подключённый мобильный телефон. Все это направлено на создание безопасной среды в сфере малого и среднего бизнеса.

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Роман Галухин, руководитель департамента продакт-маркетинга Treolan, сказал: «Мы как один из ведущих дистрибуторов в стране акцентируем внимание на комплексном развитии продуктовых линеек. Один из важных и быстрорастущих сегментов для нас – это видеонаблюдение и безопасность. Уверены, что оборудование EZ-IP будет иметь высокий спрос среди наших заказчиков и, несомненно, займет свое место в канале продаж среди целевой аудитории. Благодарим Dahua Technology за доверие и совместную работу, направленную на обогащение отечественного рынка оборудованием для создания систем интеллектуального видеонаблюдения».