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Treolan будет поставлять продукты и решения Konica Minolta в России

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Konica Minolta подписала дистрибьюторское соглашение с компанией Treolan, одним из крупнейших российских ИТ-поставщиков широкого профиля. В рамках партнёрства Treolan станет дистрибьютором офисных решений и производительных систем печати Konica Minolta: будет предлагать её печатные устройства, а также поставлять сервисы и программное обеспечение.

Партнёрство с Treolan позволит Konica Minolta продолжить активное расширение присутствия на российском рынке. Компания сможет укрепить позиции за счёт начала работы с новыми крупными заказчиками как из корпоративного, так и государственного сектора. Также Konica Minolta планирует усиливать продажи в сегменте малого и среднего бизнеса.

Treolan будет предлагать весь ассортимент офисных печатных устройств Konica Minolta, а в первую очередь новую линейку многофункциональных устройств bizhub i-Series. Также дистрибьюторское соглашение коснётся ИТ-сервисов и программного обеспечения компании, которое поможет заказчикам в процессе цифровой трансформации.

«Многие сегменты ИТ-рынка сейчас кардинально меняются буквально в считанные годы, а иногда и месяцы. В таких условиях сотрудничество с надёжным партнёром позволит не только продолжать собственное развитие, но и влиять на трансформацию рынка и создание новых подходов к ведению бизнеса. Именно такого партнёра мы нашли в лице компании Treolan, за плечами которой богатый опыт и работа с клиентами разных масштабов, - отмечает Владимир Волченко, руководитель управления по работе с ключевыми клиентами и партнерами Konica Minolta Business Solutions Russia. - Treolan взаимодействует с широким пулом компаний, которые работают с начальным и средним производительным сегментом. Для нас это отличная возможность перенять опыт для увеличения доли на российском рынке и расширения своего присутствия».

Согласно данным аналитического агентства InfoSource, в первом полугодии 2020 года Konica Minolta занимает второе место на рынке цветных многофункциональных офисных устройств формата А3 с долей рынка 17,3% и первое место в самом популярном сегменте устройств со скоростью печати 21-30 стр/мин с долей 31,3%. В монохромном высокопроизводительном сегменте устройств формата A3 у компании четвертое место. Также в первом полугодии 2020 года Konica Minolta заняла первое место на рынке цифровых производительных машин (ЦПМ) с долей 31,3%. При этом компания лидировала в сегменте систем цветной печати с долей рынка 38,8%.

Konica Minolta уделяет большое внимание развитию дилерского канала и вопросам расширения рынков сбыта. Ранее компания усовершенствовала принцип взаимодействия с партнёрами в области продаж.

«Мы всегда стремимся пополнять свой портфель наиболее перспективными вендорами, каким и является компания Konica Minolta, - комментирует Роман Галухин, руководитель департамента продакт-маркетинга компании Treolan. - Заключив соглашение о сотрудничестве, мы планируем развивать направление дистрибуции офисных и производительных систем цветной и монохромной печати, предлагая нашим партнерам профессиональные решения, которые способны реализовывать сложные и технологичные задачи. Надеюсь, наши ресурсы также помогут компании Konica Minolta расширить свое присутствие на российском рынке».

Treolan – это один из крупнейших российских дистрибьюторов широкого профиля, который сотрудничает с ведущими мировыми производителями программного и аппаратного обеспечения. Сегодня партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России, а в её продуктовом портфеле собраны решения более 100 вендоров. Treolan входит в группу компаний «Ланит».

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