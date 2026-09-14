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Галухин Роман

СОБЫТИЯ


14.09.2026 Treolan стала авторизованным дистрибьютором 3D-оборудования Bambu Lab 1
16.02.2022 Treolan начинает поставки оборудования для интеллектуального видеонаблюдения EZ-IP 1
22.07.2021 Treolan стал официальным дистрибьютором Pantum 1
22.12.2020 Treolan будет поставлять продукты и решения Konica Minolta в России 1
11.11.2014 Treolan займется поставкой печатной техники Canon 1
18.08.2014 Treolan займется поставкой сканеров для документов imageFormula 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Галухин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 230 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Canon 1443 2
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 87 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
Bambu Lab 4 1
Konica Minolta 423 1
Pantum - Пантум 79 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6237 3
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1386 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4698 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5896 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29828 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3236 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8724 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 149 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3800 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14839 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3751 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 611 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23324 1
PnP - Plug&Play 328 1
Оцифровка - Digitization 5226 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 547 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26647 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1254 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2298 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 480 1
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 49 1
Canon i-SENSYS - МФУ 42 1
Ricoh EZ 37 1
Бакулина Елена 4 1
Кукин Александр 12 1
Волченко Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167555 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19279 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54965 1
Европа 25010 1
Ближний Восток 3164 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3327 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12391 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58175 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 670 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5634 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6212 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2580 1
TAdviser - Центр выбора технологий 487 1
Markets&Markets Research 114 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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